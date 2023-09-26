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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа римский Франциск отказывается видеть в России Мордор

    В этом мире, особенно сейчас, очень мало мудрости и ответственности, и любые ее крупицы стоит ценить. Поэтому дипломатическими возможностями, которые открывает взаимодействие с Ватиканом, не стоит пренебрегать.

    3 комментария
    Аббас Джума Аббас Джума Ссора Индии и Канады еще больше отдаляет Нью-Дели от Запада

    Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.

    7 комментариев
    26 сентября 2023, 14:26

    Кремль оценил идею США о новой миссии в Карабахе

    В Кремле не видят конкретики в идее США создать новую миссию по Карабаху

    Tекст: Ольга Никитина

    В американской инициативе о создании международной наблюдательной миссии по Карабаху конкретики не усматривается, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны, передает ТАСС.

    Россия и российские миротворцы, по словам Пескова, реально вовлечены в процесс урегулирования по Нагорному Карабаху, а США тем временем занимаются «словесными интервенциями». Уровень вовлеченности России в процесс урегулирования ситуации в Карабахе нельзя сравнивать с ролью Вашингтона, подчеркнул он.

    Также Песков сообщил, что визит главы МВД России Владимира Колокольцева в Армению является плановым и совершенно нормальным. Министр внутренних дел планирует обсудить там актуальные текущие вопросы, добавил представитель Кремля.

    Песков отметил также, что Россия продолжает контактировать и с Азербайджаном, и с Арменией, а также с этническими армянами Карабаха по ситуации в регионе.

    Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил о намерении создать международную миссию по Нагорному Карабаху.

    25 сентября 2023, 22:55
    Политолог: Западному «десанту» приходится спасать Пашиняна от армян

    Политолог Григорьев: Премьер Армении заявлениями и действиями предал народы Армении и Нагорного Карабаха

    Политолог: Западному «десанту» приходится спасать Пашиняна от армян
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад прислал «десант» политиков и экспертов, чтобы оградить премьера Армении от протестующих в Ереване. А в это время российские миротворцы, рискуя жизнью, помогают преданным Пашиняном армянам в Нагорном Карабахе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее США прислали в Ереван делегацию под руководством главы USAID Саманты Пауэр и помощника главы Госдепа США Юри Кима.

    «Не сомневаюсь, что Никол Пашинян войдет в историю Армении как предатель армянского народа. Идея Нагорного Карабаха была одной из важнейших для местных жителей. Премьер неоднократно своими заявлениями и действиями предал народы Армении и Нагорного Карабаха, когда заявил о том, что это территория Азербайджана», – пояснил Максим Григорьев, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии.

    «И понять то, что происходит сейчас в Армении, несложно – люди выходят на улицы, чтобы заявить о том, что они против многократного предательства Пашиняна. И чтобы спасать армянского премьера от собственного народа, «высаживается» целый «десант» западных политиков, экспертов, членов неправительственных организаций, работающих на деньги США и Европы», – подчеркнул спикер.

    «Сам же Пашинян живет в западной парадигме. Он воспитанник тех стран, для которых ни интересы Карабаха, ни интересы армянского народа не представляют чего-либо важного», – отметил эксперт.

    «И параллельно с этим российские миротворцы героически, рискуя жизнями, продолжают спасать армян из Нагорного Карабаха. Около 700 человек находятся под их защитой, в том числе женщины и дети. Наши военные вывозят людей и обеспечивают им охрану, питание», – резюмировал Григорьев.

    В понедельник в Ереван прибыла делегация из США, в которую входят, в частности, глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, помощник главы Госдепа США Юри Ким и сенатор Гэри Питерс, сообщает «Спутник Армения».

    Пауэр заявила, что делегация прибыла в Армению с целью подчеркнуть приверженность США ее суверенитету, территориальной целостности и демократии. По словам Пауэр, Вашингтон продолжит работать с Ереваном и Баку для достижения долгосрочного мира, который «обеспечит экономическую выгоду и стабильность для армянского народа».

    В это время представитель армянского национального комитета по координации всенародного движения Андраник Теванян призвал к активизации общенациональной забастовки и анонсировал акции гражданского неповиновения в Ереване с утра вторника. По его словам, до 5 октября Пашинян должен быть отправлен в отставку.

    За минувшие сутки российские миротворцы, которые продолжают оказывать помощь населению Карабаха, обеспечили доставку для мирного населения Карабаха 190 тонн грузов с продовольствием и горюче-смазочными материалами. В расположении миротворческого контингента продолжают оставаться 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка, организовано их размещение, питание и оказание медицинской помощи.

    Кроме того, врачи российского миротворческого контингента оказали медпомощь пострадавшим при взрыве бензоколонки в Степанакерте, сообщает Telegram-канал Peacekeeper. Наиболее тяжелых раненых эвакуируют в медицинский отряд специального назначения.

    Коментарии (16)
    26 сентября 2023, 08:21
    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины

    Белый дом: У США осталось средств на поддержку Украины лишь на несколько недель

    Белый дом заявил об израсходовании средств на поддержку Украины
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    У Соединенных Штатов осталось «немного средств», предназначенных для поддержки Украины, дальнейшая помощь может оказаться под вопросом без решения Конгресса о выделении дополнительного финансирования, сообщили в Белом доме.

    Как отметил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью каналу CNN, имеющихся средств хватит «еще на несколько недель или около того». По его словам, отсутствие дополнительного финансирования, которое запросила действующая администрация, «сильно скажется» на американских возможностях поддерживать Украину «дальше осенью и в зимние месяцы», передает РИА «Новости».

    Кирби призвал законодателей скорее выделить 24 млрд долларов, которые запросил президент США Джо Байден, пока на фронте, по его оценке, сохраняются «благоприятные условия» для украинского контрнаступления.

    Возможный шатдаун, то есть приостановка деятельности федерального правительства по причине отсутствия утвержденного Конгрессом бюджета, как подчеркнул Кирби, также негативно повлияет на поставки оружия Украине. Такая ситуация может возникнуть уже 1 октября.

    При этом он подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

    Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин привел семь фактов, подтверждающих, что Вашингтон и Брюссель проиграли «войну на истощение» против России.

    Коментарии (37)
    25 сентября 2023, 16:30
    МИД: Послание Пашиняна вызывает отторжение у Москвы

    В МИД назвали ошибкой желание Еревана обрушить связи с Россией

    МИД: Послание Пашиняна вызывает отторжение у Москвы
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить связи с Россией, говорится в распространенном заявлении МИД России в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и Армении.

    На сайте МИД подчеркнули, что армянское руководство совершает ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада. Также в ведомстве выразили уверенность, что большая часть населения Армении это понимает.

    Также в заявлении МИД говорится, что послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября содержит неприемлемые выпады против России и вызывает отторжение у Москвы. Отмечается, что налицо видна попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву.

    В ведомстве подчеркнули, что Пашинян признал, что республику все это время сознательно готовили к развороту от России.

    Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Совбезу ООН необходимо срочно направить миссию в Карабах. Глава МИД РФ Сергей Лавров на дискуссии в Генассамблее ООН заверил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Карабахе. А в Совфеде осудили попытки Пашиняна их очернить.

    Напомним, 19 сентября Азербайджан начал так называемую антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, уже через сутки власти непризнанной республики капитулировали. После этого Баку создал правительственную рабочую группу для реинтеграции Карабаха. 5 октября в испанской Гранаде Пашинян проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    В Ереване вспыхнули протесты, они продолжаются до сих пор. Тысячи митингующих, требующих отставки Пашиняна из-за событий в Карабахе, блокировали дороги и перекрестки, а также провели шествие от площади Республики по центральным улицам Еревана. У здания правительства выставлено полицейское оцепление.

    Коментарии (36)
    26 сентября 2023, 10:01
    На Украине пообещали не использовать ATACMS для ударов по России

    Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал, что Киев не будет использовать ATACMS для ударов по России

    На Украине пообещали не использовать ATACMS для ударов по России
    @ U.S. Army

    Tекст: Ольга Никитина

    Тактические ракеты ATACMS американского производства, о передаче которых вооруженным силам Украины просит Киев, не будут применяться для ударов по российской территории, заверил в интервью европейским СМИ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Данилов в интервью испанской газете ABC заявил, что Киеву «очень бы хотелось» получить эти ракеты. Он сказал, что ATACMS будут «использоваться исключительно для защиты» территории Украины, передает ТАСС.

    Секретарь СНБОУ заверил, что ВСУ не станут использовать эти ракеты для ударов по территории России, и отметил, что у Украины есть соответствующие соглашения с партнерами.

    Белый дом ранее сообщал, что передача Киеву ракет ATACMS в будущем не исключена, но пока такой договоренности нет.

    При этом экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон подчеркивал, что российские дроны уничтожат комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта.

    Коментарии (26)
    25 сентября 2023, 17:02
    МИД опроверг заявления Пашиняна об организации Россией протестов в Армении
    МИД опроверг заявления Пашиняна об организации Россией протестов в Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Утверждения о том, что Россия инспирировала протесты в Армении, не имеют ничего общего с действительностью. Москва, в отличие от Запада, такими вещами не занимается, следует из заявления Министерства иностранных дел России.

    В дипведомстве подчеркнули, что Москва, в отличие от Запада, не организовывает цветные революции, и утверждения о том, что протесты инспирированы Россией, не имеют ничего общего с действительностью. Российские дипломаты также указали, что Пашинян «по странному совпадению» не заметил многочисленные факты преследования протестующих в Армении, сообщается в заявлении на сайте МИД России.

    В МИД также обратили внимание, что посол США тесно контактирует с правительством Армении, и явно с подачи властей на этом фоне развернулась антироссийская вакханалия.

    Ранее в МИД России заявили, что Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить связи с Россией. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не согласна с попыткой возложить ответственность за ситуацию в Нагорном Карабахе на Россию и российских миротворцев.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как премьер-министр Армении переложил на Россию ответственность за свои провалы.

    Коментарии (21)
    26 сентября 2023, 08:56
    Экс-мэр Еревана арестован по обвинению в попытке узурпации власти

    Бывший мэр Еревана Базеян арестован по обвинению в попытке узурпации власти

    Экс-мэр Еревана арестован по обвинению в попытке узурпации власти
    @ Armenian Second TV Channel/YouTube

    Tекст: Ольга Никитина

    Суд в Армении заключил бывшего мэра Еревана Альберта Базеяна, обвиняемого в попытке узурпации власти, под арест.

    Об этом сообщил в соцсетях его адвокат Георгий Меликян, передает ТАСС.

    Между тем полиция Армении ранним утром вторника задержала 32 протестующих, которые перекрывали улицы, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

    Напомним, оппозиция Армении требует, чтобы Пашинян покинул должность премьера до 5 октября.

    Коментарии (3)
    26 сентября 2023, 05:56
    МИД: Белый дом решил не приглашать Путина на саммит АТЭС

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтон по двусторонним каналам оповестил Москву о том, что представители Белого дома не собирается приглашать ряд лидеров, в том числе и президента Владимира Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско, сообщил посол по особым поручениям МИД и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

    По его словам, после этого Москва отправила запрос США с призывом выполнять свои обязанности государства – председателя АТЭС и отправить приглашение российскому лидеру, передает РИА «Новости».

    Также в российском дипведомстве отметили, что продолжат работу с американской стороной и будут выполнять все необходимые действия.

    При этом Бердыев подчеркнул, что решение США не приглашать Путина является недобросовестным, оно демонстрирует «конфронтационный подход к вопросам многостороннего экономического сотрудничества, политизации сугубо экономического форума».

    Ранее США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС.

    Коментарии (13)
    26 сентября 2023, 04:29
    США втрое увеличили частоту полетов «разведчиков» у Крыма

    Flightradar24: США втрое увеличили частоту полетов «разведчиков» у Крыма

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты и их союзники в Североатлантическом альянсе втрое увеличили число разведывательных полетов в районе Крыма с начала 2023 года, следует из данных портала Flightradar24.

    Уточняется, что в течение недели с 18 по 24 сентября разведывательные самолеты и стратегические беспилотники США, а также «разведчики» их союзников по НАТО выполнили 21 полет в районе Крыма, передает РИА «Новости».

    Так, над восточным побережьем Румынии выполняли полеты американские самолеты P-8A Poseidon и EP-3E Aries II, британские RC-135W Rivet Joint и базирующиеся в Люксембурге E-3A Sentry.

    Над средней и восточной частью Черного моря выполняли полеты стратегические разведывательные беспилотники США RQ-4B Global Hawk. Большая часть разведвылетов была выполнена летательными аппаратами США.

    При этом в начале года и весной авиация США и НАТО выполняла в черноморском регионе в среднем один полет в день.

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    26 сентября 2023, 01:32
    В результате взрыва бензовоза в Нагорном Карабахе пострадали 200 человек

    Омбудсмен Нагорного Карабаха Степанян: В результате взрыва бензовоза в Нагорном Карабахе пострадали 200 человек

    Tекст: Александра Юдина

    Бензовоз с горючим взорвался на АЗС на трассе Степанакерт – Аскеран, пострадали 200 человек, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

    Уточняется, что мощностей близлежащих медучреждений не хватает, необходима помощь санавиации, передает «Коммерсант».

    Степанян отметил, что бензозаправочная станция расположена вне города. Как отметила армянскому изданию Armenpress.am. депутат Нагорного Карабаха Метаксе Акопян, на заправке выдавали бензин тем, кто выезжает в Армению.

    «В момент взрыва на заправке находились сотни людей», – подчеркнула она.

    Ранее сообщалось, что машины скорой помощи вывезли из Нагорного Карабаха 23 тяжелораненых гражданина в Ереван.

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    26 сентября 2023, 09:19
    WSJ: На Украине усомнились, что танки Abrams изменят ситуацию на поле боя

    WSJ: В Киеве признают, что танки Abrams вряд ли изменят ситуацию на поле боя

    Tекст: Ольга Никитина

    На Украине сомневаются, что поставки американских танков Abrams для ВСУ в течение следующих четырех месяцев смогут «существенно изменить» ситуацию на поле боя, пишут американские СМИ.

    Об этом украинские чиновники, имена которых не приводятся, сообщили газете The Wall Street Journal.

    Как добавляет издание, Пентагон не раз предупреждал, что в силу сложности конфликта никакие вооружения не смогут изменить ход боевых действий, передает ТАСС.

    По мнению издания, украинское наступление будет осложнено в период осенних дождей, поскольку тяжелой бронетехнике станет труднее маневрировать.

    Между тем Белый дом подтвердил, что на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что американские Abrams станут дорогой обузой ВСУ.

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    25 сентября 2023, 22:43
    Россия сообщила о нарушении протоколов деконфликтации США в Сирии

    ЦПВС: Россия сообщила о нарушении протоколов деконфликтации США в Сирии

    Tекст: Александра Юдина

    «Коалиция» во главе с Соединенными Штатами в Сирии за сутки девять раз нарушила протоколы деконфликтации, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

    По его словам, в течение суток зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации касательно связанных с несогласованными с Россией полетами БПЛА, передает РИА «Новости».

    Кулить отметил, что близ Эт-Танф в течение суток было зафиксировано девять нарушений тремя парами истребителей F-16 и тремя многоцелевыми дронами MQ-1C коалиции.

    При этом в ЦПВС добавили, что боевики готовят диверсантов для дестабилизации обстановки в южных регионах Сирии.

    Так, по словам Кулитя, командованием российской группировки и руководством вооруженных сил Сирии будут приняты необходимые меры для недопущения вооруженных провокаций.

    В конце августа Россия уже сообщала о нарушении Западом протоколов деконфликтации в Сирии.

    Напомним, ЦПВС неоднократно указывал на опасные ситуации в сирийском небе, которые провоцирует возглавляемая США коалиция.

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    26 сентября 2023, 09:55
    Москва осудила нападение на посольство Кубы в США

    Захарова: Россия решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Кубы в США

    Tекст: Ольга Никитина

    Москва решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Кубы в Соединенных Штатах с применением бутылок с горючей смесью, произошедшее 24 сентября, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В комментарии спикера российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД России, отмечается, что подобное преступление против кубинской дипмиссии в Вашингтоне происходит не впервые. Подчеркивается, что в США культивируется атмосфера угроз против правительства Острова свободы.

    Захарова заявила, что данное преступление не должно остаться безнаказанным. По ее словам, ответственные должны понести суровое наказание. Россия, как отметила представитель внешнеполитического ведомства, ожидает от американских властей скорейшего и тщательного расследования всех обстоятельств случившегося.

    Россия потребовала от принимающей стороны безусловно обеспечивать безопасность находящихся на ее территории диппредставительств иностранных государств. Также Москва выражает «солидарность с братским народом Республики Куба и полную поддержку его правительству», добавила Захарова.

    Напомним, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья ранее сообщил, что неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Кубы в Вашингтоне в воскресенье. Он подчеркнул, что нападения происходят не впервые и повторяются из-за чувства безнаказанности злоумышленников.

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил нападение на диппредставительство страны в Вашингтоне и призвал власти США отреагировать на случившееся.

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    26 сентября 2023, 06:51
    В Китае указали на злоупотребление односторонними санкциями со стороны США

    В Минкоммерции Китая указали на злоупотребление односторонними санкциями со стороны США

    Tекст: Александра Юдина

    Пекин выразил протест в связи с введением Соединенными Штатами санкций против китайских компаний под предлогом якобы разработки иранской военной авиации, заявили в Минкоммерции Китая.

    Также в ведомстве отметили, что «США злоупотребляют методами односторонних санкций и экстерриториальных юрисдикций, нарушают порядок и правила международной торговли, препятствуют нормальному торгово-экономическому обмену, наносят ущерб законным интересам китайских компаний и частных лиц».

    В китайском ведомстве подчеркнули, что будут приняты необходимые меры, чтобы защитить законные права и интересы.

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    26 сентября 2023, 12:42
    Дерипаска заявил о неэффективности «санкционного вундерваффе»

    Дерипаска: Санкции – оружие XIX века, которое неэффективно в XXI веке

    Tекст: Ольга Никитина

    Такой инструмент, как санкции, не может быть эффективным в XXI веке, заявил российский предприниматель Олег Дерипаска в интервью британским СМИ.

    «Я всегда сомневался в этом санкционном вундерваффе (с нем. «чудо-оружие» – прим. ВЗГЛЯД), как это называли немцы [в годы Второй мировой войны]», – заявил Дерипаска в интервью газете The Financial Times.

    Он напомнил об усилиях, направленных на то, чтобы сделать мир глобальным в плане торговли, инвестиций и информации. Однако когда применяются экономические рестрикции, всему этому приходит конец, передает ТАСС мнение Дерипаски.

    Санкции, по его словам, являются инструментом XIX века. «Мы не видим, чтобы он был эффективным в XXI веке», – подчеркнул он.

    Бизнесмен признался, что его удивила быстрая адаптация российского частного бизнеса к новой ситуации. Предприниматели, по его словам, нашли способы вести деятельность и делать это эффективно.

    Дерипаска отметил, что на фоне введения масштабных западных санкций ожидал обрушения до 30% российской экономики, однако эффект, по его оценке, оказался «намного слабее». Он объяснил это мерами поддержки со стороны государства, а также нежеланием стран Глобального Юга присоединяться к экономическому давлению в отношении России.

    Бизнесмен назвал глубоким заблуждением мнение, что с помощью «прекрасного» санкционного инструмента можно оказывать давление, которое приведет к смене власти в стране или вынудит завершить спецоперацию. «Нет. Нам нужно другое решение», – заявил Дерипаска.

    В середине сентября президент Владимир Путин заявил, что экономика России выдержала беспрецедентное внешнее давление и полностью восстановилась. ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития, сообщал глава государства.

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    26 сентября 2023, 13:55
    Песков: Нет оружия, способного изменить расстановку сил в зоне СВО

    Песков: Нет никакого оружия, способного изменить расстановку сил в зоне СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Не существует оружия, которое может изменить расстановку сил в зоне проведения спецоперации, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля, комментируя сообщения о доставке первой партии американских танков Abrams на Украину, отметил, что «все это никоим образом не может повлиять на суть спецоперации, на ее исход», передает ТАСС.

    По словам Пескова, никакой панацеи и никакого одного вида оружия, которое могло бы изменить расстановку сил на поле боя, не существует.

    Американские СМИ писали ранее, что, по мнению украинских чиновников, поставки американских танков Abrams для ВСУ в течение следующих четырех месяцев вряд ли смогут «существенно изменить» ситуацию на поле боя.

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    Болгары просят у России прощения за «мерзость» местных властей

    И простые болгары, и болгарская интеллигенция возмущены демонстративным русофобским шагом властей страны: высланы священники, служившие в православном храме в Софии. «Простите нас, дорогие русские братья и сестры!», – пишет профессор Софийского университета. Что же именно произошло? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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