Экс-тещу Абрамовича заметили на свидании с 92-летним медиамагнатом

Tекст: Ольга Иванова

Как пишет издание, пара отправилась в круиз по Средиземному морю на арендованной Мердоком яхте Christina O. Daily Mail уточняет, что их заметили на свидании на побережье греческого острова Корфу.

Источник издания утверждает, что пара не так давно начала свои отношения, а познакомились они через общих знакомых: дочь Жуковой Дарья дружит с бывшей женой Мердока Венди Денг.

Елена Жукова – молекулярный биолог, специалист по диабету. Она живет в Америке уже более 30 лет.

Руперт Мердок владеет изданиями The Wall Street Journal и New York Post в США, The Sun и The Times в Великобритании, а также издательством Harper Collins.