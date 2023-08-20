Дания согласилась передать Украине истребители F-16

МИД Дании заявил о готовности страны отправить Украине истребители F-16

Tекст: Валентина Григоренко

Как написал датский МИД в своем аккаунте в X (ранее Twitter, заблокирована в России), Дания согласна направить самолеты F-16 Украине в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут соблюдены условия для такой передачи, передает РИА «Новости».

В ведомстве указали, что в условия входят успешный отбор, испытания и обучение украинских военных, а также необходимые разрешения, инфраструктуру и логистику.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что достиг с Нидерландами договоренности о поставке 42 истребителей F-16.