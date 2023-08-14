На Талинском нефтяном месторождении в ХМАО произошел взрыв

При взрыве на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО пострадали четыре человека

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал источник, в больницу везут четырех пострадавших. По его словам, все в тяжелом состоянии, предварительно, 70% ожога, передает ТАСС.

По данным Известий и Telegram-канала 112, на Талинском нефтяном месторождении произошел взрыв.

Напомним, 25 ноября в Кемеровской области в шахте «Листвяжная» произошла трагедия, когда под землей взорвался метан. В шахте находились 285 человек. Вместе с сотрудниками МЧС погибшими считаются 51 человек.