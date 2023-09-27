В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?2 комментария
ФСВТС: Решение Софии передать ракеты для С-300 Киеву нарушает международное право
Российская сторона на фоне сообщений о передаче Киеву ракет для ЗРК С-300 призывает Болгарию пересмотреть решение для недопущения нарушения международного права в области военно-технического сотрудничества, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
Там отметили, что в соответствии со ст. 4 Соглашения между правительством России и правительством Болгарии о военно-техническом сотрудничестве от 5 сентября 2002 года передача полученных в результате двустороннего военно-технического сотрудничества вооружения и техники третьей стороне недопустима без предварительного письменного согласия России, передает ТАСС.
Как заявили в службе, речь идет об очередной попытке болгарского руководства грубого нарушения международных обязательств в области контроля за вооружением, несмотря на неоднократные разъяснения российской стороны. В ФСВТС призвали болгарскую сторону пересмотреть принятое решение.
Ранее в Болгарии одобрили передачу Киеву неисправных ракет С-300.