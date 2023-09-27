Сборная Украины снялась с чемпионата мира по пляжному футболу из-за участия белорусов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее организация и Украинская ассоциация футбола обращались в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Всемирную организацию пляжного футбола с просьбой отстранить команду Белоруссии от участия в турнире, передает ТАСС. В просьбе было отказано, белорусы выступят на турнире с национальной символикой.

Чемпионат мира пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года в ОАЭ, всего в финальную часть соревнований пробились 16 сборных, четыре из которых от Европы – команды Украины, Белоруссии, Португалии и Италии. Решениями ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее украинцы отказались соревноваться с россиянами и белорусами на ЧМ по фехтованию.