Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.0 комментариев
Готовившие взрыв в Новосибирске юные неонацисты получили сроки
УФСБ: Готовивших взрыв в Новосибирске юных неонацистов осудили на три и четыре года колонии
Первый Восточный окружной военный суд приговорил к трем и четырем годам воспитательной колонии двух несовершеннолетних неонацистов за подготовку взрыва в паспортно-визовом центре Новосибирска, сообщило УФСБ по области.
Согласно сообщению ведомства, управлениями ФСБ по Новосибирской и Челябинской областям была пресечена противоправная деятельность жителей Новосибирска и Новотроицка Оренбургской области, участников запрещенной Верховным судом России террористической организации National Socialism/White Power, передает РИА «Новости».
В итоге удалось пресечесь подрыв самодельной бомбы в здании новосибирского филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД, который в августе 2022 года планировал совершить житель Новосибирска 2006 года рождения «по мотивам национальной ненависти к выходцам из стран Центральной Азии».
По данным УФСБ, молодой человек изготовил взрывное устройство и испытал его на пустыре недалеко от своего дома. Инструкции по изготовлению подрыву СВУ новосибирец получил от модератора чата в мессенджере – сторонника NS/WP 2007 года рождения, находившегося в тот момент в Челябинске.
«Приверженцы неонацистской идеологии признаны виновными: несовершеннолетний новосибирец – в приготовлении к террористическому акту и участии в деятельности организации, признанной террористической, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности; несовершеннолетний житель Новотроицка – в участии в деятельности организации, признанной террористической. Указанным лицам вынесены приговоры в виде лишения свободы на срок четыре и три года соответственно с отбыванием наказания в воспитательной колонии», – сообщили в УФСБ.
Ранее ФСБ совместно с СК задержала группу членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power, планировавших по заданию СБУ убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева.