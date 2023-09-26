Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.6 комментариев
Кремль оценил идею США о новой миссии в Карабахе
В Кремле не видят конкретики в идее США создать новую миссию по Карабаху
В американской инициативе о создании международной наблюдательной миссии по Карабаху конкретики не усматривается, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны, передает ТАСС.
Россия и российские миротворцы, по словам Пескова, реально вовлечены в процесс урегулирования по Нагорному Карабаху, а США тем временем занимаются «словесными интервенциями». Уровень вовлеченности России в процесс урегулирования ситуации в Карабахе нельзя сравнивать с ролью Вашингтона, подчеркнул он.
Также Песков сообщил, что визит главы МВД России Владимира Колокольцева в Армению является плановым и совершенно нормальным. Министр внутренних дел планирует обсудить там актуальные текущие вопросы, добавил представитель Кремля.
Песков отметил также, что Россия продолжает контактировать и с Азербайджаном, и с Арменией, а также с этническими армянами Карабаха по ситуации в регионе.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил о намерении создать международную миссию по Нагорному Карабаху.