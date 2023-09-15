  • Сотрудник компании по производству беспилотников задержан в Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зерновой вопрос сгубил отношения Украины и ЕС
    The Jerusalem Post убрала Зеленского из топ-50 влиятельных евреев мира
    Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором
    Германия стала милитаристским лидером Европы
    Премьер Венгрии раскрыл, что заставит ЕС перестать помогать Украине
    В США назвали возможные сроки поставок ракет ATACMS Киеву
    В Германии назвали количество конфискованных автомобилей россиян
    Банк России повысил ключевую ставку до 13% годовых
    Финляндия решила запретить въезд российским автомобилям
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    0 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов У НАТО началось осеннее обострение

    Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ждем ли мы тут поуехавших

    Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.

    18 комментариев
    15 сентября 2023, 17:32

    Экс-советник Кучмы заявил, что Зеленского уничтожат из-за данных о потерях

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и его правительство уничтожат после разглашения данных о потерях ВСУ с начала спецоперации.

    Также бывший советник призвал власти Киева сообщить гражданам об истинных потерях украинской армии, передает RT со ссылкой на YouTube-канал.

    Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных.

    15 сентября 2023, 08:59
    ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат

    Украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле

    ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле в зоне спецоперации, рассказал осведомленный источник.

    Обнаружен телефон с видеозаписью, как боевики ВСУ заставляют российских военнопленных идти «на мины», передает РИА «Новости».

    «Если дойдешь, свободен», – говорят украинские военнослужащие, взяв на прицел из автоматов безоружных людей в форме российской армии.


    Издевательства сопровождались комментариями боевиков ВСУ «вот пошли освободители», «хорошо идут».

    Также на кадрах видно, как одному из украинских боевиков не понравилось, как шел один из пленных, и он открыл огонь в его сторону.

    В конце видео в направлении движения одного из пленных прогремел взрыв.

    Ранее стало известно, что ВСУ открыли огонь по своим военнослужащим после того, как те из-за скудных боезапасов и отсутствия еды оставили позиции на одном из островов под Херсоном.

    Коментарии (98)
    14 сентября 2023, 19:50
    Группа солдат ВСУ сдалась в плен без боя в Запорожской области

    Рогов: Группа бойцов ВСУ сдалась в плен без боя

    Группа солдат ВСУ сдалась в плен без боя в Запорожской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группа украинских солдат решила сдаться без сопротивления российским военным у Времевского выступа в Запорожской области, заявил руководитель общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Группа бойцов ВСУ без сопротивления сдалась в плен у поселка Новомайорское на Времевском выступе, сообщил Рогов РИА «Новости». По его словам, в плен их захватили бойцы из отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты ВС России.

    Ранее боевой медик из механизированной бригады ВСУ, попавший в плен, рассказывал, что получил должность без медицинского образования и без подготовки.

    Коментарии (14)
    15 сентября 2023, 02:31
    В Британии заявили о попытке российского истребителя сбить самолет НАТО

    Би-би-си заявила о попытке пилота российского истребителя Су-27 сбить британский самолет RAF RC-135 вблизи Украины

    В Британии заявили о попытке российского истребителя сбить самолет НАТО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Британские СМИ утверждают, что пилот российского истребителя Су-27 якобы целенаправленно выпустил две ракеты по британскому самолету наблюдения RAF RC-135 Rivet Joint в сентябре 2022 года.

    По версии, опубликованной Business Insider со ссылкой на Би-би-си (заблокирована в России), российская сторона заявляла, что инцидент был вызван «технической неисправностью», но западные источники в оборонных ведомствах утверждают, что пилот якобы промахнулся. По версии источников, пилот полагал, что получил разрешение на выстрел. Источники ссылаются на «перехваченные сообщения».

    Как утверждается, диспетчер заявил летчикам, что у них «есть цель», один из пилотов принял это за команду на открытие огня. По версии источников, из радиопереговоров якобы следует, что второй пилот возмутился действиями первого, но тот выпустил еще одну ракету. Сообщается, что первая ракета не попала в цель, а другая либо вышла из строя, либо была деактивирована.

    В октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что 29 сентября российский истребитель Су-27 якобы выпустил ракету около британского самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint, выполнявшего над Черным морем патрулирование.

    В апреле Washington Post заявила, что российский истребитель якобы почти сбил британский самолет. По версии издания, инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось.

    Коментарии (24)
    15 сентября 2023, 00:48
    Шольц сравнил поддержку Украины с участием в бомбардировках Югославии

    Шольц сравнил немецкую поддержку Украины с решением Германии принять участие в бомбардировках Югославии

    Шольц сравнил поддержку Украины с участием в бомбардировках Югославии
    @ Christophe Gateau/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский кризис и вмешательство НАТО в события на Балканах стали «сменой эпохи» для Германии, ее поддержка Украины сравнима по значению с участием в бомбардировках Югославии, заявил канцлер Олаф Шольц.

    Шольц сказал, что события на Балканах оказались «рубежом времен» для Германии, когда страна впервые после Второй мировой войны решила применить свои вооруженные силы и «вмешаться в такую ситуацию с помощью собственного оружия», передает РИА «Новости» со ссылкой на WDR.

    Он отметил, что и для его политической карьеры война в Югославии имеет особый смысл – в 1998 году Шольца избрали депутатом в бундестаг. По словам канцлера, «практически первым решением, которое затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие» в событиях в Югославии.

    Шольц назвал действия НАТО «миротворческой миссией, которая представляла собой в том числе военную операцию, чтобы прекратить убийства». Он также заявил, что стремление включить в ЕС образовавшиеся после распада Югославии страны – это «умиротворение» региона.

    Напомним, наиболее негативную роль в принятии решения о бомбардировках Белграда и политике по расчленению Югославии сыграла Германия, использовав югославский кризис как повод заявить о себе как о серьезной международной силе после слияния ГДР и ФРГ. США, хотя и были ведущей силой НАТО на Балканах, подключились позднее и во многом с подачи европейцев, изначально в Вашингтоне даже был против развала Югославии, опасаясь, что процесс станет неконтролируемым.

    Коментарии (30)
    15 сентября 2023, 12:56
    Политолог объяснил возмущение на Украине после лжи Маляр о взятии Андреевки

    Политолог Скачко: Скандал с ложью Маляр об Андреевке обусловлен внутриполитической борьбой на Украине

    Политолог объяснил возмущение на Украине после лжи Маляр о взятии Андреевки
    @ President.gov.ua

    Tекст: Илья Абрамов

    Ложь Маляр о взятии Андреевки силами ВСУ – это очередная попытка информационной «перемоги». Однако идея провалилась из-за внутриполитической борьбы на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее военные и политики Украины возмутились ложью замминистра обороны Анны Маляр о захвате Андреевки.

    «Слова Маляр о взятии села Андреевка в ДНР – это далеко не первая ложь, которую озвучивает украинское минобороны. Офис Зеленского нуждается в постоянных информационных «перемогах». Так они доказывают западным странам свою дееспособность, что позволяет выпрашивать больше денег и оружия. А на внутреннем контуре такие заявления помогают поддерживать образ «защитников страны», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Тем не менее, украинцы уже видят эту ложь. Они обращают внимание и на рост кладбищ, и на множество раненых и инвалидов, и на обман с выплатами военным. Пока это недовольство не приводит к росту антивоенных настроений, однако власти теряют свой и без того уже низкий рейтинг», – подчеркнул собеседник.

    «Последний скандал с ложью об Андреевке может быть обусловлен внутриполитической борьбой на Украине. Сейчас мы наблюдаем драку пауков в банке. Другой возможный вариант – это недовольство работой Маляр на Западе. Возможно, эта ложь будет использована для ее отставки», – заключил Скачко.

    Ранее на Украине поднялась волна возмущения после ложного заявления замминистра обороны страны Анны Маляр о том, что украинские войска якобы взяли под контроль село Андреевка в ДНР.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал не читать заявления Маляр и обвинил минобороны Украины в невыполнении основных задач, в частности, касающихся обеспечения ВСУ. Вместо этого, по его словам, представители ведомства решили «в Киеве сесть и рассказывать, что вот то освободили, там атаковали и туда планируем наступать». «Какой-то цирк», – заявил он.

    Другой депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что ей стыдно за заявление Маляр. По ее словам, в министерстве пора осуществить «кадровые решения». Парламентарий обвинила замминистра обороны в готовности делать непроверенные заявления ради «хайпа и позитивных новостей».

    Возмущение выразили и украинские военные. Одна из украинских бригад опровергла заявление Маляр и сообщила, что у Клещеевки и Андреевки идут «серьезные и тяжелые бои». В ВСУ подчеркнули, что ложные заявления «вредны, несут угрозу для жизни личного состава», сообщает ТАСС.

    При этом Маляр сначала отредактировала сообщение в соцсетях об «успехе» украинских войск, добавив в текст слова, что ситуация в Андреевке «очень сложная и изменчивая». Позднее ей пришлось сделать новое заявление. Она сказала, что случился «коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий».

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг заявления офиса Зеленского о якобы взятии села Андреевка под Артемовском. Пушилин отметил, что сейчас, по сути, повторяется недавняя ситуация с Опытным на Авдеевском направлении, когда в фейк о захвате ВСУ поверили сами украинские военнослужащие.

    Коментарии (8)
    15 сентября 2023, 07:35
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли на Западной Украине

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В этих регионах, а также еще в четырех областях Западной Украины объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Напомним, накануне взрывы прогремели в Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге, а также в Сумской области. Сообщалось, что взрывы звучали в Херсоне и городе Запорожье, которые удерживаются Вооруженными силами Украины.

    Коментарии (9)
    15 сентября 2023, 04:27
    Минобороны Украины рассердило политиков и военных ложью об Андреевке

    Заявление замминистра обороны Украины Маляр о контроле ВСУ над Андреевкой спровоцировало скандал

    Минобороны Украины рассердило политиков и военных ложью об Андреевке
    @ Kirill Chubotin/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине поднялась волна возмущения после ложного заявления замминистра обороны страны Анны Маляр о том, что украинские войска якобы взяли под контроль Андреевку в ДНР.

    Возмущение выразили как военные, так и политики. Одна из украинских бригад опровергла слова Маляр и сообщила, что у Клещеевки и Андреевки идут «серьезные и тяжелые бои». Военные подчеркнули, что ложные заявления «вредны, несут угрозу для жизни личного состава», передает ТАСС.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал не читать заявления Маляр и обвинил минобороны Украины в невыполнении основных задач, в частности, касающихся обеспечения военных. Вместо этого, по его словам, представители ведомства решили «в Киеве сесть и рассказывать, что вот то освободили, там атаковали и туда планируем наступать». «Какой-то цирк», – заявил он

    Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что ей стыдно за заявление Маляр. По ее словам, в министерстве пора осуществить «кадровые решения». Геращенко обвинила Маляр в готовности делать непроверенные заявления ради «хайпа и позитивных новостей».

    Маляр поначалу отредактировала сообщение в соцсетях об «успехе» украинских войск, добавив в текст слова, что ситуация в Андреевке «очень сложная и изменчивая». Позднее ей пришлось сделать новое заявление. Она заявила, что случился «коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий».

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг заявления Киева о якобы взятии села Андреевка под Артемовском. Пушилин отметил, что сейчас, по сути, повторяется недавняя ситуация с Опытным на Авдеевском направлении, когда в фейк о захвате ВФУ поверили сами украинские военнослужащие. В результате силы ВСУ направились закреплять позиции, но оказались под огнем российского Первого армейского корпуса.

    Коментарии (11)
    15 сентября 2023, 14:22
    Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины

    Минченко: Путин словами про барыню намекнул Украине и США, что Россия добьется своих целей

    Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Путин, говоря о том, что рано или поздно участникам конфликта придется танцевать барыню или казачка, показал готовность России добиваться поставленных целей в спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «На мой взгляд, упоминание танцев барыня и казачок – это намек Владимира Путина на то, что Россия добьется поставленных целей», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России.

    «Это не звучало как призыв к мирным переговорам. Совсем наоборот – речь идет о том, что все будет складываться только так, как считает необходимым Москва. Ну а что касается гопака, это лишнее напоминание украинцам о том, что им не стоит забывать собственную культуру», – полагает собеседник.

    Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал слова о том, что Россия и Украина «станцуют свое танго». «Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать этого танго. Конечно, это замечательная, изумительная музыка, и движения красивые, но Соединенные Штаты все пытаются решать с позиции силы – или с помощью экономических санкций, или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы либо применением ее», – сказал глава государства.

    «Наконец, танго – это, конечно, хорошо… Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. Вот это важно, а то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню, ну, или в лучшем случае казачка», – отметил президент.

    Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. «Пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть скажет об этом прямо. Вот я-то говорю, а с той стороны мы что-то не слышим», – отметил российский лидер.

    Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность. «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Позже Путин указывал, что отмена на Украине указа о запрете переговоров с Россией может стать первым шагом к диалогу. «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры, там же декрет вышел президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным», – сказал глава государства.

    Политологи Евгений Минченко и Марат Баширов предположили, при каких условиях власти Украины пойдут на мирные переговоры.

    Коментарии (6)
    15 сентября 2023, 10:05
    Ким Чен Ына внесли в базу сайта «Миротворец»

    Лидер КНДР внесен в базу сайта «Миротворец» как враг народа Украины

    Ким Чен Ына внесли в базу сайта «Миротворец»
    @ Kcna/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель государственных дел КНДР, генсек Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в России) как враг народа Украины.

    На сайте указывается, что северокорейского лидера подозревают в  «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и пособничество России, передает ТАСС.

    На «Миротворце» (заблокирован в России) указали личные данные Ким Чен Ына, а также то, что он находится под санкциями.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын на переговорах не обсуждали вопрос размещения солдат на границе с Украиной.

    Напомним, в среду Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате.

    Коментарии (27)
    15 сентября 2023, 09:21
    Первый уничтоженный танк Challenger 2 ВСУ сожгли из засады

    Врио главы ДНР Гагин заявил, что ВС России сознательно загнали в засаду первый уничтоженный британский Challenger 2

    Первый уничтоженный танк Challenger 2 ВСУ сожгли из засады
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные охотились целенаправленно за британским танком Challenger 2, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    Так, разведка выявила места его передвижения в составе бронегруппы охранения, после чего была организована засада, в которой танк уничтожили из противотанкового ракетного комплекса, передает РИА «Новости».

    Гагин подчеркнул, что бронегруппы ВСУ хорошо охраняли танк, так как он обладает неплохими характеристиками – хорошее вооружение, хорошая пушка.

    «Challenger 2 не подлежит восстановлению, он полностью выгорел и развеял полностью миф о непобедимости британского оружия», – отметил Гагин.

    По словам ври главы ДНР, такая судьба ждет всех «иномарок», которые Украина получит и получила уже от своих хозяев из НАТО.

    «На них будет объявлена охота. У бойцов очень часто появляется просто некий охотничий инстинкт и охотничий азарт», – заключил он.

    Напомним, первый Challenger 2 в начале сентября был уничтожен российскими войсками также в районе Работина.

    Позднее стало известно, что российские военные уничтожили два танка Challenger в Запорожской области. Глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как подбили второй Challenger 2.

    Коментарии (5)
    14 сентября 2023, 17:59
    Поляк рассказал об обмане Киева при выплате компенсаций погибшим наемникам

    Наемник из Польши пожаловался на отказ Украины выплачивать компенсации погибшим иностранцам

    Поляк рассказал об обмане Киева при выплате компенсаций погибшим наемникам
    @ REUTERS/Yannis Behrakis

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Украины не выплачивают обещанные компенсации за погибших наемников из Польши, рассказал поляк, сражавшийся на стороне Киева.

    В интервью он сообщил, что ни одна из семей поляков, погибших на Украине, не получила компенсацию, которая должна была составлять 15 млн гривен (около 400 тыс. долларов – прим. ВЗГЛЯД), сообщает Telegram-канал «Военкоры «Русской весны», передает «Российская газета».

    По его словам, у него в группе погибли 10 человек. Сам наемник рассказал, что обратился к властям Украины с просьбой сдержать обещания и выплатить обещанные деньги.

    Ранее бойцы добровольческой бригады «Волки» в районе Соледара взяли в плен наемников из Польши и солдат ВСУ.

    Коментарии (25)
    14 сентября 2023, 22:49
    Украина объявила эвакуацию семей с детьми из Херсонской области
    Украина объявила эвакуацию семей с детьми из Херсонской области
    @ REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти решили эвакуировать гражданское население подконтрольной им части Херсонской области, сообщают СМИ.

    Обязательная эвакуация объявлена для семей с детьми, такое решение принял на подконтрольной Киеву части Херсонской области местный совет обороны, сообщает издание «Страна».

    По данным издания, решение об эвакуации касается Веселого, Берислава, Новоберислава, Змиевки, Красного Маяка, Тягинки, Львового, Ольговки, Бургунки, Николаевки, Отрадокаменки, Милового, Качкаровки, Дудчан, Новокаир, Золотой Балки, Михайловки, Гавриловки, Осокоровки, Никольского, Понятовки, Токаревки, Белозерки, Берегового, Великанского, Днепровского, Антоновки, Садового, Камышан, Приозерного, Зимовника.

    Напомним, еще зимой украинские войска проводили принудительную эвакуацию жителей из Херсона. После разрушения в результате украинских ударов Каховской ГЭС Киев велел устроить эвакуацию жителей районов правобережной части Херсонской области.

    Летом власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения в связи с продвижением российских сил в регионе.

    Коментарии (10)
    14 сентября 2023, 22:23
    Украина обиделась на Берлинскую оперу из-за Нетребко

    МИД Украины выразил недовольство из-за возвращения Нетребко на сцену Берлинской оперы

    Украина обиделась на Берлинскую оперу из-за Нетребко
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское посольство в Берлине пыталось помешать возвращению российской певицы Анны Нетребко на сцену Берлинской оперы, но не добилось успеха, сообщил МИД Украины.

    МИД заявил, что украинская сторона «вела работу» по данному вопросу после появления первых сообщений о возвращении Нетребко, но «аргументы не нашли должного отклика». Также против Нетребко действовало немецкое представительство Украинского института, который под эгидой кабмина Украины должен заниматься распространением украинской культуры в других странах. При этом Киев считает, что «голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко», передает ТАСС.

    Напомним, на Западе разрывают контракты с российскими деятелями культуры, в том числе с Нетребко. Против Нетребко введены украинские санкции. В Берлинской опере заявили, что певица в последнее время не вела творческой деятельности в России и не планирует в ближайшее время там выступать.

    Коментарии (7)
    15 сентября 2023, 12:45
    В соцсетях сравнили видео с пленными бойцами на минном поле с кадрами из «Судьбы»

    В соцсетях сравнили видео с пленными российскими бойцами на минном поле с кадрами фильма «Судьба»

    В соцсетях сравнили видео с пленными бойцами на минном поле с кадрами из «Судьбы»
    @ кадр из фильма "Судьба","Мосфильм"

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне появившихся в Сети кадров, как боевики ВСУ отправляют на минное поле пленных российских солдат, в соцсетях сравнили его с эпизодом из советского кинофильма «Судьба».

    В Сети распространяются кадры, как боевики ВСУ отправляют на минное поле пленных российских солдат. Пользователи соцсетей указали, что эта нечеловеческая жестокость показана в советском кинофильме «Судьба». В одном из эпизодов пленных советских бойцов отправили разминировать поле. После того, как раздался взрыв, фашисты открыли огонь по пытавшимся спастись из минной ловушки солдатам.

    Ранее Следственный комитет начал проверку видео с пленными российскими солдатами на минных полях.

    Напомним, украинские боевики отправили пленных солдат ВС России на минное поле в зоне спецоперации.

    Коментарии (11)
    15 сентября 2023, 12:40
    Глава Международного общественного трибунала взял на контроль видео с российскими пленными на минном поле

    Максим Григорьев: Международный общественный трибунал возьмет на контроль видео с российскими пленными на минном поле

    Глава Международного общественного трибунала взял на контроль видео с российскими пленными на минном поле
    @ Kaniuka Ruslan/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни одно преступление ВСУ нельзя оставлять без внимания. Ежедневно Международный общественный трибунал по преступлениям украинских военных фиксирует массу информации о зверствах противника. Видео с пленными в минном поле также будет приобщено к делу, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Ранее ВСУ бросили пленных российских бойцов на минное поле в зоне спецоперации.

    «Жестокость стала чем-то привычным для военных ВСУ. Но оставлять эти случаи без внимания просто нельзя. Противник должен понимать, что за аморальные действия его рано или поздно будет ждать наказание», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по военным преступлениям украинских националистов и их пособников, член ОП России.

    «Международный общественный трибунал по преступлениям украинских военных обязательно возьмет на контроль имеющиеся видеоматериалы. В структуре задействованы представители 28 стран мира. Ежедневно мы обрабатываем колоссальное количество информации, подтверждающей вину солдат ВСУ», – отмечает эксперт.

    «После тщательного анализа данных результаты передаются в компетентные международные органы, где и происходит рассмотрение имеющихся доказательств. Солдаты, подчиняющиеся офису Зеленского, нарушают тысячи международных норм. В порыве бесконтрольной агрессии они буквально плюют на правила обращения с пленными», – подчеркивает собеседник.

    «Перед нами стоит важная задача – показать истинное лицо «защитников Украины». В связи с этим работа должна вестись на всех международных площадках, где это остается возможным. Большая часть мировой общественности готова трезво воспринимать правду о том, что именно происходит в зоне СВО», – уточняет эксперт.

    «Конечно, западные государства до сих пор вставляют нам палки в колеса, интерпретируя происходящее в выгодном для них свете. Однако это не значит, что мы должны прекратить знакомить их с доказательствами преступлений ВСУ. Нельзя замыкаться исключительно на дружественных нам государствах. В конечном счете в США тоже есть здравомыслящие граждане», – резюмирует Григорьев.

    Ранее солдаты ВСУ отправили пленных российских бойцов на минное поле в зоне спецоперации. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомленный источник. По его словам, видео, на котором запечатлено преступление украинских военных, было найдено в телефоне в одном из блиндажей противника.

    В ролике бойцы ВСУ отправляют на минное поле пленных россиян со словами: «Если дойдешь – свободен». При этом солдаты гонят безоружных людей под прицелами автоматов, комментируя происходящее: «Вот они пошли – освободители» и «Хорошо идут».

    На кадрах видно: одному из украинских военных не понравилось, как шла одна из жертв, после чего он открыл огонь в сторону пленного. В конце видео слышно, как в направлении движения российских солдат прогремел взрыв.

    На фоне распространения кадров Следственный комитет России организовал проверку. Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, «следствием устанавливается дата видеосъемки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего».

    «При подтверждении сведений о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и последующем привлечении к уголовной ответственности виновных лиц», – заверили в СК.

    Это не первый случай зверств, учиненных ВСУ в отношении военнопленных. В феврале солдаты противника расстреляли лежащего на земле бойца ВС РФ. На кадрах, попавших в Сеть, видно, что украинские служащие спрашивают у сдавшегося мужчины, из какого он подразделения. Не дожидаясь ответа, они убили безоружного выстрелом в голову.

    В ноябре стало известно о казни пленных в Макеевке. Тогда Минобороны сделало официальное заявление, назвав появившиеся в Сети кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает».

    Кроме того, в октябре прошлого года стало известно о расстреле пророссийских жителей в Купянске Харьковской области. Материалы с запечатленными зверствами были выложены членом террористической организации «Азов» (украинский националистический батальон «Азов» запрещен в России и признан террористической организацией).

    Коментарии (11)
    Главное
    ЦБ назвал основной фактор ослабления рубля
    Минченко объяснил слова Путина про барыню и казачка в адрес США и Украины
    Писториус вышел из себя при обсуждении возможных поставок Киеву ракет
    Премьер Венгрии раскрыл, что заставит ЕС перестать помогать Украине
    Анонсировано открытие в ЛНР новой сети супермаркетов
    Шойгу: ВМФ получит 12 новых кораблей до конца года
    Фигуристку Дробязко лишили гражданства Литвы

    ЕС пошел войной на китайские электромобили

    Брюссель пошел на одно из самых серьезных противостояний с Пекином. Он начинает расследование в отношении электромобилей из Китая, чтобы получить формальные основания для удаления «китайцев» с рынка. Однако ЕС стоит хорошо подумать: у Пекина есть заветные аккумуляторные батареи, без которых европейские автозаводы просто не справятся со своим «зеленым» переходом. Подробности

    Перейти в раздел

    В условиях СВО российским партиям стало сложно быть непохожими друг на друга

    Прошедшие в России выборы выявили ряд новых тенденций. С одной стороны, партиям стало сложнее быть непохожими друг на друга. С другой – не все партии внятно сформулировали свое предложение для избирателей. Какие еще ошибки были допущены в ходе ЕДГ-2023 и в каком состоянии партийная система России подойдет к следующим выборам? Подробности

    Перейти в раздел

    Как бывшие ПТУ стали популярнее вузов

    В российском образовании незаметно произошел поистине радикальный переворот. Колледжи – они же бывшие ПТУ, профтехучилища – стали престижны и популярны. Как это случилось и какими словами сами бывшие школьники объясняют свои изменившиеся предпочтения? Подробности

    Перейти в раздел

    Зерновой вопрос сгубил отношения Украины и ЕС

    Представитель Украины устроил истерику на встрече восточноевропейских стран по проблеме украинского зерна. В Киеве считают, что поляки намеренно препятствуют его транзиту с помощью ветконтроля, и возмущены перспективой продления зернового эмбарго на уровне ЕС. Отношения между Украиной и ее еврососедями развиваются удачным для России образом. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

    • Как Маск «предал» США ради Крыма

      Правительство США подало на Илона Маска в суд. Ранее его обвинили в государственной измене из-за того, что он якобы отключил связь Starlink, когда ВСУ пытались атаковать Черноморский флот России в Крыму. Теперь самый богатый человек планеты спешно меняет показания.

    • «Пятая колонна» Зеленского в Европе

      Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью влиятельному журналу The Economist и поделился своим видением будущего Украины. Помимо прочего, он пригрозил Западу бунтами выходцев из Украины в том случае, если Евросоюз сократит помощь Киеву. Это блеф? Или у него правда есть в Европе «пятая колонна»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............