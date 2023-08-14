То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
На Талинском нефтяном месторождении в ХМАО произошел взрыв
При взрыве на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО пострадали четыре человека
В результате ЧП на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) четыре человека находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Няганской окружной больнице.
Как указал источник, в больницу везут четырех пострадавших. По его словам, все в тяжелом состоянии, предварительно, 70% ожога, передает ТАСС.
По данным Известий и Telegram-канала 112, на Талинском нефтяном месторождении произошел взрыв.
Напомним, 25 ноября в Кемеровской области в шахте «Листвяжная» произошла трагедия, когда под землей взорвался метан. В шахте находились 285 человек. Вместе с сотрудниками МЧС погибшими считаются 51 человек.