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    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    3 комментария
    Мурад Садыгзаде Мурад Садыгзаде Как Америка теряет монархии Персидского залива

    Традиционные союзники США в регионе не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и выбрали позицию «позитивного нейтралитета». Последние годы стали для американской политики периодом тотального провала на Ближнем Востоке.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

    24 комментария
    27 сентября 2023, 20:04

    Вооруженные формирования Карабаха сдали 40 единиц артиллерии

    Минобороны: Вооруженные формирования Карабаха сдали 40 единиц артиллерии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Нагорном Карабахе вооруженные формирования сдали 40 единиц артиллерии, РСЗО и минометов, сообщило российское министерство обороны.

    Вооруженные формирования Карабаха сдали под контролем российских миротворцев девять единиц бронетехники, 13 единиц автотехники, пять единиц средств ПВО, сообщили в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Также они сдали 40 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, свыше 4,3 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК и порядка 667 тыс. боеприпасов.

    Между тем в гуманитарном центре правительства Армении заявили, что свыше 53 629 вынужденных переселенцев переехали из Карабаха на армянскую территорию. Перевезено 10 985 транспортных средств. 34 491 человек прошел регистрацию.

    В сентябре Азербайджан провел так называемую антитеррористическую операцию в Карабахе, через сутки власти непризнанной республики капитулировали. После этого Баку создал правительственную рабочую группу для реинтеграции Карабаха.

    25 сентября 2023, 22:55
    Политолог: Западному «десанту» приходится спасать Пашиняна от армян

    Политолог Григорьев: Премьер Армении заявлениями и действиями предал народы Армении и Нагорного Карабаха

    Политолог: Западному «десанту» приходится спасать Пашиняна от армян
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад прислал «десант» политиков и экспертов, чтобы оградить премьера Армении от протестующих в Ереване. А в это время российские миротворцы, рискуя жизнью, помогают преданным Пашиняном армянам в Нагорном Карабахе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее США прислали в Ереван делегацию под руководством главы USAID Саманты Пауэр и помощника главы Госдепа США Юри Кима.

    «Не сомневаюсь, что Никол Пашинян войдет в историю Армении как предатель армянского народа. Идея Нагорного Карабаха была одной из важнейших для местных жителей. Премьер неоднократно своими заявлениями и действиями предал народы Армении и Нагорного Карабаха, когда заявил о том, что это территория Азербайджана», – пояснил Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии.

    «И понять то, что происходит сейчас в Армении, несложно – люди выходят на улицы, чтобы заявить о том, что они против многократного предательства Пашиняна. И чтобы спасать армянского премьера от собственного народа, «высаживается» целый «десант» западных политиков, экспертов, членов неправительственных организаций, работающих на деньги США и Европы», – подчеркнул спикер.

    «Сам же Пашинян живет в западной парадигме. Он воспитанник тех стран, для которых ни интересы Карабаха, ни интересы армянского народа не представляют чего-либо важного», – отметил эксперт.

    «И параллельно с этим российские миротворцы героически, рискуя жизнями, продолжают спасать армян из Нагорного Карабаха. Около 700 человек находятся под их защитой, в том числе женщины и дети. Наши военные вывозят людей и обеспечивают им охрану, питание», – резюмировал Григорьев.

    В понедельник в Ереван прибыла делегация из США, в которую входят, в частности, глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, помощник главы Госдепа США Юри Ким и сенатор Гэри Питерс, сообщает «Спутник Армения».

    Пауэр заявила, что делегация прибыла в Армению с целью подчеркнуть приверженность США ее суверенитету, территориальной целостности и демократии. По словам Пауэр, Вашингтон продолжит работать с Ереваном и Баку для достижения долгосрочного мира, который «обеспечит экономическую выгоду и стабильность для армянского народа».

    В это время представитель армянского национального комитета по координации всенародного движения Андраник Теванян призвал к активизации общенациональной забастовки и анонсировал акции гражданского неповиновения в Ереване с утра вторника. По его словам, до 5 октября Пашинян должен быть отправлен в отставку.

    За минувшие сутки российские миротворцы, которые продолжают оказывать помощь населению Карабаха, обеспечили доставку для мирного населения Карабаха 190 тонн грузов с продовольствием и горюче-смазочными материалами. В расположении миротворческого контингента продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка, организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи.

    Кроме того, врачи российского миротворческого контингента оказали медпомощь пострадавшим при взрыве бензоколонки в Степанакерте, сообщает Telegram-канал Peacekeeper. Наиболее тяжелых раненых эвакуируют в медицинский отряд специального назначения.

    Коментарии (16)
    25 сентября 2023, 16:30
    МИД: Послание Пашиняна вызывает отторжение у Москвы

    В МИД назвали ошибкой желание Еревана обрушить связи с Россией

    МИД: Послание Пашиняна вызывает отторжение у Москвы
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить связи с Россией, говорится в распространенном заявлении МИД России в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и Армении.

    На сайте МИД подчеркнули, что армянское руководство совершает ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. Также в ведомстве выразили уверенность, что большая часть населения Армении это понимает.

    Также в заявлении МИД говорится, что послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября содержит неприемлемые выпады против России и вызывает отторжение у Москвы. Отмечается, что налицо видна попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву.

    В ведомстве подчеркнули, что Пашинян признал, что республику все это время сознательно готовили к развороту от России.

    Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Совбезу ООН необходимо срочно направить миссию в Карабах. Глава МИД РФ Сергей Лавров на дискуссии в Генассамблее ООН заверил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Карабахе. А в Совфеде осудили попытки Пашиняна их очернить.

    Напомним, 19 сентября Азербайджан начал так называемую антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, уже через сутки власти непризнанной республики капитулировали. После этого Баку создал правительственную рабочую группу для реинтеграции Карабаха. 5 октября в испанской Гранаде Пашинян проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    В Ереване вспыхнули протесты, они продолжаются до сих пор. Тысячи митингующих, требующих отставки Пашиняна из-за событий в Карабахе, блокировали дороги и перекрестки, а также провели шествие от площади Республики по центральным улицам Еревана. У здания правительства выставлено полицейское оцепление.

    Коментарии (36)
    27 сентября 2023, 13:37
    На границе Азербайджана задержан экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян

    Экс-госминистр непризнанной НКР Варданян задержан на границе Азербайджана

    На границе Азербайджана задержан экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший государственный министр (глава правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян задержан на границе Азербайджана, сообщил источник в его окружении.

    Источник ТАСС сообщил, что Варданяна задержали при попытке выехать в Горис Сюникской области Армении.

    Рубен Карленович Варданян родился 25 мая 1968 года в Ереване (Армянская ССР, СССР). В 1985 году поступил на экономический факультет МГУ, после первого курса служил в Вооруженных Силах СССР, в 1992 году с отличием окончил экономический факультет. Стажировался в Banca CRT (Италия), в том же году окончил курсы по развивающимся рынкам Merrill Lynch в Нью-Йорке.

    Миллиардер армянского происхождения. Входил в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. На 2021 год его состояние составляло 1 млрд долларов США. По данным на октябрь 2019 года, Варданян входил в советы директоров ПАО «КАМАЗ», ЗАО «Америабанк» и Global Blue Russia Holdings B.V.

    В разное время входил в советы директоров, экспертные и консультативные советы ведущих российских и зарубежных компаний в различных отраслях («Соллерс», «АвтоВАЗ», «Сибур Холдинг», «Новатэк», «Гражданские самолеты Сухого», «Международный аэропорт Шереметьево», «Росгосстрах» (был гендиректором этой компании в 2002–2004 годах), Международная финансовая корпорация (США), Standard Bank Plc. (Великобритания), Marsh & McLennan Companies (США)).

    1 сентября 2022 года Варданян отказался от гражданства России и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.

    Ранее сообщалось, что в Армению из Нагорного Карабаха на данный момент выехали более 20 тыс. вынужденных переселенцев.

    Коментарии (19)
    27 сентября 2023, 18:24
    Азербайджанские политологи разъяснили, что ждет задержанного миллиардера Варданяна

    Азербайджанские политологи Велизаде и Аббасов объяснили, что Баку инкриминирует Рубену Варданяну

    Азербайджанские политологи разъяснили, что ждет задержанного миллиардера Варданяна
    @ State Border Service of Azerbaijan/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    С точки зрения Баку, Рубен Варданян не только выступал с антиазербайджанскими заявлениями, но и поддерживал незаконные военные формирования в Карабахе. Поэтому он предстанет перед судом, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Ильгар Велизаде и Тофик Аббасов. Ранее на границе Азербайджана задержали отказавшегося от гражданства России миллиардера Рубена Варданяна.

    «Причина задержания Рубена Варданяна находится на поверхности. Он представлял интересы незаконного правительства сепаратистского образования на территории Азербайджана. Кроме того, этот политик выступал против реинтеграции региона и в целом позволял себе крайне враждебные высказывания по отношению к Баку», – сказал Ильгар Велизаде, глава бакинского клуба политологов «Южный Кавказ».

    «Варданян также принимал активное участие в поддержке военизированных формирований в Карабахе. Подобные действия в любом государстве мира будут восприниматься как антиконституционные. В связи с этим его задержание выглядит логичным шагом, предпринятым Баку в рамках стабилизации ситуации в регионе», – подчеркивает эксперт.

    «При этом его судьба должна решаться строго в рамках законодательства Азербайджана. Уверен, что суд тщательно рассмотрит все детали столь важного дела. Его действиям будет дана четкая правовая оценка, и, скорее всего, Варданяна будет ждать отправка в исправительные учреждения», – считает собеседник.

    «Говорить о помиловании, думаю, можно будет только после этой процедуры. Напомню, что оно будет возможно лишь в том случае, если президент Ильхам Алиев решит, что подобный исход пойдет на благо стране», – акцентирует Велизаде.

    «Варданян был арестован за свою незаконную деятельность. Он оказался на территории Азербайджана без разрешения, занимался неправовой коммерческой и политической деятельностью в Карабахе, даже был министром несуществующего государства», – добавляет сотрудник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов.

    «Несколько раз Варданян озвучивал воззвание к карабахцам на продолжение вооруженной борьбы. Политик оскорблял честь и достоинство азербайджанского народа и лично президента Алиева. Это было опубликовано в армянской и международной прессе. То есть он нарушил несколько серьезных статей уголовного кодекса, поэтому предстанет перед судом», – отмечает собеседник.

    В среду стало известно о том, что на границе Азербайджана задержали бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), бизнесмена и основателя инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Как отмечал источник ТАСС, политик пытался выехать в Горис Сюникской области Армении. О задержании  экс-главы правительства НКР также сообщила его супруга Вероника Зонабенд в Telegram-канале Варданяна. Она подчеркнула, что «все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними».

    Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать азербайджанские власти предоставить информацию о местонахождении и состоянии задержанного.

    Рубен Варданян родился 25 мая 1968 года в Ереване (Армянская ССР, СССР). В 1985 году поступил на экономический факультет МГУ, после первого курса служил в Вооруженных силах СССР, в 1992 году с отличием окончил экономический факультет. Стажировался в Banca CRT (Италия), в том же году окончил курсы по развивающимся рынкам Merrill Lynch в Нью-Йорке.

    Миллиардер армянского происхождения. Входил в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. На 2021 год его состояние составляло 1 млрд долларов США. По данным на октябрь 2019 года, Варданян входил в советы директоров ПАО «КАМАЗ», ЗАО «Америабанк» и Global Blue Russia Holdings B.V.

    Напомним, Варданян отказался от гражданства РФ и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.

    Коментарии (12)
    27 сентября 2023, 11:12
    Азербайджан назвал число потерь во время операции в Карабахе

    Во время операции в Карабахе погибли 180 военных и 12 сотрудников МВД Азербайджана

    Азербайджан назвал число потерь во время операции в Карабахе
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Во время антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе погибли 192 человека, получили ранения 511 военных ВС Азербайджана, сообщает Минздрав республики.

    Отмечается, что при этом 180 погибших являются военнослужащими министерства обороны, 12 – МВД республики, передает ТАСС.

    Кроме того, в Минздраве сообщили, что 511 военных получили ранения.

    Напомним, 19 сентября Азербайджан начал так называемую антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, уже через сутки власти непризнанной республики капитулировали. После этого Баку создал правительственную рабочую группу для реинтеграции Карабаха. 5 октября в испанской Гранаде Пашинян проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    В Ереване вспыхнули протесты, они продолжаются до сих пор. Тысячи митингующих, требующих отставки Пашиняна из-за событий в Карабахе, блокировали дороги и перекрестки, а также провели шествие от площади Республики по центральным улицам Еревана. У здания правительства выставлено полицейское оцепление.

    Коментарии (7)
    26 сентября 2023, 20:29
    Минздрав Армении: При взрыве бензохранилища в Карабахе погибли 125 человек
    Минздрав Армении: При взрыве бензохранилища в Карабахе погибли 125 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе по меньшей мере 125 человек погибли, их останки перевезены в Армению, сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

    Министр заявила, что останки тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе доставлены в подразделение центра судебной медицины, где будет проведена их идентификация, передает ТАСС.

    Ранее омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил, что бензовоз с горючим взорвался на АЗС на трассе Степанакерт – Аскеран, пострадали 200 человек. Позже стало известно о 20 умерших в больнице при взрыве в бензинохранилище Степанакерта.

    Коментарии (5)
    25 сентября 2023, 17:02
    МИД опроверг заявления Пашиняна об организации Россией протестов в Армении
    МИД опроверг заявления Пашиняна об организации Россией протестов в Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Утверждения о том, что Россия инспирировала протесты в Армении, не имеют ничего общего с действительностью. Москва, в отличие от Запада, такими вещами не занимается, следует из заявления Министерства иностранных дел России.

    В дипведомстве подчеркнули, что Москва, в отличие от Запада, не организовывает цветные революции, и утверждения о том, что протесты инспирированы Россией, не имеют ничего общего с действительностью. Российские дипломаты также указали, что Пашинян «по странному совпадению» не заметил многочисленные факты преследования протестующих в Армении, сообщается в заявлении на сайте МИД России.

    В МИД также обратили внимание, что посол США тесно контактирует с правительством Армении, и явно с подачи властей на этом фоне развернулась антироссийская вакханалия.

    Ранее в МИД России заявили, что Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить связи с Россией. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не согласна с попыткой возложить ответственность за ситуацию в Нагорном Карабахе на Россию и российских миротворцев.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как премьер-министр Армении переложил на Россию ответственность за свои провалы.

    Коментарии (21)
    26 сентября 2023, 08:56
    Экс-мэр Еревана арестован по обвинению в попытке узурпации власти

    Бывший мэр Еревана Базеян арестован по обвинению в попытке узурпации власти

    Экс-мэр Еревана арестован по обвинению в попытке узурпации власти
    @ Armenian Second TV Channel/YouTube

    Tекст: Ольга Никитина

    Суд в Армении заключил бывшего мэра Еревана Альберта Базеяна, обвиняемого в попытке узурпации власти, под арест.

    Об этом сообщил в соцсетях его адвокат Георгий Меликян, передает ТАСС.

    Между тем полиция Армении ранним утром вторника задержала 32 протестующих, которые перекрывали улицы, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

    Напомним, оппозиция Армении требует, чтобы Пашинян покинул должность премьера до 5 октября.

    Коментарии (3)
    26 сентября 2023, 01:32
    В результате взрыва бензовоза в Нагорном Карабахе пострадали 200 человек

    Омбудсмен Нагорного Карабаха Степанян: В результате взрыва бензовоза в Нагорном Карабахе пострадали 200 человек

    Tекст: Александра Юдина

    Бензовоз с горючим взорвался на АЗС на трассе Степанакерт – Аскеран, пострадали 200 человек, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

    Уточняется, что мощностей близлежащих медучреждений не хватает, необходима помощь санавиации, передает «Коммерсант».

    Степанян отметил, что бензозаправочная станция расположена вне города. Как отметила армянскому изданию Armenpress.am. депутат Нагорного Карабаха Метаксе Акопян, на заправке выдавали бензин тем, кто выезжает в Армению.

    «В момент взрыва на заправке находились сотни людей», – подчеркнула она.

    Ранее сообщалось, что машины скорой помощи вывезли из Нагорного Карабаха 23 тяжелораненых гражданина в Ереван.

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    24 сентября 2023, 21:29
    Степанакерт подключили к энергосистеме Азербайджана

    Tекст: Вера Басилая

    Города Ханкенди (Степанакерт) в Нагорном Карабахе подключен к азербайджанской энергосистеме, сообщила администрация президента Азербайджана.

    Уточняется, что Ханкенди (Степанакерт) отключили от энергосистемы Армении и подключили к Азербайджану. Отмечается, что таким образом продолжается неотложная работа по решению вопросов, обсужденных в Евлахе на встрече с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, передает РИА «Новости».

    Ранее Азербайджан создал правительственную группу по интеграции Нагорного Карабаха.

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    24 сентября 2023, 22:35
    Макрон пообещал следить за целостностью Армении на фоне ситуации в Карабахе

    Президент Франции Макрон: Париж следит за соблюдением целостности Армении на фоне операции Азербайджана в Карабахе

    Tекст: Антон Никитин

    Париж пристально следит за соблюдением территориальной целостности Армении на фоне военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Политик заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2, что в случае каких-либо угроз целостности Армении Франция выступит «на стороне армянского народа и за соблюдение международного права». По его словам, Париж очень внимательно следит за территориальной целостностью Армении, потому что именно это, по его словам, поставлено на карту, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян намекнул на смену Ереваном внешнеполитического вектора. Накануне глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность, что народ Армении связывает свою историю с Россией и другими дружественными странами.

    Коментарии (9)
    26 сентября 2023, 22:50
    В Армении подтвердили гибель 68 человек из-за взрыва на бензохранилище в Карабахе

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате взрыва на бензохранилище в Нагорном Карабахе подтверждена гибель 68 человек, передает общественное телевидение Армении (ОТА).

    Телеканал передает, что по состоянию на 22.00 (21.00 мск) по данным защитника прав человека сентября степанакертским бюро судебно-медицинской экспертизы подтверждена гибель 68 человек, из них установлена личность 21 человека, передает РИА «Новости».

    Отмечается также, что судьба 105 человек неизвестна.

    Ранее министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявил о гибели по меньшей мере 125 человек.

    До этого омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил, что бензовоз с горючим взорвался на АЗС на трассе Степанакерт – Аскеран, пострадали 200 человек. Позже стало известно о 20 умерших в больнице при взрыве в бензинохранилище Степанакерта.

    Коментарии (0)
    26 сентября 2023, 14:26
    Кремль оценил идею США о новой миссии в Карабахе

    В Кремле не видят конкретики в идее США создать новую миссию по Карабаху

    Tекст: Ольга Никитина

    В американской инициативе о создании международной наблюдательной миссии по Карабаху конкретики не усматривается, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны, передает ТАСС.

    Россия и российские миротворцы, по словам Пескова, реально вовлечены в процесс урегулирования по Нагорному Карабаху, а США тем временем занимаются «словесными интервенциями». Уровень вовлеченности России в процесс урегулирования ситуации в Карабахе нельзя сравнивать с ролью Вашингтона, подчеркнул он.

    Также Песков сообщил, что визит главы МВД России Владимира Колокольцева в Армению является плановым и совершенно нормальным. Министр внутренних дел планирует обсудить там актуальные текущие вопросы, добавил представитель Кремля.

    Песков отметил также, что Россия продолжает контактировать и с Азербайджаном, и с Арменией, а также с этническими армянами Карабаха по ситуации в регионе.

    Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил о намерении создать международную миссию по Нагорному Карабаху.

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    26 сентября 2023, 19:48
    Названо число переехавших в Армению жителей Карабаха

    Кабмин Армении заявил, что из Карабаха за три дня уже переехали 20 270 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Армению из Нагорного Карабаха на данный момент выехали более 20 тыс. вынужденных переселенцев, сообщила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян.

    Она пояснила, что три дня в Армении действуют центры размещения переселенцев из Карабаха, идет их регистрация. Багдасарян отметила, что на данный момент уже приехали 20 270 человек, размещено 2850 переселенцев, передает РИА «Новости».

    Напомним, 19 сентября Азербайджан начал так называемую антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, уже через сутки власти непризнанной республики капитулировали. После этого Баку создал правительственную рабочую группу для реинтеграции Карабаха. 5 октября в испанской Гранаде Пашинян проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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    25 сентября 2023, 05:55
    Российские миротворцы сопроводили в Степанакерт жителей Мартунинского района

    Минобороны: Российские миротворцы сопроводили в Степанакерт 70 человек из Мартунинского района

    Tекст: Антон Никитин

    Российские миротворцы сопроводили в город Степанакерт – столицу Нагорного Карабаха – 70 человек из Мартунинского района, сообщили в Минобороны.

    В российском военном ведомстве сообщили, что в сопровождении российских миротворцев осуществлена очередная перевозка мирного населения из Мартунинского района, в результате в город Степанакерт доставлено 70 человек, выполнение задач миротворческим контингентом на территории Нагорного Карабаха продолжается, передает ТАСС.

    Кроме того, в Минобороны напомнили, что за прошедшие сутки миротворцы обеспечили доставку для мирного населения Карабаха 190 тонн грузов с продовольствием и горюче-смазочными материалами. В расположении миротворческого контингента продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка, организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи, добавили в ведомстве.

    Накануне российские миротворцы сопроводили автомобильные колонны с мирными жителями Нагорного Карабаха, убывающими в Армению, всего было перевезено 311 мирных жителей, в том числе 102 ребенка.

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