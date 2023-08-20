Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.59 комментариев
На Западе назвали условие победы Украины
Киеву необходимо мобилизовать три млн человек, чтобы одержать победу в конфликте с Россией, считают журналисты немецкого издания Die Welt.
При этом авторы заметили, что несмотря на сокращение населения Украины, на данный момент оно превышает 30 млн человек. Поэтому общая численность ВСУ может достигать трех млн, что даст Киеву возможность выиграть, передает Lenta.ru.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ни помощь оружием и деньгами «сколько потребуется», ни санкции против России не помогут «позабывшим о своих собственных гражданах вожакам» победить на Украине.