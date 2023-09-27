В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
Люди оказались под завалами дома в Донецке после попадания снаряда ВСУ в крышу
В Донецке украинский снаряд попал в крышу жилого дома, под завалами находятся пострадавшие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
В своем Telegram-канале Кулемзин написал, что в результате обстрела Кировского района снаряд ВСУ попал в крышу жилого дома на улице Михайловского. В результате попадания обрушилось перекрытие, под завалами оказались люди. Известно как минимум об одной пострадавшей.
«По дополнительной информации, при обстреле Кировского района ранение получила женщина 1960 года рождения», – сообщил градоначальник.
В воскресенье ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, пострадали два человека.