Проект центра «Маяк» представили на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»

По словам Кириенко, строить молодежный центр лучше этапами, в зависимости от требований времени. Он также заявил, что в следующем году «Маяк», который начнут строить в Бердянске в Запорожской области, будет работать как площадка для форума, а в итоге может стать круглогодичным образовательным центром, следует из сообщения Telegram-канале «Юг Молодой».

При строительстве будет максимально использована инфраструктура Бердянска. В «Маяке» проведут тематические смены. Центр будет сотрудничать с подобными площадками в других регионах России.

Во всероссийском молодёжном образовательном форуме «Юг Молодой» участвуют 500 молодых людей из Запорожской, Херсонской областей, ЛНР, ДНР и других регионов России.