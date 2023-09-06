Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.4 комментария
Житель Ростовской области задержан по подозрению в госизмене
Мужчину задержали в Ростовской области по подозрению в передаче Киеву данных о военном объекте Краснодарского края
Задержан житель Ростовской области, который подозревается в том, что передал на Украину данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края, сообщило УФСБ по Ростовской области.
Сообщается, что 23-летний мужчина переписывался с человеком, который назвал себя представителем военных формирований Украины, у него был украинский абонентский номер. В переписке с ним россиянин выражал поддержку Украины и антироссийской деятельности, передает РИА «Новости».
Как заявили в УФСБ, житель Ростовской области «собрал и передал» информацию «об одном из военных объектов, находящихся на территории Краснодарского края». Указывается, что эта информация могла быть использована вооруженными силами Украины для «ударов по данному объекту, что привело бы» к гибели российских военных и потере техники.
У задержанного изъяты средства связи, использовавшиеся для контактов с представителями украинских вооруженных формирований. Открыто уголовное дело по статье о государственной измене. Мужчине может грозить до 20 лет тюрьмы.
Во вторник сообщалось, что завербовавшегося в ВСУ жителя Кубани задержали при попытке выехать на Украину и вменили приготовление к госизмене. В Курской области осудили двух человек за подготовку к диверсии и госизмену.