Посол Украины допустил приостановку упрощенного визового режима с Израилем

Tекст: Ольга Иванова

Посол назвал немыслимым, что украинская сторона принимает «израильтян в Умани с высоким риском для безопасности и огромными логистическими усилиями, в то время как израильское правительство злоупотребляет» украинскими гражданами, «которые приезжают в Израиль в рамках договора между двумя странами», передает ТАСС.

Корнийчук подчеркнул, что Киев не потерпит унижения своих граждан, а также добавил, что решение о приостановке соглашения по безвизовому режиму находится на столе украинского правительства.

Ранее сообщалось, что украинские власти могут отменить безвизовый режим с Израилем, в частности, из-за отмены в Израиле медицинского страхования для беженцев Украины. После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора со своим израильским коллегой Эли Коэном пообещал, что Киев не станет отменять безвизовый режим для Израиля.