Навка оценила решение властей Литвы лишить Дробязко гражданства

Навка назвала недальновидным решение властей Литвы лишить Дробязко гражданства

Tекст: Кристина Цыцура

По ее словам, это решение показало, что власти Литвы идут на поводу у своих западных партнеров, оказывающих на них давление. Навка добавила, что Дробязко принесла своей стране много титулов и заслуженных медалей, передает ТАСС.

«Крайне прискорбно видеть, как литовские политики принимают столь странные и недальновидные решения», – сказала спортсменка.

Ранее президент Литвы подписал указ о лишении Дробязко гражданства, которое она получила в 1993 году.