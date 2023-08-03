  • Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Россия довела западную разведку до крайностей
    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники
    Саймон Ципис: Никто не может гарантировать, что «Праща Давида» не окажется на Украине
    Посла Украины Польша заставила ответить за возникшее напряжение между странами
    Трамп заявил о готовности к аресту
    Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией
    МАГАТЭ не нашла взрывоопасные предметы на крыше Запорожской АЭС
    Венесуэла подала официальную заявку в БРИКС
    В США задержали военного моряка за шпионаж в пользу КНР
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    28 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    8 комментариев
    Новости
    22:49Песков: Путин и лидеры Африки договорились продолжать диалог по Украине

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи африканских стран – участниц миссии по Украине договорились о продолжении диалога, сроки новой встречи пока не определены, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    22:34Венесуэла подала официальную заявку в БРИКС

    Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что президент страны Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, а внешнеполитическое ведомство страны направило в содружество соответствующий запрос.

    22:27Путин и лидеры стран Африки призвали снять санкции с экспорта российского зерна

    Президент Владимир Путин и лидеры семи стран Африки высказались за устранение ограничений по экспорту из России зерна и удобрений для возобновления зерновой сделки, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с главой российского государства.

    22:06Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече, которая состоялась 28 июля в Санкт-Петербурге, отметили прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня, говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг, 3 августа, администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

    21:57В США задержали военного моряка за шпионаж в пользу КНР

    В США задержан американский военный моряк по подозрению в шпионаже в пользу Китая, сообщили в американском минюсте.

    21:48На фестивале Эритреи в Стокгольме пострадали более 50 человек

    Более 50 человек пострадали в ходе беспорядков на фестивале «Эритрея Скандинавия», полиция задержала около 100 человек, сообщило агентство France-Presse.

    21:37Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко

    Мосгорсуд признал законным 16-летний приговор бывшему полковнику МВД России Дмитрию Захарченко по делу о взятках в размере 1,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе суда.

    21:29Эксперт: Невыплата штрафов грозит Apple проблемами в России

    Если Apple не выплатит назначенные российским судом штрафы, то в отношении компании могут быть применены более серьезные меры. А «Википедию» нужно постепенно убирать из поисковой выдачи в Интернете, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Вадим Ампелонский. Ранее суд в Москве оштрафовал Apple и Wikimedia за отказ удалить фейки об СВО, причем в случае с Apple речь идет о подкастах.

    21:28Неизвестный бросил в автомобиль страйкбольную гранату около «Москва-Сити»

    Около «Москва-Сити» неизвестный бросил в салон припаркованной машины неустановленный предмет, похожий на петарду, пострадавших нет, сообщили в префектуре Центрального административного округа.

    21:19Вещание французских телеканала и радио прервали в Нигере

    Вещание телеканала France 24 и радиостанции RFI было прервано в Нигере по вине участников недавнего переворота, но доступ к каналам можно получить альтернативными способами, сообщило радио RFI.

    21:10МАГАТЭ не нашла взрывоопасные предметы на крыше Запорожской АЭС

    Делегация МАГАТЭ во время проверки не обнаружила противопехотные мины и другие боеприпасы на крыше энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщила спецкорреспондент «России 24» Ольга Курлаева.

    21:01Эксперт объяснил мотивацию бизнеса вкладываться в российскую промышленность

    «Западные «партнеры» сделали столько для давления на любых людей с российским гражданством, русскими корнями, что сейчас у них нет вариантов кроме как вкладываться в какие-то ближайшие страны или в Россию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В четверг Владимир Путин провел встречу с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.

    20:59Хуснуллин рассказал о восстановлении жилья и инфраструктуры в новых регионах

    В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях развернуты масштабные работы по восстановлению и строительству жилищных и инфраструктурных объектов, ход реализации проектов обсудил на совещании вице-премьер Марат Хуснуллин.

    20:50ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники

    Вооруженные силы Украины вновь начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 из-за больших потерь западной техники, сообщает Forbes.

    20:47Саймон Ципис: Никто не может гарантировать, что «Праща Давида» не окажется на Украине

    «Не исключено, что НАТО хочет разместить «Пращу Давида» в Польше или Румынии. И чтобы не подставлять Израиль, они купили ПРО «руками» финнов, а затем переправят эти ракеты на приграничные с Украиной территории», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее США одобрили продажу Финляндии системы ПРО «Праща Давида».

    3 августа 2023, 21:57

    В США задержали военного моряка за шпионаж в пользу КНР

    Tекст: Кристина Цыцура

    В США задержан американский военный моряк по подозрению в шпионаже в пользу Китая, сообщили в американском минюсте.

    Сообщается, что 26-летний Томас Жао с августа 2021 года по май 2023 года передавал китайской разведке фото и видеоматериалы за вознаграждение, которое составило около 15 тыс. долларов, передает РИА «Новости».    

    Так, моряк украл планы военно-морских учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, чертежи радиолокационной системы, данные об охране одной из баз американских ВМС.

    Мужчине предъявили обвинение в сговоре и незаконном получении денежных средств, за это ему грозит до 20 лет лишения свободы.

    3 августа 2023, 05:19
    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления

    NYT: ВСУ из-за неудач наступления решили изменить тактику, которой обучились на Западе

    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военнослужащие, которые прошли организованную США и другими западными странами подготовку, на фоне неудач контрнаступления стали отказываться от предложенной ими тактики, сообщают американские СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что украинские военные, которых готовили на Западе, застревали из-за минных полей, откладывали операции, терялись, передает РИА «Новости».

    Решение ВСУ изменить тактику, по мнению издания, которое ссылается на американских официальных лиц и аналитиков, явно свидетельствует о том, что надежды НАТО на успехи украинского контрнаступления не оправдались даже после поставок вооружений и обучения военнослужащих.

    Украинские командиры, как сообщается в статье, теперь фокусируются «на изматывании российских сил». Вторая волна сил, которая прошла подготовку на Западе, в основном осуществляет «только маленькие атаки», говорится в публикации.

    При этом в США выражают опасения, что возвращение ВСУ к старой тактике сыграет на руку России: у украинских военных быстро закончится оружие.

    Ранее американские СМИ со ссылкой на украинских врачей писали, что число раненых при контрнаступлении солдат ВСУ оказалось «колоссальным».

    Президент Владимир Путин отмечал 29 июля, что в тактике ВСУ произошли некоторые изменения: берегут технику и атакуют в пешем порядке, подставляя людей под удары.

    Коментарии (25)
    3 августа 2023, 04:12
    Посол Антонов объяснил реальную цель призывов США сохранить ДСНВ
    Посол Антонов объяснил реальную цель призывов США сохранить ДСНВ
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Реальная цель американских властей, на уровне Госдепа выступивших за сохранение Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключается в получении доступа на российские базы СНВ и данным о развитии российского стратегического арсенала, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале диппредставительства России в США, назвал «пустым сотрясанием воздуха» заявление Госдепартамента о причинах, по которым выполнение ДСНВ отвечает интересам американской нацбезопасности.

    Дипломат отметил, что американская сторона уже давно нарушает дух и букву этого соглашения. Вашингтон не соблюдает не только установки, заложенные в преамбуле ДСНВ, но также центральные лимиты Договора, ограничивающих количество стратвооружений. По словам посла России, Вашингтон нелигитимно вывел из-под засчета порядка 100 СНВ. Речь идет о пусковых установках и тяжелых бомбардировщиках, уточнил он. Причем американская сторона игнорировала неоднократные требования России устранить эту проблему, указал Антонов.

    Он добавил, что попытки Вашингтона рассматривать тему ДСНВ в отрыве от общей геополитической ситуации не выдерживают критики. Развязанная властями США гибридная война против России стала более важным фактором, приведшим к нынешнему кризису вокруг соглашения, подчеркнул он.

    В Госдепе ранее заявили, что США готовы проводить консультации и работать с Россией в конструктивном ключе в рамках выполнения договоренностей по ДСНВ.

    В Кремле также выражали готовность к переговорам с Вашингтоном по контролю над вооружениями, отмечая, что Москва ждет конкретных предложений от США по дипломатическим каналам.

    Коментарии (0)
    3 августа 2023, 00:55
    Посол Китая в России назвал главную причину обострения украинского кризиса

    Посол Китая в Росии Чжан Ханьхуэй заявил о «дьявольских лапах» НАТО

    Посол Китая в России назвал главную причину обострения украинского кризиса
    @ Dominika Zarzycka/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс на протяжении трех десятков лет повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, из-за НАТО произошло обострение украинского кризиса, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

    Дипломат в интервью ТАСС привел в пример ситуации в Косово, Ливии и Афганистане. По его словам, порядок и безопасность в Европе, существовавшие после холодной войны, оказались разрушены в результате «пяти расширений [альянса] на восток» и стали главной причиной обострения украинского кризиса.

    Глава диппредставительства Китая назвал НАТО «пережитком холодной войны». Он считает, что альянс должен был прекратить существование, когда холодная война закончилась. Однако НАТО продолжает процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн и провоцируя конфликты, подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

    По его словам, куда бы НАТО «не протянуло свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира».

    Напомним, большинство китайских граждан считают США и страны НАТО виновниками конфликта на Украине.

    Коментарии (5)
    3 августа 2023, 07:02
    Посол Китая в России: НАТО запутало Европу и хочет разрушить мир в АТР

    Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй: НАТО может спровоцировать новую холодную войну

    Посол Китая в России: НАТО запутало Европу и хочет разрушить мир в АТР
    @ Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Расширение Североатлантического альянса на восток только усилит региональную напряженность и может обернуться новой холодной войной, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

    Менталитет холодной войны и конфронтация между лагерями давно идут вразрез с требованиями современности, заявил дипломат в интервью ТАСС.

    В Азиатско-Тихоокеанском регионе, по словам посла Китая, царят мир и стабильность, однако НАТО стремится проводить в АТР военные учения, а также развертывать там так называемые операции по обеспечению свободы судоходства. В результате нагнетается напряженность, создается конфронтация между лагерями, сказал Чжан Ханьхуэй.

    «Запутав Европу, НАТО хочет разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – подчеркнул глава китайской дипломатической миссии, добавив, что действия НАТО не способствуют «делу дружбы человечества и мира».

    Расширение НАТО на восток, по словам дипломата, выходит за рамки концепции коллективной самообороны, допустимой Уставом ООН. Угрозы Североатлантическому альянсу нет и в помине, подчеркнул Чжан Ханьхуэй, отметив, что у НАТО не имеется законных оснований для реализации права на коллективную самооборону.

    Также посол заявил, что Североатлантический альянс на протяжении трех десятков лет повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, из-за НАТО произошло обострение украинского кризиса.

    Коментарии (6)
    1 августа 2023, 01:18
    Медведев объяснил ужесточение своей риторики

    Медведев объяснил американскому миллиардеру Юрветсону ужесточение своей риторики

    Tекст: Антон Антонов

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя замечание об изменении своей риторики, сделанное американским миллиардером Стивеном Юрветсоном, указал, что это произошло из-за действий США.

    В комментариях в Twitter (соцсеть заблокирована в России) Юрветсон отметил, что раньше Медведев был другим – миллиардер напомнил, как в 2010 году тот выступил в Стэнфорде. Он спросил, почему с тех пор Медведев так изменился. Замглавы Совбеза России ответил, что это «целиком вина» американских властей. При этом Медведев добавил смайлик к своему ответу, передает ТАСС.

    Напомним, Медведев сравнил лидеров Запада и Украины с инопланетными рептилоидами. После украинской атаки в Крыму он призвал к «негуманным методам» борьбы с террористами. Также он предположил, что Совет Украина – НАТО прекратит свое существование, поскольку пропадет одна из сторон.

    Коментарии (4)
    1 августа 2023, 05:56
    Сенатор США назвал возможное применение ЯО на Украине атакой на НАТО

    Американский сенатор Грэм назвал возможное использование ядерного оружия на Украине атакой на НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Применение ядерного оружия на Украине станет «атакой на само НАТО», заявил американский сенатор Линдси Грэм.

    Обращаясь в Twitter (соцсеть заблокирована в России) к «российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия на Украине», Грэм заявил: «Вам нужно понять, что это будет атакой на само НАТО». Грэм утверждает, что такой подход связан с близостью Украины к территории НАТО, передает РИА «Новости».

    Напомним, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российские враги должны молиться за Вооруженные силы России, поскольку они предотвращают мировой конфликт и не дают разгореться «ядерному пожару».

    Как сообщил телеканал CNN, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан раскритиковал слова Медведева, отметив, что использование ядерного оружия где-либо оказалось бы «катастрофой для всего мира». В свою очередь, помощник Медведева Олег Осипов заявил: «Вот уж кому не следует нас критиковать, так это тем, кто убил в ходе ядерной атаки на Японию почти 400 тыс. человек».

    В июне американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в верхнюю палату Конгресса США резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия по Украине нужно расценивать как атаку на НАТО.

    Коментарии (9)
    1 августа 2023, 23:07
    Захарова указала постпреду США при ООН на «козни» Вашингтона в зерновой сделке

    Захарова указала постпреду США при ООН Томас-Гринфилд на ответственность Вашингтона за провал зерновой сделки

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о роли Вашингтона в зерновой сделке.

    Томас-Гринфилд спросили, будут ли США способствовать экспорту продовольствия и удобрений из России. Постпред заявила, что участие США в зерновой сделке «заключалось в предоставлении поддержки выходу на рынок российских удобрений», а при отказе Москвы продлить сделку, «и эта часть сделки больше не работает», передает ТАСС.

    При этом Томас-Гринфилд заявила: «Нам сказали, что они готовы вернуться к обсуждениям. Мы пока не видели каких-либо свидетельств этого». Она выразила надежду на возобновление сделки, но добавила, что «надежды осталось мало».

    Захарова, комментируя слова Томас-Гринфилд, указала в Telegram, что «эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США». В МИД России призвали «не делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия». По словам Захаровой, США «лезли из змеиной кожи, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России».

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин указывал, что ни одно из российских условий по зерновой сделке не было выполнено, а помощью беднейшим странам по зерновой сделке было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений.

    Коментарии (0)
    3 августа 2023, 18:50
    США ввели санкции против трех институтов РАН

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты внесли изменения и сокращения в санкционный список по России, добавив туда Институт общей физики РАН, Казанский научный центр РАН и Институт твердого тела РАН, сообщило американское министерство финансов.

    Из санкционного перечня убрали принадлежащую российскому предпринимателю Сергею Адоньеву яхту Addiction, которая ходила под флагом Мальты, передает ТАСС.

    В отношении Института твердого тела РАН американские рестрикции уже действовали, санкции были введены из-за нарушения американского режима экспортного контроля в отношении Москвы.

    Ранее The Guardian писала, что Запад попал в ловушку из-за введения антироссийских санкций, катастрофические последствия затронули миллионы людей.

    Коментарии (0)
    1 августа 2023, 21:48
    Американский хоккеист Менелл получил российский паспорт

    Американский хоккеист Менелл из ХК «Динамо» получил паспорт России

    Американский хоккеист Менелл получил российский паспорт
    @ Dennis Wierzbicki/USA TODAY Sports/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Защитник столичного хоккейного клуба «Динамо» из Соединенных Штатов Бреннан Менелл стал обладателем российского паспорта, сообщил источник.

    Менелл получил российский паспорт, следующим шагом станет получение спортивного гражданства, сообщил собеседник ТАСС.

    Напомним, в конце июля президент Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому атлету.

    В апреле Менелл выражал желание получить гражданство Российской Федерации и играть за сборную России. После этого канадский хоккеист петербургского СКА Брендан Лайпсик также изъявил желание получить российское гражданство.

    Коментарии (0)
    3 августа 2023, 13:36
    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера

    Американист Васильев: США боятся новых переворотов в странах Африки после мятежа в Нигере

    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера
    @ Carley Petesch/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Ситуация в Нигере может повториться в ряде других стран Африки, что подставит под угрозу влияние США в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее в США заявили, что будут добиваться возвращения власти законному правительству Нигера.

    «Штаты серьезно заинтересованы в Нигере, в том числе за счет наличия там урановых рудников. Президент Мохамед Базум устраивал США тем, что экспорт сырья из страны не шел в Россию и Китай. Мы знаем, насколько ревностно США относятся к другим участникам «клуба ядерных держав», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «С другой стороны, если рассматривать политический аспект, страны Африки подвержены переворотам. Соединенные Штаты боятся, что Нигер спровоцирует серию мятежей на континенте. Тогда Вашингтон может потерять контроль над другими африканскими государствами», – отметил он.

    «В этом контексте все больше стран могут переориентироваться на другие крупные государства, в частности, на Россию. Кстати, возможность такого варианта развития событий подтвердил саммит Россия – Африка. Сегодня есть все предпосылки для усиления геополитической разновекторности континента, которая будет выбирать партнерство с Москвой и Пекином, а не с западными странами», – полагает собеседник.

    «Американцы уже пригрозили экономическими санкциями Нигеру. И нет сомнений в том, что они будут реализованы. Вместе с тем, я думаю, Штаты вряд ли решатся на введение своего военного контингента в страну для разрешения политической ситуации. Но при определенных обстоятельствах они могут попытаться прибегнуть к помощи союзников и пойти по ливийскому сценарию», – заключил Васильев.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора заявил президенту Нигера Мохамеду Базуму, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству африканской страны, сообщили в Госдепе. Американская сторона подчеркнула, что считает безопасность президента Базума и его семьи «превыше всего». В заявлении Госдепа сказано, что США хотят найти мирное решение ситуации в Нигере.

    В свою очередь лидер Национального совета спасения родины генерал Абдурахман Тчиани, которого мятежники объявили новым главой Нигера, заявил, что не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать Мохамеда Базума на посту президента страны.

    Тчиани назвал санкции со стороны Сообщества стран Западной Африки (ECOWAS, ЭКОВАС) незаконными и бесчеловечными и подчеркнул, что ничто не может помешать переходному периоду и сохранению национального суверенитета. Лидер мятежников констатировал, что страна сталкивается с внешним вмешательством. При этом он подчеркнул, что их приход к власти принес пользу народу Нигера.

    Ранее ЭКОВАС заявило, что дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. После этого, как отметили в организации, могут быть применены военные меры. Сообщество приостановило все коммерческие операции с Нигером, заморозило активы поднявших мятеж военных и закрыло для них границы.

    Также сообщалось, что части сотрудников посольства США в Нигере предписано покинуть территорию страны вместе с членами их семей. Американские дипломаты напомнили, что гражданам США и ранее рекомендовали не приезжать в Нигер, поскольку в стране есть «преступность, терроризм, похищения».

    Госдеп США в свою очередь заявил, что американская сторона «продолжает контакты на самом высоком уровне» с Нигером. Констатируется также, что сенаторы США утвердили кандидатуру посла США в этой стране.

    Напомним, нигерийские военные объявили о смещении президента страны Мохамеда Базума. Франция потребовала освободить Базума. Новые власти страны отвергли это требование, заявив, что Нигер не склонится под международным давлением.

    Коментарии (0)
    2 августа 2023, 21:59
    Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple

    Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple

    Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продаж техники Apple
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в России после проведения ведомством исследований могут запретить продажу техники Apple, сообщили в федеральной службе.

    На вопрос о том, возможен ли запрет техники Apple в России после проведения исследований, в пресс-службе Роскомнадзора дали однозначный отрицательный ответ, передает ТАСС.

    Ранее в СМИ появилась информация, что технику Apple могут запретить после исследований, которые проводит подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). В Роскомнадзоре сообщали, что ЦМУ ССОП проводит исследования устройств Apple и других зарубежных производителей для устойчивого и безопасного доступа граждан к российским цифровым сервисам.

    Ранее в Ростехе запретили использование iPhone в служебных целях.

    Напомним также, в начале июня Верховный суд России признал законность штрафа ФАС в отношении американской Apple на 906 млн рублей.

    Коментарии (3)
    3 августа 2023, 03:53
    В США заявили о прочности экономики России перед санкциями Запада

    WSJ: Экономика России показала свою прочность перед западными санкциями

    В США заявили о прочности экономики России перед санкциями Запада
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская экономика продемонстрировала свою прочность и выдержала испытание западными санкциями, пишут американские СМИ.

    Как отмечается в статье The Wall Street Journal, план Запада «быстро поставить российскую экономику на колени» после начала спецоперации на Украине «идентичен тупиковой ситуации на поле боя».

    Источники издания говорят, что Россия испытывала проблемы с импортом микрочипов, однако в итоге их удалось решить. У ВС РФ есть возможность наносить удары высокоточным оружием на ежедневной основе, сказано в публикации, передает ТАСС.

    Кроме того, отмечается, что российскую нефть, несмотря на введенные ограничительные меры, продолжают покупать. Добыча углеводородов снизилась лишь незначительно, констатирует WSJ.

    Эксперты издания считают, что факторами устойчивости экономики России стали значительные государственные вливания, развитие военно-промышленного комплекса, а также переориентация торговли на восточных партнеров – Китай и Индию.

    Британские СМИ ранее писали, что Запад попал в ловушку из-за введения антироссийских санкций, катастрофические последствия затронули миллионы людей.

    Коментарии (0)
    3 августа 2023, 20:12
    США пообещали России помощь после ее возврата в зерновую сделку

    Блинкен: США сделают все для экспорта российского продовольствия после возврата России в зерновую сделку

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты сделают все необходимое для обеспечения экспорта российского продовольствия в том случае, если Россия вернется к зерновой сделке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Он заявил, что в случае возвращения к соглашению Вашингтон продолжит делать все необходимое, чтобы гарантировать, что все, в том числе и Россия, могли осуществлять экспорт своего продовольствия свободно и безопасно, передает ТАСС.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми».

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

    Коментарии (12)
    1 августа 2023, 10:17
    Трамп заявил о прокси-войне США против России

    Трамп заявил, что обвинения о его связях с Москвой привели США к прокси-войне с Россией

    Tекст: Алина Власенко

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что массовая истерия, к которой привели сфабрикованные против него обвинения в связях с Москвой, привели США к прокси-войне с Россией, которая может закончиться третьей мировой войной.

    По словам Трампа, сфабрикованные против него данные не только подорвали демократию США и  угрожали безопасности страны, но и «поставили под угрозу» свободу американцев. «Когда следовало снижать напряженность в отношениях с Москвой, фальсификация вызвала массовую истерию, которая помогла привести Россию в руки Китая», – пишет Трамп в колонке Newsweek.

    Теперь, пишет Трамп, Вашингтон вместо улучшения отношений с Москвой ведет прокси-войну с Россией. «Украина полностью разорена. Огромное количество людей убито. Мы вполне можем прийти к третьей мировой войне», – отметил экс-президент.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенным Штатам следует ладить с Россией, поскольку российский запас ядерного оружия превышает американский.

    Коментарии (0)
    2 августа 2023, 08:42
    Пентагон признал неспособность ВПК США функционировать на нужном уровне

    Пентагон: Спецоперация на Украине показала неспособность американского ВПК функционировать на нужном уровне

    Tекст: Алина Власенко

    Спецоперация на Украине показала, что военно-промышленный комплекс США не в состоянии функционировать на необходимом уровне, заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.

    По словам Карлин, спецоперация на Украине заставила американские власти осознать необходимость устроить турбонаддув для военно-промышленной базы США. Он подчеркнул, что в настоящее время американская военно-промышленная база не способна функционировать на нужном уровне, передает ТАСС.

    В этой связи Карлин подчеркнула, что Вашингтон увеличил финансирование ВПК, чтобы гарантировать надлежащие результаты.

    Ранее Bloomberg сообщал, что Запад практически истощил имевшиеся запасы оружия, включая артиллерийские снаряды и противотанковые системы, на наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы.

    Коментарии (0)
    Главное
    На Украине назвали военные расходы страны
    Румыния опровергла падение беспилотника из России на своей территории
    США ввели санкции против трех институтов РАН
    Вещание французских телеканала и радио прервали в Нигере
    Россия ввела для Румынии квоты на численность дипломатов
    Украина хочет дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову пожизненно
    В Италии решили предоставлять бесплатное такси пьяным

    США получили наказание за постоянный шантаж дефолтом

    В США возмутились тем, что уже второе международное рейтинговое агентство посмело снизить их суверенный рейтинг. В прошлый раз осмелело S&P, теперь – Fitch. В реальности финансовые показатели американской экономики уже давно не соответствуют высшему рейтингу, но Fitch только сейчас решилось исправить несправедливость. Что же заставило рейтинговое агентство наконец посмотреть правде в глаза и признать очевидное? Подробности

    Перейти в раздел

    Потеря Нигера заставила нервничать власти США

    США вознамерились вернуть власть свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму. При этом изначально Вашингтон был более мягок в своей риторике относительно положения дел в стране. С чем связано ужесточение позиции Штатов по ситуации в африканском государстве и удастся ли им сохранить свое влияние на континенте в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем Россия может привлечь британских агентов

    В британской разведке призвали россиян к шпионажу против своей страны. В МИД РФ пообещали симметричную работу по привлечению британских подданных к агентурной работе. Каким может быть ответ Москвы в реальности и какие козыри есть у России для привлечения иностранных агентов? Подробности

    Перейти в раздел

    Литовские политики нашли страшное в советской канализации

    В Литве началась очередная кампания по «декоммунизации». В рамках нынешней основное внимание привлекли канализационные люки. Почему это внезапно стало проблемой и какие еще экзотические способы борьбы с советским наследием стали практиковать литовские власти? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генерал Сорняк против ВСУ

      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

    • Кто в Африке не любит Россию

      Хотя саммит Россия – Африка стал значительным событием мировой политики, некоторые страны Черного континента его бойкотировали. Среди них – Нигер, где с тех пор уже сменилась власть, и теперь митингуют под российскими флагами. Но отдельные важные страны Африки по-прежнему ориентируются на Запад и уязвимы перед его антироссийскими кознями.

    • В США намекнули на смерть Зеленского

      Влиятельное американское издание Politico решило пофантазировать, как будет развиваться конфликт на Украине в случае смерти президента Владимира Зеленского. Там пришли к выводу, что конфликт продолжится, а руководить государством будет некий «союз четырех». Кто эти четверо? И с чего вдруг такие материалы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............