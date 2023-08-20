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    Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.

    59 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Германии наступает Альтернатива

    Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    20 комментариев
    20 августа 2023, 15:35

    Посол Украины допустил приостановку упрощенного визового режима с Израилем

    Посол Украины допустил приостановку упрощенного визового режима с Израилем
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти снова рассматривают возможность приостановки действия упрощенного визового режима с Израилем из-за большого количества отказов украинцам во въезде в еврейское государство, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает газета The Times of Israel.

    Посол назвал немыслимым, что украинская сторона принимает «израильтян в Умани с высоким риском для безопасности и огромными логистическими усилиями, в то время как израильское правительство злоупотребляет» украинскими гражданами, «которые приезжают в Израиль в рамках договора между двумя странами», передает ТАСС.

    Корнийчук подчеркнул, что Киев не потерпит унижения своих граждан, а также добавил, что решение о приостановке соглашения по безвизовому режиму находится на столе украинского правительства.

    Ранее сообщалось, что украинские власти могут отменить безвизовый режим с Израилем, в частности, из-за отмены в Израиле медицинского страхования для беженцев Украины. После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора со своим израильским коллегой Эли Коэном пообещал, что Киев не станет отменять безвизовый режим для Израиля.

    19 августа 2023, 23:46
    На Западе сообщили о решении генералов ВСУ «поставить на стол все фишки»

    BI: Украинские генералы решили поставить на стол все фишки

    На Западе сообщили о решении генералов ВСУ «поставить на стол все фишки»
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское военное руководство в надежде добиться успехов в ходе контрнаступления «решило поставить на стол все свои фишки», пишут западные СМИ.

    В статье Business Insider говорится, что украинские генералы «выставляют все, что они намерены использовать». Так, киевский режим рассчитывает на 82-ю десантно-штурмовую и 46-ю аэромобильную бригады ВСУ. На первую из них приходится половина поставленных Западом боевых машин пехоты, отмечается в публикации.

    Эксперты, мнение которых приводит издание, считают, что украинское контрнаступление будет оставаться «обоснованным» еще на протяжении двух месяцев. При этом они добавляют, что все будет зависеть от напряженности сражений и погодных условий, передает РИА «Новости».

    Ранее Forbes сообщал, что киевский режим направил в зону спецоперации последнее крупное подразделение из резерва – 82-ю десантно-штурмовую бригаду.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что из-за нехватки резервов украинские генералы начинают бороться за подкрепления.

    Коментарии (21)
    19 августа 2023, 16:40
    В США заявили о начале потери Украиной контроля над Купянском

    Asia Times: Киев начал терять контроль над Купянском

    В США заявили о начале потери Украиной контроля над Купянском
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начала терять контроль над ключевым железнодорожным узлом Купянском, который необходим для доставки боеприпасов ВСУ, сообщил журналист Стивен Брайен статье для издания Asia Times.

    Журналист считает, что российские войска продвигаются вперед на харьковском направлении и скоро могут освободить Купянск, который необходим ВСУ для поставок вооружения и боеприпасов, передает Ura.ru.

    Брайен также указал, что украинские войска не смогли прорваться на передовой, понесли огромные потери и используют резервные войска, что, по мнению журналиста, является уже отчаянным шагом. Он считает, что Украина может лишиться эффективных бойцов, и план военных действий ВСУ будет разрушен.

    Ранее сообщалось, что Россия начала наступление в Харьковской области.

    Коментарии (17)
    19 августа 2023, 17:32
    ВС России взяли под контроль 33 населенных пункта Харьковской области

    Глава ВГА Ганчев: ВС России взяли под контроль за неделю еще пять поселков в Харьковской области

    ВС России взяли под контроль 33 населенных пункта Харьковской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Территория Харьковской области, подконтрольная российским силам, выросла до 33 населенных пунктов, ВС России взяли еще пять поселков, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

    В эфире «Соловьев. Live» он заявил, что российские войска приближаются к пригородам Купянска, есть столкновения в поселке Петропавловка, линия фронта сдвигается к Харькову. По его словам, во всех освобожденных поселках, а их в области сейчас уже 33, серая зона, люди там живут в тяжелых условиях, передает ТАСС.

    Ганчев также добавил, что ВС России ждут жители еще не освобожденных поселков, которые продолжают обстреливать ВСУ на фоне своих неудач на фронте. При этом огонь ведется по поселкам за линией боестолкновения, которые раньше не обстреливались.

    Ранее российские войска отразили четыре атаки на Купянском направлении.

    Коментарии (34)
    19 августа 2023, 16:07
    МВД Украины рассказало подробности взрыва под Киевом
    МВД Украины рассказало подробности взрыва под Киевом

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Киевской области загорелся склад экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД, несколько сотрудников пострадали, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

    Уточняется информация о причинах пожара, который возник в помещении. Пострадали работники экспертной службы, передает РИА «Новости».   

    Сейчас пожар локализован. Клименко добавил, что, по предварительным данным, на месте проводилась экспертиза взрывоопасных предметов, тогда и произошел взрыв.

    Напомним, ранее сообщалось о взрыве под Киевом.

    Коментарии (8)
    19 августа 2023, 17:02
    Экс-разведчик ВС США заявил об успехе ВС России в тылу украинских войск

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия успешно наносит удары по ВСУ в тылу

    Экс-разведчик ВС США заявил об успехе ВС России в тылу украинских войск
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия может наносить удары вглубь территории Украины, ВСУ несут большие потери еще до того, как отправляются на фронт, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в эфире U.S. Tour of Duty отметил, что Россия наносит существенный ущерб ВСУ, моральный дух украинских военных упал, войска несут большие потери, в том числе только что поставленной натовской техники, передает радио Sputnik.

    По мнению экс-разведчика, ВС России успешно выводят из строя украинские системы ПВО, а также доминирует в воздухе. Кроме того, боевые вертолеты «Аллигатор» Ка-52 уничтожают украинскую бронетехнику в зоне СВО.

    Ранее российские силы поразили место сбора специалистов ВСУ по боевым дронам в Чернигове.

    До этого российские военные разгромили отряд ВСУ из 150 человек у Днепра.

    Коментарии (6)
    20 августа 2023, 02:56
    Украине объяснили, кто заплатит за кассетные снаряды от США

    AgoraVox: Украинцы будут расплачиваться смертями своих внуков за кассетные снаряды от США

    Украине объяснили, кто заплатит за кассетные снаряды от США
    @ U.S. Army/wikipedia.org

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина будет расплачиваться смертями следующих поколений за получение кассетных боеприпасов от Соединенных Штатов, пишут СМИ.

    Автор статьи французского издания AgoraVox напоминает украинскому руководству, что жертвами кассетных боеприпасов от американского «покровителя» будут внуки самих украинцев, а не дети в США. «И именно украинским внукам нужно будет платить счета за поставки», – передает РИА «Новости» текст публикации.

    США в ходе вьетнамской войны бомбили Лаос и Камбоджу именно кассетными снарядами, и последствия этих бомбардировок заключались в том, что спустя более 50 лет после окончания обстрелов американские снаряды «продолжили убивать детей и взрослых».

    ВСУ неоднократно использовали кассетные боеприпасы, поставленные Вашингтоном, для обстрела Донецка. В результате этих атак гибнут мирные жители. Тем не менее, по оценке Пентагона, киевский режим «надлежащим образом» применяет кассетные боеприпасы, полученные от западных союзников.

    Коментарии (18)
    19 августа 2023, 19:25
    Бывший американский разведчик возмутился оскорблениями в адрес России

    Экс-разведчик США Риттер раскритиковал актера Такэя за оскорбления в адрес России

    Бывший американский разведчик возмутился оскорблениями в адрес России
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал актера Джорджа Такэя, сыгравшего Сулу в сериале «Звездный путь», после его сообщения в соцсети о финансовой помощи Украине.

    Такэй в посте в Twitter (заблокирован в России) написал, что Кремль «промыл мозги» отказавшимся переводить деньги ВСУ, передает РИА «Новости».

    Риттер ответил на оскорбления актера, и дал совет не забывать, что Джордж Такэй всего лишь сыграл лейтенанта Сулу в сериале «Звездный путь», а не эксперт по национальной безопасности. Он также призвал прислушиваться к голосу разума.

    Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом» и «бензоколонкой».

    Коментарии (9)
    20 августа 2023, 06:50
    Британский полковник заявил о желании Запада поскорее «продать» Украину

    Британский полковник Кемп: НАТО отказалось от надежд на победу Украины

    Британский полковник заявил о желании Запада поскорее «продать» Украину
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс отказался от надежд на победу Украины, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп.

    Кемп написал об этом в статье для The Telegraph, комментируя заявление главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о том, что Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России.

    По мнению британского офицера, представитель НАТО озвучил то, как на самом деле Запад видит решение конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Украину хотят «продать подешевле», причем как можно скорее.

    Кемп добавил, что два года спустя после «позорного» выхода из Афганистана Запад снова находится «на грани признания поражения», передает РИА «Новости».

    Как заявляла ранее официальный спикер МИД Мария Захарова, слова Йенсена по поводу вступления Украины в НАТО являются вбросом, который имеет определенные политические задачи.

    Коментарии (13)
    20 августа 2023, 05:26
    Минобороны сообщило детали попытки атаки ВСУ на Москву

    Минобороны: Силы ПВО подавили средствами РЭБ украинский БПЛА в Подмосковье

    Минобороны сообщило детали попытки атаки ВСУ на Москву
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим ранним утром воскресенья, 20 августа, предпринял попытку террористической атаки с применением беспилотника самолетного типа по объектам в Москве и Московской области, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что попытка атаки была совершена около 4.00 мск. Аппарат над территорией Ступинского района Московской области, направлявшийся в сторону Москвы, обнаружили дежурные силы ПВО, говорится в заявлении МО РФ.

    Беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон потерпел крушение в безлюдном районе. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле удалось избежать.

    Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке украинского беспилотника пролететь на Москву.

    Коментарии (0)
    19 августа 2023, 20:49
    Министр обороны Украины заявил о возможном уходе в отставку

    Министр обороны Украины Резников заявил о возможном уходе в отставку

    Tекст: Вера Басилая

    Подобные решения принимает глава государства, но можно подать в отставку и самому, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

    По его словам, он может уволиться, если уже не будет «сил и чувства юмора» смеяться над людьми, желающим его отставки, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ писали, что Владимир Зеленский хочет сменить министра обороны Украины, на должность, которую сейчас занимает Алексей Резников, есть по меньшей мере два претендента:

    Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что министр обороны Украины Алексей Резников может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии.

    Коментарии (8)
    20 августа 2023, 06:27
    В США поставляемую ВСУ технику назвали «стопроцентным мусором»

    Экс-разведчик США Риттер назвал поставляемую Украине технику «стопроцентным мусором»

    В США поставляемую ВСУ технику назвали «стопроцентным мусором»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Военная техника, которую США поставляют Украине, является «стопроцентным мусором», заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что эта техника – «мусор, стопроцентный мусор». И в руководстве США об этом знают и это признавали, подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметил, что Украине поставляют старые танки, а средств для их модернизации не предоставляют. Такой подход, уверен Риттер, только вредит украинским военным.

    «Я говорил, что если НАТО передаст эту технику Украине, мы буквально убьем украинских солдат», – подчеркнул бывший американский разведчик. По его словам, было бы лучше, если бы ВСУ получали старую модернизированную советскую технику, которой украинские военные умеют пользоваться и которая «соответствует их доктрине и тактике».

    Однако США продолжают поставлять ВСУ новую для них технику, а украинские военные не знают, как ее использовать и применяют ее неправильно, заключил Риттер.

    Кроме того, Риттер заявлял, что данные о потерях украинских вооруженных сил свидетельствуют о том, что у киевского режима только два пути – все закончится или капитуляцией, или смертью.

    Коментарии (7)
    19 августа 2023, 22:42
    Глава МИД Украины поспорил на тему провала контрнаступления

    Глава МИД Украины Кулеба не согласился с заявлениями о провале контрнаступления ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецким СМИ заявил, что не согласен с мнением о провале контрнаступления ВСУ, и призвал аналитиков быть осторожнее с прогнозами.

    Кулеба в интервью газете Bild заявил, что Киев «спокойно относится» к высказываниям на тему провала украинского контрнаступления, передает ТАСС.

    По его словам, с точки зрения «неназванных чиновников, генералов и аналитиков», Украина должна была прекратить свое существование через три дня – максимум десять дней с начала российской спецоперации. Кулеба видит в нынешних прогнозах то, что «скептики становятся оптимистичнее».

    При этом глава украинского внешнеполитического ведомства призвал аналитиков «быть осторожнее со своими прогнозами и долгосрочными предсказаниями».

    Также Кулеба заявил, что «американцы в последний раз сталкивались с таким ведением войны и интенсивностью огня [как сейчас на Украине] в Нормандии».

    По данным СМИ, ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

    Коментарии (5)
    19 августа 2023, 21:43
    Экс-аналитик ЦРУ предрек скорое исчезновение Украины без помощи США

    Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Киев не продержится двух недель без США

    Tекст: Вера Басилая

    Если США прекратят финансирование, то Украина исчезнет за пару недель, потому что полностью зависит от Вашингтона, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    Он заявил, что Киев полностью зависит от Вашингтона, который может отказаться его финансировать, тогда все закончится и Украина исчезнет за две недели, передает РИА «Новости».

    Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ни помощь оружием и деньгами «сколько потребуется», ни санкции против России не помогут «позабывшим о своих собственных гражданах вожакам» победить на Украине.

    Коментарии (2)
    20 августа 2023, 01:24
    В США заявили об исчезновении поставленного Украине оружия

    Американский полковник Макгрегор: Поставленное Украине оружие просто пропало

    Tекст: Ольга Никитина

    Американское оружие, переданное Украине в рамках военной помощи, попросту пропало, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что США отправляет киевскому режиму технику на миллиарды долларов, однако большая ее часть «исчезает, вполне вероятно, на черном рынке».

    А денежные средства, переданные Киеву в качестве финансовой помощи, по его словам, так и не поступают туда, куда должны, передает РИА «Новости».

    Офицер считает необходимым обратить на это внимание и разобраться в ситуации с отправкой оружия и денег Украине.

    Накануне сообщалось, что представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США могут потребовать введения инспекторского контроля за средствами, которые Белый дом выделает Украине.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что передаваемое Киеву оружие попадает в руки террористов.

    Коментарии (7)
    20 августа 2023, 04:23
    Украинский дрон атаковал здание ж/д вокзала в Курске

    Губернатор Старовойт: Украинский беспилотник атаковал здание ж/д вокзала в Курске

    Украинский дрон атаковал здание ж/д вокзала в Курске
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об атаке украинского дрона в Курске. По его словам, в результате удара в крышу здания вокзала начался пожар.

    От осколков стекол легкие ранения получили пять человек, сообщил глава региона.

    Все оперативные службы находятся на месте, добавил он.

    Коментарии (5)
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