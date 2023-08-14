Общественные штабы заключили соглашения с партиями о наблюдении на выборах

Так, Общественная палата Запорожской области и представители реготделений партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» подписали меморандум о сотрудничестве в подготовке наблюдателей и создании условий для независимого контроля.

Меморандум между общественным штабом по наблюдению за выборами и парламентскими партиями заключен и в Луганской народной республике. Кроме того, штаб утвердил направления своей работы, в числе которых мониторинг информационного поля, работа со СМИ и правовая оценка хода избирательных кампаний. В ближайшее время начнутся обучающие семинары для преподавателей, а затем и для самих общественных наблюдателей, которые будут вести контроль за голосованием в регионе, следует из сообщения на сайте НОМ.

Подготовка наблюдателей к выборам продолжается и в Херсонской области, в прифронтовой зоне и на линии соприкосновения общественному штабу будет помогать МЧС.

«Несмотря на сложную обстановку и наличие чрезвычайных ситуаций, можно констатировать готовность к проведению выборов и полноценной наблюдательной работе», – подчеркнул председатель Общественной палаты Херсонской области Игорь Качур.

В Псковской области соглашение с ОП о взаимодействии в вопросах наблюдения подписали реготделения партий «Единая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Партия Роста», КПРФ, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и «Родина». Также штаб продолжает подготовку наблюдателей.

Во Владимирской области общественный штаб по наблюдению за выборами планирует до конца августа провести 20 обучающих семинаров. Одной из площадок для обучения стал владимирской филиал РАНХиГС. Декан факультета управления филиала РАНХиГС Сергей Цветков провел для 300 студентов ролевую игру «Мобильный УИК».

Обучение наблюдателей продолжается в районах Тюменской области. «Для проведения семинаров Общественный штаб привлёк преподавателей Института государства и права, экспертов в вопросах выборов. Всего нам предстоит подготовить более 2300 человек, в этой работе нам будут помогать и муниципальные общественные палаты», – рассказал руководитель штаба Геннадий Чеботарев.

По данным НОМ, Кемеровская, Липецкая, Рязанская, Новгородская области, Республика Ингушетия и ЯНАО подготовку будущих наблюдателей уже закончили. Большая часть регионов завершит обучение наблюдателей к 20 августа.