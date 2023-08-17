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    Игорь Караулов Игорь Караулов По закоулкам идентичности можно дойти до русофобии

    Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.

    0 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума США навели в Пакистане свой порядок

    План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Украина пугает Израиль

    Киев и не думает отказываться от шантажа как способа достижения своих целей. С Германией же прокатило. Теперь на очереди Израиль. Тем более сейчас, когда руководство Израиля очень уязвимо для информационных атак.

    4 комментария
    17 августа 2023, 09:19

    «Сбер» повысил ставки по рублевым вкладам с максимальной доходностью до 12%

    «Сбер» повысил ставки по рублевым вкладам с максимальной доходностью до 12% годовых

    Tекст: Александра Юдина

    Сбербанк с четверга повышает ставки по рублевым вкладам, максимальная доходность составит 12% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

    По информации регулятора, увеличение доходности по рублевым вкладам проходит в связи с повышением ключевой ставки Банка России, передает ТАСС.

    Ранее Банк России резко увеличил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Центробанк допустил дополнительное повышение ключевой ставки в случае роста проинфляционных рисков. Повышение ключевой ставки до 12% годовых направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году.

    16 августа 2023, 10:46
    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Урожайном

    Гагин: Урожайное стало для ВСУ «огневым мешком», потери достигли нескольких сотен

    Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Урожайном
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Село Урожайное стало для ВСУ «огневым мешком», их потери здесь оцениваются в несколько сотен человек, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

    По его словам, Урожайное стало для ВСУ «огневым мешком», в котором российское тяжелое вооружение перемалывает украинскую группировку. За двое суток количество убитых украинских солдат насчитывает несколько сотен, населенный пункт усеян телами, передает ТАСС.

    Он уточнил, что в районе Урожайного сейчас ведутся ожесточенные бои, обстановка остается сложной.

    Ранее российские военные уничтожили под Урожайным более 20 позиций ВСУ.

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    16 августа 2023, 10:51
    Первое судно из Одессы прошло через открытый Украиной зерновой коридор
    Первое судно из Одессы прошло через открытый Украиной зерновой коридор
    @ Ukrainian Deputy Prime Minister Oleksandr Kubrakov/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Контейнеровоз более чем с 30 тыс. тонн груза Joseph Schulte вышел из порта Одессы, воспользовавшись открытым Киевом временным коридором в Черном море, сообщает глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков.

    Так, в своем Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) он указал, что контейнеровоз движется по установленному для гражданских судов временному коридору в сторону Босфора, передает «Коммерсант».

    Известно, что судно находилось в Одесском порту с 23 февраля прошлого года. Joseph Schulte стал первым судном, вышедшим из порта Одессы с 16 июля.

    Накануне американские СМИ писали, что Вашингтон изучает возможность «военных решений» для защиты судов, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию с Украины через дунайские порты.

    Утром в среду стало известно, что инфраструктура одного из украинских портов на Дунае в Одесском регионе была повреждена минувшей ночью.

    Коментарии (66)
    16 августа 2023, 12:40
    Кнайсль назвала рязанскую деревню лучше Мальдив

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала рязанскую деревню лучше Мальдив

    Кнайсль назвала рязанскую деревню лучше Мальдив
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на русском языке рассказала, почему рязанская деревня Петрушово лучше, чем Мальдивы и Сейшелы.

    Кнайсль приехала в Рязанскую область после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел в июне, передает ТАСС.

    «Мне нравится жизнь здесь. Я понимаю этот мир, понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше», – рассказала экс-министр.

    После отдыха в Рязанской области она планирует вернуться в Ливан.

    При этом бывший дипломат не живет в Петрушово постоянно, она снимает небольшой деревенский домик. Постоянно проживает Кнайсль в Ливане, а в Россию приезжает на лето.

    Кнайсль занимала пост министра главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год.

    Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что Кнайсль планирует реализовать в России проекты, находящиеся на стыке науки и политики.

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    16 августа 2023, 11:54
    Политолог: «Военные решения» США по защите украинских портов спровоцируют мировую войну

    Политолог Лизан: Реализация «военных решений» США по защите украинских портов спровоцируют новую мировую войну

    Политолог: «Военные решения» США по защите украинских портов спровоцируют мировую войну
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова

    Участие США в военной защите портов Украины повлечет за собой прямое противостояние американской армии с российской. Вашингтон, скорее всего, не станет так рисковать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее стало известно о поиске в США возможных «военных решений» для защиты украинских портов.

    «Украина в США стала частью внутриполитической борьбы. И за идеей о «военных решениях», скорее всего, стоят те, кто хочет втянуть Штаты в открытое противостояние с Россией и развязать новую мировую войну. Но не думаю, что Вашингтон ради украинского зерна станет в это ввязываться и перебрасывать туда военные корабли», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Да и Турция наверняка не согласится на планы США. Кроме того, не очень понятно, что американцы собрались защищать. Россия с определенной периодичностью наносит удары по портам Украины, в том числе по тем, которые расположены на Дунае. Учитывая, что они небольшие и расположены достаточно компактно, мы разрушили или повредили большую их часть», – рассуждает собеседник.

    «Очевидно, что ВС РФ оставили перед собой целью не столько уничтожение дунайских пристаней, сколько остановку судоходства на водной артерии. Эти действия покажут страховщикам, что там небезопасно. Тогда компании просто перестанут страховать корабли», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, мы нанесем серьезный ущерб украинскому судоходству и экономике, а также исключим ряд военных угроз для себя. При этом отмечу, что мы не бьем по коммерческим судам на Дунае, ведь зачастую они принадлежат не Украине, а третьим странам», – заключил Лизан.

    Ранее американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне изучают возможные «военные решения» для судов, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию с Украины через дунайские порты. Источник The Wall Street Journal в администрации США отметил, что объем перевозок, который хочет обеспечить американская сторона, составляет около 4 млн тонн в месяц. При этом он не пояснил, о каких именно вариантах и конкретно «военных решениях» идет речь.

    Сообщается, что переговоры на эту тему ведутся американской стороной с Украиной и Турцией, а также странами региона. Речь идет о заходе в дунайские порты Украины более крупных судов и обеспечении мест для их загрузки.

    Между тем заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя публикацию американского издания, заявила, что США не стремятся к войне с Россией и не располагают военными возможностями в Черном море.

    Ранее экономист Иван Лизан объяснил игру США и ЕС вокруг зерновой сделки. Россия неоднократно подчеркивала, что готова вернуться к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия.

    Напомним, российская армия регулярно наносит удары по украинским портам и инфраструктуре на Дунае. Так, ранним утром в среду прогремели взрывы в Измаиле и Рени. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, зачем Россия бьет по речным портам и как это связано с планами Зеленского продолжить экспорт зерна в Европу.

    Коментарии (22)
    16 августа 2023, 10:29
    Два батальона ВСУ отказались атаковать на Запорожском направлении

    Врио главы Запорожской области Балицкий: Два батальона ВСУ отказались атаковать на Запорожском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Боевики ВСУ двух аэромобильных батальонов в количестве около 500 человек отказались наступать на Запорожском участке фронта, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он указал, что два из трех аэромобильных батальона в связи с низким морально-психологическим состоянием отказались наступать в направлении российских позиций.

    Также Балицкий сообщил, что ВСУ за прошлую ночь потеряли на этом направлении 132 человека.

    «И это только при попытках идти в нашу сторону, они не доходят даже до первой позиции», – отметил он.

    Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о почти исчерпанном военном ресурсе Украины. Об этом говорят предварительные итоги боевых действий. Так, с начала СВО силами ВС России уничтожено 458 самолетов, 246 вертолетов, 5761 БПЛА, 11 тыс. танков и других боевых бронированных машин, а также тысячи единиц другой техники ВСУ.

    Коментарии (16)
    17 августа 2023, 04:25
    Украина объявила об отказе от переговоров с Россией о транзите газа в Европу

    Министр энергетики Украины Галущенко сообщил об отсутствии у Киева намерений вести переговоры с Россией о транзите газа

    Украина объявила об отказе от переговоров с Россией о транзите газа в Европу
    @ Str/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев «точно не будет стороной переговоров» с Россией по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

    По его словам, предстоящий год покажет, каковы «возможности Европы функционировать вообще без российского газа», передает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, несмотря на боевые действия и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Сейчас действует пятилетний контракт, заключенный в 2019 году. В июне Галущенко заявил, что Москва и Киев вряд ли смогут договориться о продлении контракта.


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    16 августа 2023, 21:48
    СМИ: Запасов воды в Стамбуле осталось на два месяца

    СМИ: Запасов воды в водохранилищах Стамбула осталось на два месяца

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул, осталось на два месяца, если ситуация не изменится, передает турецкий телеканал NTV.

    Степень заполненности по состоянию на среду составляет 33,37% – более 289 млн кубометров. В среднем за последние две недели город потреблял от 3 до 3,5 млн кубометров воды в сутки, передает РИА «Новости».

    Запасов у города осталось на 91 день, но если учесть, что 25% воды испаряется, то хватит лишь на 61 день. За две недели уровень воды уменьшился более чем на 4%.

    Согласно прогнозам синоптиков, осадков в Стамбуле в ближайшие 10 дней не ожидается, а воздух прогреется до +30…+32 градусов, засушливая погода, вероятно, продлится до середины осени. В связи с этим граждан просят экономить воду.

    Коментарии (13)
    16 августа 2023, 16:36
    Британские банки начали блокировать счета работающих с Украиной компаний

    Tекст: Ольга Иванова

    В Британии банки начали принудительно блокировать счета компаний, сотрудничающих с Украиной в торговле, сообщило издание Politico.

    Издание ссылается на письмо сопредседателя Британско-украинской торговой палаты (BUCC) Бейта Томса экономическому секретарю при Минфине Великобритании Эндрю Гриффиту. В нем указывается, что любая транзакция с Украиной может привести к закрытию счета, передает «360».

    Он сообщил, что BUCC получила несколько жалоб от компаний, чьи счета заблокировали из-за сделок с украинскими контрагентами.

    Издание пишет, согласно положению антикоррупционного законодательства Соединенного Королевства, Украина для Британии помечена как «рискованная юрисдикция для транзакций клиентов» с точки зрения борьбы с коррупцией.

    Коментарии (8)
    16 августа 2023, 22:19
    Украина захотела добиться приглашения на саммит G20

    Замглавы МИД Украины Точицкий сообщил о попытках Киева заполучить приглашение на саммит G20

    Украина захотела добиться приглашения на саммит G20
    @ Aijaz Rahi/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Киев и его партнеры работают над тем, чтобы украинскую сторону пригласили на саммит G20 в Индии, заявил замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

    Точицкий сказал, что украинская сторона «вместе с партнерами работает над тем, чтобы получить приглашение». По его словам, речь идет об Индии и «других партнерах». Как пояснил Точицкий, Киев хочет участвовать в саммите, поскольку на встрече собираются обсуждать экономические проблемы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, Индия официально отказалась приглашать украинскую сторону на саммит, указав, что Украина не входит в G20 и что планируется обсуждение вопросов экономики, а не глобальной безопасности.

    Коментарии (34)
    16 августа 2023, 16:43
    Польша и страны Балтии решили обсудить полное закрытие границы с Белоруссией

    Польша и страны Балтии решили обсудить вопрос полного закрытия границы с Белоруссией

    Польша и страны Балтии решили обсудить полное закрытие границы с Белоруссией
    @ Wojtek Jargilo/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Литва, Латвия и Польша хотят коллективно принять решение о полном закрытии границы с Белоруссией, главы МВД обсудят это вопрос 28 августа, сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

    По ее словам, на данный момент на техническом уровне идет подготовка схемы действий по закрытию границы. Билотайте отметила, что государства расставят все акценты в вопросе о том, как должны выглядеть их синхронизированные действия, передает ТАСС.

    Напомним, действия Литвы касательно решения временно закрыть с 18 августа два пункта пропуска на границе с Белоруссией являются очередным недружественным шагом, заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Быковский.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на литовско-белорусской границе выстроились очереди из сотен грузовиков, а Литву в ближайшем времени «ждет самый большой кризис в истории транспортного сектора».

    Коментарии (18)
    16 августа 2023, 21:08
    Украинский генерал признал ухудшение ситуации для ВСУ на Купянском направлении

    Генерал Сырский признал ухудшение ситуации для ВСУ на Купянском направлении

    Украинский генерал признал ухудшение ситуации для ВСУ на Купянском направлении
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что на Купянском направлении обстановка для ВСУ усложнилась, поэтому он лично командовал войсками на месте.

    Он рассказал, что большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу, передает РИА «Новости» со ссылкой на медийную площадку Military Media Center.

    Также Сырский высказал опасения, что возможно «блокирование, а впоследствии и захват Купянска» российскими силами.

    Ранее сообщалось, что ВСУ возводят фортификационные вооружения для обороны на окраинах Купянска в Харьковской области на фоне продвижения ВС России.

    Напомним, представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что на Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки улучшили положение по переднему краю.

    Коментарии (17)
    16 августа 2023, 21:20
    Диверсия на водоводе произошла в Ростовской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Водовод в Зернограде Ростовской области неизвестные намеренно повредили техникой, сообщила глава администрации Зерноградского городского поселения Ирина Полищук.

    По ее словам, специалисты выяснили, что это был не просто разрыв, а специально ездила техника, которая искала водовод, чтобы его повредить. Полищук обратилась в полицию, передает РИА «Новости».

    Авария на сегодняшний день уже устранена, отметила глава администрации города.

    Ранее на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самаре произошел взрыв. Серьезных разрушений, а также пострадавших нет. Организатор взрыва был задержан при попытке выехать из России. Он признал вину.

    Коментарии (13)
    17 августа 2023, 07:27
    ФСБ задержала командира отряда теробороны ВСУ в Херсонской области

    Сотрудники ФСБ с Дальнего Востока задержали командира отряда теробороны ВСУ в Херсонской области

    ФСБ задержала командира отряда теробороны ВСУ в Херсонской области
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Контрразведчики с Дальнего Востока, работающие в зоне специальной военной операции, задержали за шпионаж 54-летного гражданина Украины, который оказался командиром отряда украинской территориальной обороны, сообщило УФСБ России по Хабаровскому краю.

    По сообщению ФСБ, мужчина получил от СБУ задание по сбору информации военного характера и собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российских войск. Он «подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России «Шпионаж», следственное подразделение УФСБ России по Восточному военному округу открыло уголовное дело, передает РИА «Новости».

    Напомним, управление ФСБ по Херсонской области пресекло деятельность группы пособников ВСУ, передавших сведения о военной инфраструктуре Вооруженных сил России в зоне СВО.

    Коментарии (6)
    16 августа 2023, 14:30
    Названы потери ВСУ с начала августа при попытках переправиться в Херсонской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ с 1 по 15 августа на Херсонском направлении потеряли убитыми около 400 человек, в том числе 100 солдат при попытке переправы через Днепр, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Также в ходе контрбатарейной борьбы с украинской артиллерией были уничтожены 18 гаубиц, в том числе три американские М777, 22 миномета, три самоходных артиллерийских установки, одна установка РСЗО «Град». Кроме того, российские силы уничтожили три самоходных зенитных ракетных комплекса иностранного производства, около 30 автомобилей и один склад с боеприпасами.

    Сальдо в своем Telegram-канале добавил, что были разгромлены три десятка позиций и мест дислокации противника. По его словам, большую часть личного состава ВСУ составляют мобилизованные.

    Врио главы региона добавил, что на украинских солдат сильно повлияла принятая натовская методика командования, когда командирам разрешено не появляться на боевых позициях.

    Ранее сообщалось, что ВСУ за ночь потеряли 95 солдат и шесть танков на Запорожском направлении.

    Коментарии (7)
    16 августа 2023, 18:51
    В НАТО назвали ошибкой слова о вступлении Украины после уступки территорий

    В НАТО отказались от слов о вступлении Украины в альянс после уступки территорий

    В НАТО назвали ошибкой слова о вступлении Украины после уступки территорий
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что он не должен был говорить о том, что Украина может вступить в альянс после уступки территорий России, сообщает газета Verdens Gang.

    Он подчеркнул, что это заявление было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине. Свое высказывание он назвал «неправильным», передает ТАСС.

    Напомним, Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России. Однако советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО.

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