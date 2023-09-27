ФАС: Лидерами по нарушениям остаются строительство дорог, ЖКХ и фармацевтика

Глава ФАС Шаскольский: Лидерами по нарушениям остаются строительство дорог, ЖКХ и фармацевтика

Tекст: Александра Юдина

По его словам, экономике причиняют вред картели, при этом в рамках работы по пресечению картелей в прошлом году возбуждено 305 дел, принято 292 решения о нарушении антимонопольного законодательства, вынесено 960 постановлений на общую сумму более 5 млрд рублей, передает ТАСС.

При этом Шаскольский отметил, что лидерами по количеству выявленных нарушений остаются сфера дорожного строительства, сферы ЖКХ, фармацевтики и недвижимость.

Мишустин в свою очередь сообщил, что необходимо поощрять торговые сети, не повышающие цены на значимые товары.

«Считаю, что это очень правильно – когда берут ответственность за социально значимые товары и не повышают цены», – сказал премьер.

Также Мишустин заметил, что работа ведомства важна в условиях санкционных ограничений, а от ФАС зависит благополучие россиян.

В заключение премьер подчеркнул, что в зоне контроля службы остается и тарифное регулирование.

Ранее ФАС возбудила в отношении «Мегафона» дело в связи с необоснованным повышением тарифов на услуги связи.

