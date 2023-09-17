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Аэропорты Москвы и Жуковский вернулись к штатному режиму работы
Росавиация: Аэропорты Москвы и Жуковский работают в штатном режиме
По состоянию на утро 17 августа аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме, сообщили в Росавиации.
Как сообщили в ведомстве, рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты в аэропорты Жуковский и Домодедово, на запасной аэропорт ушло одно воздушное судно, передает ТАСС.
В Росавиации отметили, что в период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
В пресс-службе Внуково сообщили, что по независящим от аэропорта причинам в 01.35 мск во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, в настоящее время аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме.
Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО в Раменском районе Московской области ночью сбит пытавшийся осуществить атаку на столицу беспилотник.