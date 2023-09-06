Швейцарская НПО рассказала о коррупции вокруг зернового коридора в Одессе

Швейцарская НПО GI-TOC опубликовала доклад о взятках в Одессе и участии офиса президента Украины в коррупции

Tекст: Антон Антонов

GI-TOC сообщает, что в Одессе фактически нельзя получить разрешение на строительство «без взяток, исчисляющихся тысячами долларов». При этом организация зернового коридора, как указали в GI-TOC, предусматривала обложение экспортеров данью, передает ТАСС.

Одни источники заявляют, что взятки брали из расчета 40 центов за тонну зерна, другие сообщают, что вместо законного таможенного сбора в 2% брали 4% (если платили наличными – 3%).

Кроме того, GI-TOC пишет о «крупнейшей коррупционной схеме» с вывозом 1 млн тонн зерна через фирмы – посредники и фиктивные компании. Бюро экономической безопасности оценивает ущерб в 5,2 млрд долларов в виде невыплаченных налогов.

«С началом конфликта законопроект по реформированию Службы безопасности Украины и формальным упразднением ее антикоррупционного управления был поставлен на паузу и возникла серая зона в вопросе борьбы с экономическими преступлениями между БЭБ и СБУ», – говорится в докладе.

GI-TOC называет контроль над Одесским портом «главным призом». По мнению НПО, «СБУ полностью взяла его под свой контроль». При этом СБУ удалось «вытеснить Департамент стратегических расследований, хотя Государственная фискальная служба и БЭБ по-прежнему присутствуют в порту».

GI-TOC отмечает назначение главного прокурора Киева Олега Кипера губернатором Одесской области. Подчеркивается, что «Кипер, ранее не имевший права занимать государственные должности, до этого работал внештатным советником Андрея Ермака». Это назначение, как считают в GI-TOC, способствует укреплению «неофициальной вертикали власти» между офисом президента Украины и Одессой. Это «меняет динамику коррупции» – источники заявили, что офис «теперь полностью определяет размер коррупционных поборов во всех областях».

В мае одесского мэра Геннадия Труханова арестовали по подозрению в неправомерном обращении с бюджетными средствами. Высказывалось предположение, что вашингтонские агенты решили получить с Труханова деньги.