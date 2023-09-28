Советская певица Анциферова рассказала о маленькой пенсии

Tекст: Ольга Иванова

Журналист «Московского комсомольца» поинтересовался у Анциферовой, какое у нее финансовое положение. «Плохое. Я же не работаю, у меня только пенсия… Я получаю 23 тыс. в месяц», – ответила певица.

Тогда журналист поинтересовался у нее есть ли добавки к пенсии, на это Анциферова ответила отрицательно.

«Нет. У меня же нет звания заслуженной. Мне в свое время, в 90-е годы, один знакомый предложил сделать за деньги звание. Я сейчас не помню, сколько нужно было заплатить. Или три тысячи долларов, или пять… Для нас это были большие деньги. Да и потом, я считала, что это странно. Я столько лет работала в Союзе, потом в России, и вдруг нужно за деньги покупать звание? В общем, я не сделала его, а теперь жалею. Надо было изыскать резервы», – рассказала певица.

Ранее сообщалось, что бывшая супруга певца Александра Градского Ольга Градская (урожденная Фартышева, третья супруга артиста) подала иск к его вдове и детям и претендует на его наследство.