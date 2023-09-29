Эксперты в США заявили о неготовности НАТО к военному ответу на «удар» России

Американский центр RAND: НАТО не готово к военному ответу в случае удара со стороны России

Tекст: Ольга Никитина

Аналитики RAND, которая считается аффилированной с Пентагоном и правительством США, описывают три якобы возможных сценария непреднамеренной эскалации со стороны России, передает РИА «Новости».

Так, в первом варианте, под «российский удар» попадают чиновники НАТО на Украине. Американские эксперты считают, что в этом случае пострадавшее государство – член блока может начать оказывать политическое давление или выступит с дипломатическим требованием ко всему альянсу по поводу коллективного ответа.

Во втором гипотетическом варианте, описанном американскими политологами, российские маневры приводят к гибели экипажа самолета США над Черным морем. В этом сценарии политики США столкнуться с необходимостью реагировать. В RAND не исключают, что с американской стороны потребуется нанесение «ударов по российским самолетам или вспомогательным базам». В этом случае, как пишут эксперты, Россия может рассматривать любой ответный удар как крайне эскалационный.

В третьем сценарии американские аналитики рассматривают вариант, при котором «Россия может нанести упреждающий удар по объектам НАТО». В этом случае в RAND не пишут о гарантированном ответе альянса, а только указывают на его вероятность. Американская сторона, по мнению аналитиков, вероятно, будет рассматривать «российский удар» как «беспричинный». Ответ НАТО, по мнению RAND, «можно сдержать, однако альянс также может возмутиться и попытаться наказать Москву прямыми военными действиями».

В исследовании отдельно оговаривается, что способность США контролировать будущую эскалацию может уменьшиться. Поэтому они предлагают американским властям «планировать ответ на российскую эскалацию ситуации, в то же время прилагая усилия, чтобы поддерживать дипломатические и военные каналы связи с Россией, которые могли бы затормозить спираль эскалации».

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что такие отчеты не следует понимать буквально. Он допускает, что такого рода аналитика может быть рассчитана как раз на подталкивание России к эскалации. Запад, по его мнению, может намеренно вбросить информацию, что они якобы не готовы к однозначному военному ответу.

Также эксперт не исключит, что США и их союзники по НАТО действительно не готовы ни к какому военному ответу и обострению. При этом любую эскалацию с российской стороны они будут использовать в политическом плане, например, чтобы исключить Россию из Совета Безопасности ООН, предположил Леонков.

Не исключил он и того, что США хотят втянуть в конфликт с Россией ряд стран восточной Европы. При этом сам Вашингтон, а вместе с ним и Лондон, останутся в стороне, сказал Леонков.

Москва ранее не раз заявляла, что Россия может использовать ядерное оружие исключительно в качестве ответных мер на угрозу уничтожения нашей страны.