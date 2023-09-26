Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.9 комментариев
Эксперт: Главным выгодополучателем от диверсии на газопроводах являются США
Эксперт Хасанов: США получают рычаг давления на страны Европы, переводя их на сжиженный газ
Спустя год после подрыва газопроводов «Северный поток» можно сделать вывод, что причастны к этому, с большой долей вероятности, США, а страны Европы утратили свою самостоятельность, заявил газете ВЗГЛЯД член Экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов.
«Прошел год с того момента, как Европа распрощалась со своим суверенитетом. Подрыв «Северных потоков» и дальнейшие попытки заморозить расследования со стороны стран НАТО определенно говорят о полном отсутствии самостоятельности стран Европы», – отметил эксперт.
Главным выгодополучателем от диверсии на газопроводах являются США, считает эксперт. По его словам, в 2022 году импорт СПГ в ЕС вырос в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом и дошел до 127,2 млрд кубометров. Последние годы Штаты всячески стараются перевести Европу на сжиженный газ, чтобы получить новый рычаг давления на страны континента, пояснил Хасанов.
«Примечательно, что несмотря на попытки полностью отказаться от российского топлива, в этом году Евросоюз закупил колоссальные объемы СПГ у России. Мы неоднократно отмечали, какую важную роль в развитии экономики Европы играют поставки российских ресурсов. Газ, поставляемый через трубы, проведенные по дну моря, несмотря на высокую стоимость проекта, обходился Европе в разы дешевле, чем сжиженный природный газ, на переработку и транспортировку которого приходится много дополнительных издержек», – отметил эксперт.
Он напомнил, что западные журналисты проводят свои собственные расследования. Сеймур Херш и Жозеп Пучсег сходятся в выводах о том, что такую военную операцию могло провести только государство с высоким уровнем технической оснащенности. С большей долей вероятности, это сделали США.
«Данный инцидент ставит под угрозу всю международную инфраструктуру, проложенную по дну океанов и морей, обеспечивающих жителей планеты, к примеру, высокоскоростной связью», – заключил Хасанов.
Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» была совершена 26 сентября 2022 года.