  • Зеленский прилетел в Данию за F-16
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    Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.

    71 комментарий
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Германии наступает Альтернатива

    Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    20 комментариев
    20 августа 2023, 18:51

    Зеленский прилетел в Данию за F-16

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию, где у него запланирована встреча с премьер-министром Мэтте Фредериксен, королевской семьей и представителями парламента.

    По его словам, украинская сторона развивает сотрудничество в Данией в рамках достигнутых договоренностей в вопросе предоставления истребителей F-16, передает РИА «Новости».

    Напомним, Дания подтвердила готовность направить на Украину истребители F-16, когда для этого будут созданы условия.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что достиг с Нидерландами договоренности о поставке 42 истребителей F-16.

    19 августа 2023, 23:46
    На Западе сообщили о решении генералов ВСУ «поставить на стол все фишки»

    BI: Украинские генералы решили поставить на стол все фишки

    На Западе сообщили о решении генералов ВСУ «поставить на стол все фишки»
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское военное руководство в надежде добиться успехов в ходе контрнаступления «решило поставить на стол все свои фишки», пишут западные СМИ.

    В статье Business Insider говорится, что украинские генералы «выставляют все, что они намерены использовать». Так, киевский режим рассчитывает на 82-ю десантно-штурмовую и 46-ю аэромобильную бригады ВСУ. На первую из них приходится половина поставленных Западом боевых машин пехоты, отмечается в публикации.

    Эксперты, мнение которых приводит издание, считают, что украинское контрнаступление будет оставаться «обоснованным» еще на протяжении двух месяцев. При этом они добавляют, что все будет зависеть от напряженности сражений и погодных условий, передает РИА «Новости».

    Ранее Forbes сообщал, что киевский режим направил в зону спецоперации последнее крупное подразделение из резерва – 82-ю десантно-штурмовую бригаду.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что из-за нехватки резервов украинские генералы начинают бороться за подкрепления.

    Коментарии (21)
    20 августа 2023, 02:56
    Украине объяснили, кто заплатит за кассетные снаряды от США

    AgoraVox: Украинцы будут расплачиваться смертями своих внуков за кассетные снаряды от США

    Украине объяснили, кто заплатит за кассетные снаряды от США
    @ U.S. Army/wikipedia.org

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина будет расплачиваться смертями следующих поколений за получение кассетных боеприпасов от Соединенных Штатов, пишут СМИ.

    Автор статьи французского издания AgoraVox напоминает украинскому руководству, что жертвами кассетных боеприпасов от американского «покровителя» будут внуки самих украинцев, а не дети в США. «И именно украинским внукам нужно будет платить счета за поставки», – передает РИА «Новости» текст публикации.

    США в ходе вьетнамской войны бомбили Лаос и Камбоджу именно кассетными снарядами, и последствия этих бомбардировок заключались в том, что спустя более 50 лет после окончания обстрелов американские снаряды «продолжили убивать детей и взрослых».

    ВСУ неоднократно использовали кассетные боеприпасы, поставленные Вашингтоном, для обстрела Донецка. В результате этих атак гибнут мирные жители. Тем не менее, по оценке Пентагона, киевский режим «надлежащим образом» применяет кассетные боеприпасы, полученные от западных союзников.

    Коментарии (22)
    19 августа 2023, 19:25
    Бывший американский разведчик возмутился оскорблениями в адрес России

    Экс-разведчик США Риттер раскритиковал актера Такэя за оскорбления в адрес России

    Бывший американский разведчик возмутился оскорблениями в адрес России
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал актера Джорджа Такэя, сыгравшего Сулу в сериале «Звездный путь», после его сообщения в соцсети о финансовой помощи Украине.

    Такэй в посте в Twitter (заблокирован в России) написал, что Кремль «промыл мозги» отказавшимся переводить деньги ВСУ, передает РИА «Новости».

    Риттер ответил на оскорбления актера, и дал совет не забывать, что Джордж Такэй всего лишь сыграл лейтенанта Сулу в сериале «Звездный путь», а не эксперт по национальной безопасности. Он также призвал прислушиваться к голосу разума.

    Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом» и «бензоколонкой».

    Коментарии (9)
    20 августа 2023, 06:50
    Британский полковник заявил о желании Запада поскорее «продать» Украину

    Британский полковник Кемп: НАТО отказалось от надежд на победу Украины

    Британский полковник заявил о желании Запада поскорее «продать» Украину
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс отказался от надежд на победу Украины, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп.

    Кемп написал об этом в статье для The Telegraph, комментируя заявление главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о том, что Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России.

    По мнению британского офицера, представитель НАТО озвучил то, как на самом деле Запад видит решение конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Украину хотят «продать подешевле», причем как можно скорее.

    Кемп добавил, что два года спустя после «позорного» выхода из Афганистана Запад снова находится «на грани признания поражения», передает РИА «Новости».

    Как заявляла ранее официальный спикер МИД Мария Захарова, слова Йенсена по поводу вступления Украины в НАТО являются вбросом, который имеет определенные политические задачи.

    Коментарии (13)
    20 августа 2023, 05:26
    Минобороны сообщило детали попытки атаки ВСУ на Москву

    Минобороны: Силы ПВО подавили средствами РЭБ украинский БПЛА в Подмосковье

    Минобороны сообщило детали попытки атаки ВСУ на Москву
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим ранним утром воскресенья, 20 августа, предпринял попытку террористической атаки с применением беспилотника самолетного типа по объектам в Москве и Московской области, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что попытка атаки была совершена около 4.00 мск. Аппарат над территорией Ступинского района Московской области, направлявшийся в сторону Москвы, обнаружили дежурные силы ПВО, говорится в заявлении МО РФ.

    Беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон потерпел крушение в безлюдном районе. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле удалось избежать.

    Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке украинского беспилотника пролететь на Москву.

    Коментарии (0)
    19 августа 2023, 20:49
    Министр обороны Украины заявил о возможном уходе в отставку

    Министр обороны Украины Резников заявил о возможном уходе в отставку

    Tекст: Вера Басилая

    Подобные решения принимает глава государства, но можно подать в отставку и самому, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

    По его словам, он может уволиться, если уже не будет «сил и чувства юмора» смеяться над людьми, желающим его отставки, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский хочет сменить министра обороны Украины, на должность, которую сейчас занимает Алексей Резников, есть по меньшей мере два претендента:

    Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии.

    Коментарии (8)
    20 августа 2023, 06:27
    В США поставляемую ВСУ технику назвали «стопроцентным мусором»

    Экс-разведчик США Риттер назвал поставляемую Украине технику «стопроцентным мусором»

    В США поставляемую ВСУ технику назвали «стопроцентным мусором»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Военная техника, которую США поставляют Украине, является «стопроцентным мусором», заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что эта техника – «мусор, стопроцентный мусор». И в руководстве США об этом знают и это признавали, подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметил, что Украине поставляют старые танки, а средств для их модернизации не предоставляют. Такой подход, уверен Риттер, только вредит украинским военным.

    «Я говорил, что если НАТО передаст эту технику Украине, мы буквально убьем украинских солдат», – подчеркнул бывший американский разведчик. По его словам, было бы лучше, если бы ВСУ получали старую модернизированную советскую технику, которой украинские военные умеют пользоваться и которая «соответствует их доктрине и тактике».

    Однако США продолжают поставлять ВСУ новую для них технику, а украинские военные не знают, как ее использовать и применяют ее неправильно, заключил Риттер.

    Кроме того, Риттер заявлял, что данные о потерях украинских вооруженных сил свидетельствуют о том, что у киевского режима только два пути – все закончится или капитуляцией, или смертью.

    Коментарии (7)
    19 августа 2023, 22:42
    Глава МИД Украины поспорил на тему провала контрнаступления

    Глава МИД Украины Кулеба не согласился с заявлениями о провале контрнаступления ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецким СМИ заявил, что не согласен с мнением о провале контрнаступления ВСУ, и призвал аналитиков быть осторожнее с прогнозами.

    Кулеба в интервью газете Bild заявил, что Киев «спокойно относится» к высказываниям на тему провала украинского контрнаступления, передает ТАСС.

    По его словам, с точки зрения «неназванных чиновников, генералов и аналитиков», Украина должна была прекратить свое существование через три дня – максимум десять дней с начала российской спецоперации. Кулеба видит в нынешних прогнозах то, что «скептики становятся оптимистичнее».

    При этом глава украинского внешнеполитического ведомства призвал аналитиков «быть осторожнее со своими прогнозами и долгосрочными предсказаниями».

    Также Кулеба заявил, что «американцы в последний раз сталкивались с таким ведением войны и интенсивностью огня [как сейчас на Украине] в Нормандии».

    По данным СМИ, ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

    Коментарии (5)
    19 августа 2023, 21:43
    Экс-аналитик ЦРУ предрек скорое исчезновение Украины без помощи США

    Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Киев не продержится двух недель без США

    Tекст: Вера Басилая

    Если США прекратят финансирование, то Украина исчезнет за пару недель, потому что полностью зависит от Вашингтона, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    Он заявил, что Киев полностью зависит от Вашингтона, который может отказаться его финансировать, тогда все закончится и Украина исчезнет за две недели, передает РИА «Новости».

    Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ни помощь оружием и деньгами «сколько потребуется», ни санкции против России не помогут «позабывшим о своих собственных гражданах вожакам» победить на Украине.

    Коментарии (2)
    20 августа 2023, 01:24
    В США заявили об исчезновении поставленного Украине оружия

    Американский полковник Макгрегор: Поставленное Украине оружие просто пропало

    Tекст: Ольга Никитина

    Американское оружие, переданное Украине в рамках военной помощи, попросту пропало, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что США отправляет киевскому режиму технику на миллиарды долларов, однако большая ее часть «исчезает, вполне вероятно, на черном рынке».

    А денежные средства, переданные Киеву в качестве финансовой помощи, по его словам, так и не поступают туда, куда должны, передает РИА «Новости».

    Офицер считает необходимым обратить на это внимание и разобраться в ситуации с отправкой оружия и денег Украине.

    Накануне сообщалось, что представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США могут потребовать введения инспекторского контроля за средствами, которые Белый дом выделает Украине.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что передаваемое Киеву оружие попадает в руки террористов.

    Коментарии (7)
    20 августа 2023, 15:18
    Политолог: Принимать решение о новом министре обороны Украины будут США и Британия
    Политолог: Принимать решение о новом министре обороны Украины будут США и Британия
    @ Thomas Imo/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Несмотря на то, что Резников является креатурой Британии, его фигура стала токсичной даже для Лондона. Кроме того, Штаты хотели бы поставить на эту должность своего человека. Поэтому вероятность его отставки крайне высока. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о возможном уходе в отставку.

    «Слухи об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова идут уже довольно давно. Его фигура во главе оборонного ведомства вызывает недовольство многих военных тем, что он не имеет никакого отношения к армии, не знает военного дела. Кроме того, с ним связывают высокий уровень коррупции в оборонном секторе», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Однако он обладает большой поддержкой со стороны Британии и считается протеже Лондона. Именно из-за этого все последнее время он фактически был неприкасаемой фигурой. Считается, что во многом именно благодаря ему Британия осуществляет поставки вооружения и военной помощи Украине», – отметила она.

    «В частности, Лондон передал Киеву ракеты Storm Shadow, которые представляют большую угрозу для нашей армии за счет своих тактико-технических характеристик. Этими ракетами ВСУ пытаются наносить удары по Крыму, нашим новым территориям, разрушать объекты гражданской инфраструктуры», – добавила собеседница.

    «На кого именно заменят Резникова, пока сказать сложно. Однако очевидно, что последнее слово здесь будет явно не за украинским президентом Владимиром Зеленским. Западные союзники Украины настаивают на том, что министром обороны должно быть гражданское лицо. В этом ключе вполне состоятельны разговоры о назначении на эту должность нынешнего министра инфраструктуры или министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины», – рассуждает политолог.

    «Кроме того, обсуждается и возможность того, что министром обороны может стать Мария Берлинская. Именно она была организатором вчерашнего сбора военных экспертов ВСУ по боевым дронам в Чернигове, куда пришелся удар ВС России. Сам этот инцидент, на мой взгляд, сыграет на руку Резникову, нежели его оппонентам, поскольку мероприятие было созвано без ведома оборонного министерства, а организаторы пренебрегли мерами безопасности», – отметила Шеслер.

    «Вместе с тем Берлинская является креатурой США. У Штатов нет консенсуса с британцами, которые тоже хотят сменить Резникова, поскольку он стал токсичной фигурой, но видят на его месте других кандидатов. Так, например, их ставленницей может стать замглавы военного ведомства Анна Маляр. Соревнования между двумя женщинами за пост министра обороны – одна из любимых традиций Запада, отработка демократической, феминистской повестки», – акцентировала она.

    «Пока сложно прогнозировать, чей кандидат – Вашингтона или Лондона – победит в борьбе за министерскую должность. Вполне возможно, что англосаксы договорятся о какой-то компромиссной фигуре. Но тогда это будет абсолютно неприметный человек, который станет пытаться отвечать интересам обеих стран», – заключила политолог.

    Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о возможном уходе в отставку. Он отметил, что подобные решения принимает глава государства, но можно подать в отставку и самому. По его словам, он может уволиться, если уже не будет «сил и чувства юмора» смеяться над людьми, желающими его отставки.

    Накануне удар ВС России пришелся на место сбора военных экспертов ВСУ по боевым дронам в Чернигове, замаскированное под фестиваль «Свирепых птичек», сообщил знакомый с ситуацией источник. Собеседник показал фотографию приглашения на мероприятие, из которого видно, что оно специально маскировалось под «фестиваль дронов».

    Украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский хочет сменить министра обороны Украины. На должность, которую сейчас занимает Резников, есть по меньшей мере два претендента: Александр Кубраков, нынешний министр инфраструктуры, а также Александр Камышин, который занимает должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

    Отмечается, что Резников «якобы не против стать послом в Великобритании». При этом уточняется, что неизвестно, рассматривается ли эта возможность всерьез.

    Депутат Рады Алексей Гончаренко ранее сообщал, что Резников, который признавался в том, что «не переживает» по поводу отставания от графика контрнаступления ВСУ, может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии.

    Коментарии (9)
    20 августа 2023, 15:55
    На Западе назвали условие победы Украины
    На Западе назвали условие победы Украины
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киеву необходимо мобилизовать три миллиона человек, чтобы одержать победу в конфликте с Россией, считают журналисты немецкого издания Die Welt.

    При этом авторы заметили, что несмотря на сокращение населения Украины, на данный момент оно превышает 30 млн человек. Поэтому общая численность ВСУ может достигать трех миллионов, что даст Киеву возможность выиграть, передает Lenta.ru.

    Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ни помощь оружием и деньгами «сколько потребуется», ни санкции против России не помогут «позабывшим о своих собственных гражданах вожакам» победить на Украине.

    Коментарии (11)
    20 августа 2023, 04:23
    Украинский дрон атаковал здание ж/д вокзала в Курске

    Губернатор Старовойт: Украинский беспилотник атаковал здание ж/д вокзала в Курске

    Украинский дрон атаковал здание ж/д вокзала в Курске
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об атаке украинского дрона в Курске. По его словам, в результате удара в крышу здания вокзала начался пожар.

    От осколков стекол легкие ранения получили пять человек, сообщил глава региона.

    Все оперативные службы находятся на месте, добавил он.

    Коментарии (5)
    20 августа 2023, 03:49
    Появились кадры последствий разрушения Каховской ГЭС

    Опубликовано снятое с высоты птичьего полета видео разрушенной Каховской ГЭС

    Появились кадры последствий разрушения Каховской ГЭС
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    СМИ опубликовали кадры Каховской ГЭС на Днепре, разрушенной украинскими националистами. Видео снято беспилотником с высоты птичьего полета.

    Кадры сняты в конце недели со стороны левого берега реки, находящегося под контролем российских сил, уточняет РИА «Новости».

    Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что Каховскую ГЭС не смогут восстановить в ближайшее время.

    В результате прорыва ГЭС, по последним данным, погибли 57 человек.

    Коментарии (0)
    20 августа 2023, 00:25
    На Украине объяснили, чем опасен Зеленский

    Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский опасен для Украины

    На Украине объяснили, чем опасен Зеленский
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский поставил страну на грань катастрофы, он не способен управлять государством во время конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин в своем блоге на YouTube подчеркнул, что украинским гражданам следует потребовать отставки Зеленского с поста президента из-за провала, который он допустил на фронте. С Зеленским, по его словам, «нужно что-то делать». Соскин призвал «собираться», «проявлять инициативу», выдвигать действующему президенту Украины условия, передает РИА «Новости».

    «Зеленский просто опасен для государства», – резюмировал Соскин.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Зеленский «сидел в погребе», когда российские войска были около Киева.

    Коментарии (6)
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