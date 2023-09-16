Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.3 комментария
Дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина открыли в Петербурге
Федеральная нотариальная палата зарегистрировала в Санкт-Петербурге наследственное дело командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина.
Дата смерти, указанная в реестре, – 23 августа 2023 года, дело открыл нотариус Нотариальной палаты Петербурга Анатолий Акуленко, который занимается делом о наследстве Евгения Пригожина.
Пригожин и Уткин, как сообщили в Росавиации, значился в списке семи пассажиров бизнес-джета Embraer, который разбился вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области, примерно в 300 км от столицы. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург.
Командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина похоронили на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».
На Пороховском кладбище в Петербурге прошло прощание с основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным.