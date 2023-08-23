Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.0 комментариев
Экс-агент ЦРУ сказал, кого Зеленский винит в провале контрнаступления
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский обвинил Залужного в провале наступления ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного и обвинил в провале контрнаступления, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom отметил, что о разгроме ВСУ красноречиво говорит решение украинских властей не пускать на фронт представителей СМИ, передает РИА «Новости».
Делается это для того, чтобы пресса не смогла показать, как плохи дела у киевских силовиков, уверен бывший агент Центрального разведуправления США.
Между тем американские СМИ пишут, что военные планировщики из США смогли уговорить Залужного изменить направление основного удара контрнаступления с востока на юг. По мнению американских стратегов, украинским силам следует идти на прорыв российских минных полей и других оборонительных линий, «даже если в процессе украинцы потеряют больше солдат и техники».