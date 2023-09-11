Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок и продолжает их совершать. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать против России на стороне киевского режима.2 комментария
Путин поручил принять меры в районах Дальнего Востока в связи с рисками подтопления
Президент Владимир Путин поручил изучить ситуацию в районах Дальнего Востока, где есть риски подтопления, и призвал принять необходимые меры.
В ходе совещания по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов Путин напомнил о недавнем прорыве дамбы в Уссурийске, в результате которого пострадали более 44 тыс. человек, а общий ущерб оценивается в 7 млрд рублей, передает ТАСС.
Подобные ЧП должны быть полностью исключены в будущем, подчеркнул Путин. Он предложил рассмотреть сбалансированные предложения по берегоукреплению и строительству качественных гидросооружений.
Напомним, дамба в Уссурийске была разрушена, одной из причин назывался неработающий шлюз-регулятор. В августе из-за сильных осадков в крае был введен режим ЧС федерального характера.