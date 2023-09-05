Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.2 комментария
Названа дата запуска станции метро в аэропорту Внуково
Власти Москвы определились с датой запуска станции метро в аэропорту Внуково
Власти Москвы запустят первую станцию метро в аэропорту рядом с Внуково 6 сентября, с этой станции по подземному переходу можно будет попасть из метро в терминал, «Аэроэкспресс» также продолжит возить пассажиров, сообщил близкий к дептрансу источник.
Уточняется, что общая площадь станционного комплекса составляет 12,6 тыс. кв. метров. Стены станции украшены художественной композицией с портретами российских авиаконструкторов Андрея и Алексея Туполевых (под их руководством спроектировано более 100 типов самолетов, включая бомбардировщик Ту-2, который считался лучшим средним бомбардировщиком Второй мировой войны, передает РБК.
Согласно плану, посетители и служащие международного аэропорта Внуково по подземному пешеходному переходу смогут попасть из метро в здание терминала. Кроме того, впервые не только в Москве, но и в России между собой напрямую соединятся городская подземная транспортная сеть и международная воздушная гавань столицы.
В конце августа первые поезда уже проехали по новому участку метро до станции «Аэропорт Внуково».