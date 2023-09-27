Суд признал геноцидом преступления нацистов в Калужской области

Прокурор региона Константин Жиляков рассказал о том, что после нескольких судебных заседаний позвонила женщина и попросила заслушать ее мать, которая хотела рассказать об оккупации фашистов. Жительнице Малоярославецкого района сейчас 85 лет, но детские воспоминания о зверствах фашистов до сих пор не позволяют простить нацистов. Жиляков подчеркнул, насколько для людей важно рассматриваемое в суде дело.



Прокуратура Калужской области представила в суде 12 томов документов с доказательствами преступлений нацистов: архивные материалы, фото- и видеодокументы, свидетельские показания четверых очевидцев событий, экспертные заключения, консультации более 20 специалистов, материалы уголовных дел по факту геноцида советских граждан в различных регионах СССР. Они подтверждают факты массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных, создание концлагерей, повсеместного расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей.

По данным Генпрокуратуры, в результате преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Калужской области, пострадали по меньше мере 326 тыс. мирных жителей и военнопленных. Материальный ущерб составил порядка 13 трлн рублей в пересчете на современные деньги. Общее число жертв с октября 1941-го по сентябрь 1943 года превысило 26 тыс. человек, также было полностью уничтожено более 320 населенных пунктов.

Губернатор региона Владислав Шапша заявил, что областное правительство полностью поддерживает заявление прокурора Калужской области. Он подчеркнул, что судебный процесс начался в то время, когда вновь горят танки с крестами, а на другом конце земли в парламенте европейские лидеры аплодируют недобитому нацисту. «И это не виртуальная реальность, не выдумка. Это происходит в нашей с вами действительности. Поэтому сегодня здесь, в Калужской области, мы с вами защищаем правду о Великой Отечественной войне. Правду о том, какой ценой досталась нам наша Победа. И правду о том, как легко наши враги сегодня берут на вооружение чуждые человеческой природе идеалы нацизма», – заявил Шапша.

Суд постановил признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные оккупационными войсками, властями Германии и пособниками в Калужской области в период Великой Отечественной войны с 1941-го по 1943 годы в отношении не менее 326 тысяч советских граждан, военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом национальных, этнических и расовых групп.

Суд в Калужской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками стал уже шестнадцатым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Московской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, в Республике Крым, Ленобласти, Санкт-Петербурга, Ставропольском крае и Белгородской области.