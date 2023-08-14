То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Экс-тещу Абрамовича заметили на свидании с 92-летним медиамагнатом
Мать бывшей жены российского бизнесмена Романа Абрамовича Елена Жукова была замечена на яхте с 92-летним медиамагнатом Рупертом Мердоком, сообщает Daily Mail.
Как пишет издание, пара отправилась в круиз по Средиземному морю на арендованной Мердоком яхте Christina O. Daily Mail уточняет, что их заметили на свидании на побережье греческого острова Корфу.
Источник издания утверждает, что пара не так давно начала свои отношения, а познакомились они через общих знакомых: дочь Жуковой Дарья дружит с бывшей женой Мердока Венди Денг.
Елена Жукова – молекулярный биолог, специалист по диабету. Она живет в Америке уже более 30 лет.
Руперт Мердок владеет изданиями The Wall Street Journal и New York Post в США, The Sun и The Times в Великобритании, а также издательством Harper Collins.