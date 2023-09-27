Стартовал VII сезон студенческой олимпиады «Я – профессионал»

Стартовал VII сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

«Сегодня у России действительно масштабные планы: не просто импортозамещение – задача гораздо серьезнее. Нам надо не просто кого-то заместить, а двигаться вперед, создавать принципиально новые, прорывные решения. Именно такие задачи поставлены президентом нашей страны перед правительством и перед руководителями ключевых отраслей и ключевых российских компаний. А для того чтобы добиваться таких амбициозных целей, нужны амбициозные, талантливые и яркие специалисты», – сказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Глядя на участников и победителей «Я – профессионал», видно, что у нас таких – огромное количество. Олимпиада для каждого из них становится возможностью карьерного роста, возможностью прохождения стажировки и получения работы в лучших российских компаниях», – добавил он.

Список направлений олимпиады ежегодно пополняется согласно интересам студентов и запросам рынка труда: в VII сезоне открылось 14 актуальных направлений, среди них: «Разработка беспилотных воздушных судов», «Стратегическое управление проектами», «Устойчивое развитие и рациональное природопользование», «Зеленая энергетика», «История и культура России», «Языкознание и литературоведение», «Фотоника» и другие, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

О нововведениях VII сезона рассказала руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара: «Я – профессионал» – в авангарде карьерного развития. В VII сезоне отличительной чертой олимпиады становится переход к полному циклу карьерного наставничества своих участников с момента регистрации: студенты получат доступ к экспресс-курсу карьерно-психологического консультирования, встречам с HR-лидерами и информационным ресурсам олимпиады и ее партнеров».

Среди компаний-партнеров олимпиады, принимающих активное участие в формировании карьерной траектории российских студентов: Яндекс, Сбер, ПАО «ГМК Норильский никель», Банк ВТБ, госкорпорация «Росатом», «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Полюс», Трубная Металлургическая Компания, Альянс в сфере искусственного интеллекта и Московский центр инновационных технологий в здравоохранении, благотворительный фонд «Система».

«Поддержка и заинтересованность работодателей – ключевой фактор для преодоления разрыва между запросами рынка труда и ожиданиями наших начинающих специалистов. Индустриальные партнеры олимпиады открывают широкие карьерные возможности для участников: студенты могут пройти стажировки в крупнейших компаниях страны и сделать первый шаг к построению успешной карьеры еще на этапе студенчества. За шесть сезонов более 100 тыс. участников были трудоустроены в компании, в том числе через прохождение стажировки», – отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей, заместитель главы Совета Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» Александр Шохин.

Олимпиада предоставляет карьерные возможности всем студентам, независимо от их социального статуса, возраста и региона проживания. Большой интерес к «Я – профессионал» проявляют студенты из новых регионов, что играет важную роль в расширении активного студенческого сообщества.