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В нескольких марках кваса выявили тройное превышение нормы алкоголя
Национальный союз защиты прав потребителей нашел в нескольких марках кваса тройное превышение допустимой доли спирта
В квасах нескольких торговых марок, которые продавали сети «Магнит» и «Азбука вкуса», выявлено превышение допустимой доли спирта в три раза, сообщил Национальный союз защиты прав потребителей.
С помощью испытательных лабораторий превышение нормы, составляющей 1,2%, выявили в 30% изученных напитков. Союз обратился к правительству с предложением изъять из оборота напитки с повышенным содержания спиртного. В союзе заявили, что необходим контроль качества квасов через выборочные проверки, пишут «Известия».
В частности, речь идет о марках «Муромский», «Царские припасы» и других. Указывается, что нарушение норм может встречаться в разных бутылках партии. Не исключено, что у производителя имеется системная проблема из-за технологического нарушения при производстве, считают в союзе. подчеркивая, что «фактически такая продукция является спиртным». В правительстве сообщили, что письмо передано в Роспотребнадзор.
Представитель бренда «Царские припасы» заверил, что продукция компании «полностью соответствует требованиям ГОСТа». В компании указали, что массовая доля спирта может вырасти из-за нарушении условий хранения. В компании признали «отдельные факты ненадлежащего хранения кваса в магазинах», но подчеркнули, что «это зона ответственности торговой точки».
Напомним, в России создают реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, который будет вести Росалкогольрегулирование. Закон требует маркировать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.