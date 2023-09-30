Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Кириенко назвал мастеров боевых искусств национальной гордостью России
Кириенко призвал интегрировать тренеров боевых искусств в систему патриотического воспитания
В Пятигорске стартовал Всероссийский образовательный семинар для руководителей филиалов и федераций-членов Российского Союза боевых искусств, обучение проходит в центре знаний «Машук». Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко призвал интегрировать тренеров в систему патриотического воспитания.
Организаторами семинара, который призван включить руководителей филиалов и федераций-членов РСБИ в единую систему воспитательной работы страны, выступают Российское общество «Знание» и Университет «Синергия».
Сообщается, что свыше 160 спортивных руководителей из 54 регионов России приобретут комплексные знания по патриотическому воспитанию молодежи и повысят управленческие компетенции. До 2 октября они пройдут лекционную программу от общества «Знание». По итогам обучения презентуют идеи грантовых проектов в сфере молодежной политики.
Кириенко подчеркнул, что «задача филиалов и федераций-членов РСБИ – использовать все созданные сегодня в стране инструменты работы с молодежью на региональном уровне». Он указал на необходимость «развивать взаимодействие с Российским обществом «Знание», Росмолодежью, «Движением первых», президентской платформой «Россия – страна возможностей».
«Именно это позволит интегрировать тренеров в систему патриотического воспитания. Мастера боевых искусств – наша национальная гордость, и дети видят в них пример. Только так и возможно воспитать патриота», – сказал Кириенко.
Российский Союз боевых искусств был создан в июне 2005 года. РСБИ объединяет 71 всероссийскую спортивную федерацию и организацию, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и спортивных единоборств, наиболее активно развивающиеся в России.
Напомним, в центре знаний «Машук» гости образовательной программы для Российского союза боевых искусств и турслета «Больше, чем путешествие» высадили деревья, привезенные из новых регионов, в «Сад регионов».