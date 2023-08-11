Без вести пропавшими после взрыва в Сергиевом Посаде остались восемь человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению администрации, в первые часы после ЧП было 12 заявлений от родственников, две семьи впоследствии отозвали обращения, в итоге остается неизвестной судьба восьми человек, передает ТАСС.

Там добавили, что всего за помощью к врачам обратились 84 человека, большинство отпущены домой после оказания первой помощи, находящихся в больнице посетили глава округа Дмитрий Акулов, городской прокурор и наместник лавры.

Напомним, на складе с пиротехникой компании «Пиро-росс» в Сергиевом Посаде в среду произошел взрыв. В результате один человек погиб, 12 пропали. Заведено уголовное дело.