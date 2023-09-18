Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?3 комментария
Путин подписал указ о награждении Канделаки орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил телеведущую, заместителя генерального директора «Газпром-медиа холдинга» Тину Канделаки орденом Дружбы.
В тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что Канделаки представлена к награде «за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу».
Канделаки – медиаменеджер, общественный деятель. Являлась генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» с момента запуска в 2015 году. С 2002 по 2015 годы была ведущей и продюсером передач топовых российских медиа: вела ток-шоу «Детали» на телеканале СТС, программы «Разворот» и «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы», программу «Нереальная политика» на НТВ и «РЕН ТВ», популярное телевизионное шоу «Самый умный».
В августе Владимир Путин вручил в кремле государственные награды выдающимся россиянам, среди которых народный артист РСФСР Владимир Винокур и замначальника управления ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Гагарина» Антон Шкаплеров.