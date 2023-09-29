Секретарь СНБО Украины Данилов посоветовал украинцам иметь дома пулемет

Tекст: Алексей Дегтярев

Украина не сможет «отодвинуть от своих границ» Россию, поэтому необходимо быть готовым к «любым процессам», каждый должен иметь дома пулемет, сказал Данилов в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.

Секретарь СНБО отметил, что у владельцев оружия «совсем другие ощущения», поскольку с оружием они чувствуют себя «более защищенными».

Также в пятницу Данилов жаловался, что никто на Западе не потрудился объяснить киевскому режиму, что означает понятие «победа Украины».