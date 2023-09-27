Общество «Знание» провело показ документального фильма о Донбассе

Кинопоказ и обсуждение фильма состоялись в рамках трека 27 сентября, накануне годовщины воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщается на сайте «Знания».

На мероприятии присутствовали государственные деятели, студенты колледжей и вузов, а также преподаватели и педагоги. Участники собрались московском кинотеатре «Иллюзион». Их приветствовал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Нехватка информации, объективных данных приводит к чудовищным последствиям, и доказательство тому – Украина и то, что с ней стало. Общество «Знание», которое возобновило активную работу по решению [президента] Владимира Владимировича Путина, – это надежда на то, что в последующие периоды мы не допустим таких ошибок. И наше огромное преимущество перед Западом – это правда, которую нужно открыто говорить. Нам не нужно ничего придумывать или изобретать ни про Великую Отечественную войну, ни в целом про нашу историю, ни про те события, которые происходят сейчас на наших глазах. Нужно не уставать доносить правду до широких масс и в первую очередь до молодежи, собирать и показывать такие материалы, как фильм «Где проходит граница?» Александры Франк», – сказал Пушилин.

Глава ДНР также рассказал о молодежных инициативах, реализуемых в республике, о востребованных у молодежи проектах общества «Знание». Он особо отметил, что для современной молодежи важен открытый диалог – диалог на равных и вместе с тем примеры активной деятельности, созидания.

К зрителям обратился гендиректор общества «Знание» Максим Древаль. «Документальный фильм «Где проходит граница?» – это возможность увидеть жизнь Донбасса, задуматься о радостях и горе, мужественном выборе жителей этого региона, а также о том, какие у нас есть возможности, чтобы участвовать в их судьбе и в судьбе России. Тема Донбасса окутана множеством манипуляций и фейков, и фильм дает возможность увидеть живые примеры, живые истории. Это очень важный вклад в нашу общую победу, в борьбу, которая идет не только в зоне специальной военной операции, но и на информационном и информационно-психологическом фронтах. Подобные работы – и я безумно благодарен Александре Франк – показывают правду так, что ты действительно чувствуешь и понимаешь, что пережили люди ради воссоединения с Россией. Это дорогого стоит», – сказал он.