В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.0 комментариев
МИД призвал не использовать аммиакопровод Тольятти – Одесса для шантажа России
Замглавы МИД Вершинин: Аммиакопровод Тольятти – Одесса не должен использоваться как элемент шантажа России
Возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса не может использоваться для политического шантажа России, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин эфире «России-24».
По его словам, восстановление аммиакопровода технически, наверное, возможно, но он не может использоваться в качестве элемента шантажа против России. Вершинин предположил, что Россия, скорее всего, найдет возможность экспортировать аммиака в нуждающиеся страны без использования этого аммиакопровода, передает ТАСС.
Также замглавы МИД России заявил, что Россельхозбанк должен быть переподключен к системе SWIFT, а промежуточные решения результата не дадут и не являются той дорогой, которая приведет нас к решению проблемы.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о праве Москвы дождаться выполнения условий по черноморской инициативе и уже потом возобновить сделку.