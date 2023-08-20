Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.27 комментариев
Аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе
Московские аэропорты Внуково и Домодедово работают в штатном режиме после попытки атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщили в Росавиации.
По сообщению ведомства, ранее в воскресенье в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово, шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэропорты, передает ТАСС.
Там добавили, что в настоящее время аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский работают штатно.
Напомним, столичные аэропорты Домодедово и Внуково в ночь на воскресенье, 20 августа, временно приостановили прием самолетов на взлет и посадку.