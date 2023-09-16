Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.0 комментариев
Навка оценила решение властей Литвы лишить Дробязко гражданства
Навка назвала недальновидным решение властей Литвы лишить Дробязко гражданства
Решение о лишении фигуристки Маргариты Дробязко гражданства Литвы в ответ на участие спортсменки в ледовом шоу в России является странным и недальновидным, заявила генеральный продюсер Navka Show и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.
По ее словам, это решение показало, что власти Литвы идут на поводу у своих западных партнеров, оказывающих на них давление. Навка добавила, что Дробязко принесла своей стране много титулов и заслуженных медалей, передает ТАСС.
«Крайне прискорбно видеть, как литовские политики принимают столь странные и недальновидные решения», – сказала спортсменка.
Ранее президент Литвы подписал указ о лишении Дробязко гражданства, которое она получила в 1993 году.