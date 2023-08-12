Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.21 комментарий
Путин поздравил россиян с Днем физкультурника
Президент Путин: День физкультурника по праву считается общенародным праздником в России
Российский лидер Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов и работников сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника и отметил, что в стране развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание.
«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем физкультурника. Этот праздник по праву считается общенародным, ведь он отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей – тех, кто профессионально занимается спортом, и, конечно, многочисленных приверженцев здорового, активного образа жизни», – приведены слова Путина на сайте Кремля.
По словам президента, в России развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание. Так, строятся тренировочные и оздоровительные комплексы, ледовые дворцы и стадионы, в регионах проводятся масштабные спортивные мероприятия, интересные спартакиады и турниры.
«Особые слова признательности тренерам, педагогам, инструкторам, наставникам, всем специалистам отрасли, которые в нынешнем году отмечают 100-летие создания государственной системы управления в сфере физической культуры и спорта», – подчеркнул Путин.