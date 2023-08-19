Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.2 комментария
В США назвали позором стремление Байдена во что бы то ни стало помочь Киеву
В конгрессе США назвали ужасным позором неукротимое желание Байдена помочь Украине
Американские власти отправляют деньги Киеву вместо того, чтобы помочь собственной стране, где разрастаются проблемы, заявила член палаты представителей и республиканка Марджори Тейлор Грин.
По ее словам, такие шаги по отношению к Киеву являются ужасным позором, показывающим реальное отношение Белого дома к собственной стране, передает РИА «Новости».
«С прошлого года число бездомных увеличилось на 11%! Без крова остались 600 тыс. американцев. Джо Байден хочет выделить 20 млрд долларов для Украины и 750 млн долларов на строительство жилья для нелегалов. Байденомика – это ужасный позор!» – заявила Грин.
Напомним, из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, Украине предназначены 24 млрд долларов.
Американские СМИ сообщили, что ряд конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Украине в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.
Политолог-американист Малек Дудаков рассказал газете ВЗГЛЯД , что американский парламент уже сократил очередной военный транш Украине – чем хуже у ВСУ будут обстоять дела на фронте, тем выше вероятность окончательного блокирования помощи.