Молодые дизайнеры прошли обучение в академии «Меганом»

Программа-акселератор Академии творческих индустрий «Меганом» разработана в партнерстве с агентством по масштабированию fashion-бизнеса «ШТАБ» и дизайнером, основателем бренда CHAPURIN Игорем Чапуриным специально для молодых дизайнеров.

Чапурин выступил наставником для нового поколения творцов. Соавтором курса «Создание и продвижение модного бренда» стала основатель и гендиректор агентства по масштабированию fashion-бизнеса «ШТАБ» Станислава Нажмитдинова.

Программа рассчитана на все этапы построения бренда: от идеи до создания и реализации продукта, актуального для современных реалий российского бизнеса. Ее участники проработали идеи, сильные и слабые стороны своего продукта, выбрали нишу и позиционирование, научились работать в соответствии с производственными процессами и выстроили схему взаимодействия с коммерческими структурами.

Слушатели курса вместе с наставником Игорем Чапуриным узнали об истории русской моды, разобрались со стереотипами восприятия русской культуры в мире.

«Русская мода базируется на очень глубокой культурной стезе. Именно культура, причем не просто живопись и архитектура, но и культура нашей души, восприимчивость к прекрасному – соединение всего этого в дизайне очень четко и открыто показывает уникальный, чувственный стиль в русской моде. Русская эстетика несет свои глобальные корни, начиная с XIV века, когда начал появляться вид русского народного костюма. Он до сих пор вдохновляет самые гениальные дизайнерские умы и заставляет их проецировать это в своем творчестве», — рассказал дизайнер основатель бренда CHAPURIN Игорь Чапурин.

Программа реализуется в смешанном формате с 1 августа 2023 по 20 февраля 2024 года. Первый этап проходил в Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму с 9 по 13 августа 2023 года. В рамках образовательного онлайн-блока участники уже определили болевые точки своих брендов, которые будут прорабатывать совместно с закрепленными специалистами.

Обучать слушателей курса будут ведущие эксперты индустрии моды, среди которых основатель Fashionovation Виктория Золотова, эксперт по развитию бизнеса Fashion Industry (retail & e-commerce), создатель курса Fashion Coaching, экс-преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна Надежда Сачек, мастер-трекер Александр Бакеев и другие.

По итогам всей образовательной программы помимо «упакованного» бренда, знаний и предметных рекомендаций дизайнерам открылась возможность выйти на реальную коллаборацию с брендом, получить предложение по работе или финансирование собственного проекта. Кроме того, дизайнеры смогут принять участие в выпуске совместной коллекции вместе с брендом «Арт.Молодость».