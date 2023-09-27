Путин поздравил Бердымухамедова с Днем независимости Туркмении

Tекст: Ольга Никитина

«От души поздравляю вас по случаю 32-й годовщины провозглашения независимости Туркменистана. Ваша страна уверенно двигается по пути экономического и социального развития, пользуется заслуженным авторитетом на международной арене», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

«Во многом благодаря вашим личным усилиям отношения между нашими государствами вышли на уровень углубленного стратегического партнерства. Уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса российско-туркменистанских связей в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности», – сказано в сообщении.

Путин пожелал Бердымухамедову доброго здоровья, благополучия и успехов.

На прошлой неделе Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, в ходе которых с обеих сторон было заявлено о намерении развивать отношения двух стран.