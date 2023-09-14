В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.0 комментариев
СБУ задержала жительницу Херсона по подозрению в корректировке огня
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании жительницы Херсона, которая, как утверждается, помогала российским военным корректировать удары по украинским войскам.
Как говорится в сообщении СБУ, подозреваемой оказалась местная жительница, помогавшая в корректировке ударов по местным объектам сил обороны Украины. Задержанная, по версии украинского следствия, обходила улицы и фиксировала места расположения боевых подразделений, после чегом пересылала полученные сведения «в виде текстовой информации с привязкой к местности», передает РИА «Новости».
СБУ предъявила задержанной обвинение по статье «несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах на Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ», ей грозит до 12 лет лишения свободы.
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