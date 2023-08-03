В США задержали военного моряка за шпионаж в пользу КНР

Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера

Американист Васильев: США боятся новых переворотов в странах Африки после мятежа в Нигере

Tекст: Дарья Волкова

«Штаты серьезно заинтересованы в Нигере, в том числе за счет наличия там урановых рудников. Президент Мохамед Базум устраивал США тем, что экспорт сырья из страны не шел в Россию и Китай. Мы знаем, насколько ревностно США относятся к другим участникам «клуба ядерных держав», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

«С другой стороны, если рассматривать политический аспект, страны Африки подвержены переворотам. Соединенные Штаты боятся, что Нигер спровоцирует серию мятежей на континенте. Тогда Вашингтон может потерять контроль над другими африканскими государствами», – отметил он.

«В этом контексте все больше стран могут переориентироваться на другие крупные государства, в частности, на Россию. Кстати, возможность такого варианта развития событий подтвердил саммит Россия – Африка. Сегодня есть все предпосылки для усиления геополитической разновекторности континента, которая будет выбирать партнерство с Москвой и Пекином, а не с западными странами», – полагает собеседник.

«Американцы уже пригрозили экономическими санкциями Нигеру. И нет сомнений в том, что они будут реализованы. Вместе с тем, я думаю, Штаты вряд ли решатся на введение своего военного контингента в страну для разрешения политической ситуации. Но при определенных обстоятельствах они могут попытаться прибегнуть к помощи союзников и пойти по ливийскому сценарию», – заключил Васильев.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе. Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

В свою очередь лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, которого мятежники объявили новым главой Нигера, заявил, что не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать Мохамеда Базума на посту президента страны.

Тчиани назвал санкции со стороны Сообщества стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) незаконными и бесчеловечными и подчеркнул, что ничто не может помешать переходному периоду и сохранению национального суверенитета. Лидер мятежников констатировал, что страна сталкивается с внешним вмешательством. При этом он подчеркнул, что их приход к власти принес пользу народу Нигера.

Ранее ЭКОВАС заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. После этого, как отметили в организации, могут быть применены военные меры. Сообщество приостановило все коммерческие операции с Нигером, заморозило активы поднявших мятеж военных и закрыло для них границы.

Также сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей. Американские дипломаты напомнили, что гражданам США и ранее рекомендовали не приезжать в Нигер, поскольку в стране есть «преступность, терроризм, похищения».

Госдеп США в свою очередь заявил, что американская сторона «продолжает контакты на самом высоком уровне» с Нигером. Констатируется также, что сенаторы США утвердили кандидатуру посла США в этой стране.

Напомним, нигерийские военные объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума. Франция потребовала освободить Базума. Новые власти страны отвергли это требование, заявив, что Нигер не склонится под международным давлением.