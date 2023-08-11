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Без вести пропавшими после взрыва в Сергиевом Посаде остались восемь человек
Судьба восьми человек после взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестной, сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.
По сообщению администрации, в первые часы после ЧП было 12 заявлений от родственников, две семьи впоследствии отозвали обращения, в итоге остается неизвестной судьба восьми человек, передает ТАСС.
Там добавили, что всего за помощью к врачам обратились 84 человека, большинство отпущены домой после оказания первой помощи, находящихся в больнице посетили глава округа Дмитрий Акулов, городской прокурор и наместник лавры.
Напомним, на складе с пиротехникой компании «Пиро-росс» в Сергиевом Посаде в среду произошел взрыв. В результате один человек погиб, 12 пропали. Заведено уголовное дело.