В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?2 комментария
Кабмин предложил запретить экспорт нефтепродуктов перекупщиками
Новак: Кабмин предлагает запретить экспорт нефтепродуктов перекупщиками
Правительство предлагает полностью запретить поставки на экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке России, а не произведенных, заявил вице-премьер Александр Новак.
Как сказал Новак на совещании президента Владимира Путина с кабмином, он считает возможным полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке, а не были произведены. Он уточнил, что тем самым будет ограничена возможность спекулятивных поставок на экспорт, передает ТАСС.
Он добавил, что второе предложение: ограничение так называемого серого экспорта, чтобы не допускать вымывания топлива с внутреннего рынка спекулянтами. «Это касается в первую очередь повышения заградительных пошлин для тех перекупщиков, которые не являются производителями нефтепродуктов, а покупают их для поставки на экспорт. Мы введем заградительную пошлину, повысим с 20 до 50 тыс. рублей», – сказал Новак.
Напомним, в свете роста цен на топливо в России президент Владимир Путин заявил, что бензин сначала необходимо поставлять на внутренний рынок, а потом зарабатывать через экспорт.