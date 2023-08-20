Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.59 комментариев
Посол Украины допустил приостановку упрощенного визового режима с Израилем
Украинские власти снова рассматривают возможность приостановки действия упрощенного визового режима с Израилем из-за большого количества отказов украинцам во въезде в еврейское государство, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает газета The Times of Israel.
Посол назвал немыслимым, что украинская сторона принимает «израильтян в Умани с высоким риском для безопасности и огромными логистическими усилиями, в то время как израильское правительство злоупотребляет» украинскими гражданами, «которые приезжают в Израиль в рамках договора между двумя странами», передает ТАСС.
Корнийчук подчеркнул, что Киев не потерпит унижения своих граждан, а также добавил, что решение о приостановке соглашения по безвизовому режиму находится на столе украинского правительства.
Ранее сообщалось, что украинские власти могут отменить безвизовый режим с Израилем, в частности, из-за отмены в Израиле медицинского страхования для беженцев Украины. После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора со своим израильским коллегой Эли Коэном пообещал, что Киев не станет отменять безвизовый режим для Израиля.