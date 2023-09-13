На Запорожском направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных

Также было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке авиации отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ около Клещеевки, Андреевки, Первомайского и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника составили до 140 военнослужащих, две машины пехоты и гаубица «Мста-Б».

В районе Новомихайловки ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.

На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки «Восток» при поддержке авиации отражены две атаки штурмовых групп 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ рядом с Новомайорским ДНР и Приютным Запорожской области.

Потери противника на этом направлении составили до 235 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, а также станция радиоэлектронной борьбы.

За минувшие сутки ликвидированы порядка 205 военнослужащих, танк и три бронемашины, сообщил Конашенков.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены американские гаубицы М777 и М119, четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица «Мста-Б», перечислили в Минобороны.