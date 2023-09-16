Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.0 комментариев
Российский борец Магомедов победил украинца Блесецкого в четвертьфинале ЧМ
Российский борец Магомедов одержал победу над украинцем Блесецким в четвертьфинале ЧМ
Четвертьфинала чемпионата мира в Белграде завершился победой российского борца вольного стиля Абасгаджи Магомедова над украинцем Валентином Блесецким.
Российский борец выиграл на туше со счетом 16:4, категория не входит в программу Олимпийских игр. Чемпион мира и Европы Магомедов вышел в полуфинал турнира, где встретится грузинским борцом Шотой Фартенадзе, передает РИА «Новости».
Чемпионат мира в Белграде, где разыгрываются олимпийские лицензии, завершится 24 сентября. Россияне и белорусы участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.