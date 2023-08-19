Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.12 комментариев
Проект центра «Маяк» представили на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ»
Участники форума «Юг Молодой» представили первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко проект центра «Маяк» на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ».
По словам Кириенко, строить молодежный центр лучше этапами, в зависимости от требований времени. Он также заявил, что в следующем году «Маяк», который начнут строить в Бердянске в Запорожской области, будет работать как площадка для форума, а в итоге может стать круглогодичным образовательным центром, следует из сообщения Telegram-канале «Юг Молодой».
При строительстве будет максимально использована инфраструктура Бердянска. В «Маяке» проведут тематические смены. Центр будет сотрудничать с подобными площадками в других регионах России.
Во всероссийском молодёжном образовательном форуме «Юг Молодой» участвуют 500 молодых людей из Запорожской, Херсонской областей, ЛНР, ДНР и других регионов России.