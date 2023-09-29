С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.0 комментариев
Секретарь СНБО Украины Данилов посоветовал украинцам иметь дома пулемет
Каждый украинский гражданин обязан хранить дома пулемет, заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Украина не сможет «отодвинуть от своих границ» Россию, поэтому необходимо быть готовым к «любым процессам», каждый должен иметь дома пулемет, сказал Данилов в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.
Секретарь СНБО отметил, что у владельцев оружия «совсем другие ощущения», поскольку с оружием они чувствуют себя «более защищенными».
Также в пятницу Данилов жаловался, что никто на Западе не потрудился объяснить киевскому режиму, что означает понятие «победа Украины».