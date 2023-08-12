Во Львове стали эксгумировать останки из-за нехватки могил для солдат ВСУ

Economist: Во Львове эксгумируют останки погибших советских солдат, чтобы освободить место для солдат ВСУ

Tекст: Ольга Никитина

В статье журнала Economist рассказывается об украинском военнослужащем Виталии Чековском, которого похоронили на Лычаковском кладбище 4 августа вместе с двумя сослуживцами. По информации издания, еще несколько недель назад эта могила принадлежала другому покойному, передает РИА «Новости».

В статье говорится, что погибших украинцев еще недавно хоронили в другой части кладбища, однако вскоре места перестало хватать. Тогда местные власти решили воспользоваться местом военного мемориала, построенного при СССР.

С апреля, по данным британского журнала, эксгумации с целью освобождения места для новых умерших подверглись останки 560 человек.

Мэрия Львова сообщала ранее, что останки 653 человек были эксгумированы на мемориальном кладбище на Марсовом поле. Там находились могилы погибших воинов Первой мировой войны и советского периода. Местные власти заверяли, что останки будут перенесены на другое кладбище.