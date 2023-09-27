Фильм Германа-младшего вошел в конкурс Токийского кинофестиваля

Фильм Германа-младшего «Воздух» вошел в конкурс Токийского международного кинофестиваля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы, военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух» будет показана в основном конкурсе 36-го Токийского международного кинофестиваля, который пройдет с 23 октября по 1 ноября. Там добавили, что на фестивале состоится мировая премьера фильма, передает ТАСС.

Как цитирует пресс-служба Германа-младшего, было важным не только создать интересный фильм, но и максимально передать ощущение документальности происходящих на экране событий, большая часть фильма посвящена сценам боев, снятых максимально возможной подлинностью».

По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных летчиц. Все они пока не совсем понимают, что такое война. Героиням в исполнении актрис Анастасии Талызиной и Аглаи Тарасовой приходится непросто в мужском мире, но день за днем они доказывают, что не хуже мужчин. В фильме также снялись Елена Лядова, Антон Шагин, Сергей Безруков, Кристина Лапшина и Мария Мельникова.

Напомним, в октябре 2021 года Алексей Герман-младший рассказал, что сильный ветер в Ленинградской области обрушил декорации к фильму «Воздух».