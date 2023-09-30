Кириенко назвал мастеров боевых искусств национальной гордостью России

Кириенко призвал интегрировать тренеров боевых искусств в систему патриотического воспитания

Tекст: Антон Антонов

Организаторами семинара, который призван включить руководителей филиалов и федераций-членов РСБИ в единую систему воспитательной работы страны, выступают Российское общество «Знание» и Университет «Синергия».

Сообщается, что свыше 160 спортивных руководителей из 54 регионов России приобретут комплексные знания по патриотическому воспитанию молодежи и повысят управленческие компетенции. До 2 октября они пройдут лекционную программу от общества «Знание». По итогам обучения презентуют идеи грантовых проектов в сфере молодежной политики.

Кириенко подчеркнул, что «задача филиалов и федераций-членов РСБИ – использовать все созданные сегодня в стране инструменты работы с молодежью на региональном уровне». Он указал на необходимость «развивать взаимодействие с Российским обществом «Знание», Росмолодежью, «Движением первых», президентской платформой «Россия – страна возможностей».

«Именно это позволит интегрировать тренеров в систему патриотического воспитания. Мастера боевых искусств – наша национальная гордость, и дети видят в них пример. Только так и возможно воспитать патриота», – сказал Кириенко.

Российский Союз боевых искусств был создан в июне 2005 года. РСБИ объединяет 71 всероссийскую спортивную федерацию и организацию, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и спортивных единоборств, наиболее активно развивающиеся в России.

Напомним, в центре знаний «Машук» гости образовательной программы для Российского союза боевых искусств и турслета «Больше, чем путешествие» высадили деревья, привезенные из новых регионов, в «Сад регионов».