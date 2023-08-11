Мощный взрыв прогремел в Киеве

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    5 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как и с кем договариваться по Украине

    Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.

    13 комментариев
    Новости
    10:49Учителя из Челябинска обвинили в изнасиловании третьеклассницы на кладбище

    33-летнего учителя из Челябинска обвинили в изнасиловании третьеклассницы на кладбище, сообщили СМИ.

    10:45Мощный взрыв прогремел в Киеве

    В Киеве прогремел мощный взрыв, сообщают очевидцы.

    10:37Воздушное пространство над Внуково закрыто

    Принято решение закрыть воздушное пространство над московским аэропортом Внуково: прилеты и вылеты рейсов отложены, сообщили в экстренных службах.

    10:31Медведев прокомментировал выделение «баснословных средств» Киеву

    Только капитуляция сможет помочь страдающим в окопах людям, однако США лучше будут выделять баснословные средства на помощь Киеву, чтобы поддерживать легенду о «великом контрнаступлении», заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    10:29Космонавт Блинов рассказал о строительстве лунной базы в кратере

    Космонавт, капитан экспериментального экипажа миссии SIRIUS-21 Олег Блинов рассказал, реально ли построить лунную базу в кратере.

    10:10СК предъявил обвинение экс-командующему сухопутными войсками ВС Украины

    СК предъявил заочное обвинение экс-командующему сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко за преступления в Донбассе, сообщили в пресс-службе ведомства.

    10:06Склад ВСУ с боеприпасами к иностранной артиллерии уничтожен под Херсоном

    Соединения группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожили склад ВСУ с боеприпасами, в том числе и к артсистемам иностранного производства.

    09:59Польские СМИ: Украина проигрывает на поле боя

    Польские СМИ приумножают успехи Киева и выдают населению искаженное представление о положении дел ВСУ, хотя на самом деле Украина проигрывает на поле боя, выразила мнение одна из ведущих газет Польши Rzeczpospolita.

    09:49Ступени ракеты «Союз-2.1б» обнаружили в Хабаровском крае

    Специалисты обнаружили три ступени ракеты «Союз-2.1б» в 28 км от поселка Шахтинский в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.

    09:37В Сергиевом Посаде завершен разбор завалов после взрыва

    Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщают экстренные службы.

    09:35На Украине разгорелся скандал из-за закупок для ВСУ курток по тройной цене

    Минобороны Украины попало в коррупционный скандал, закупив куртки для ВС по цене, завышенной в три раза, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

    09:31Ростех передал ВТА России новый Ил-76МД-90А

    В филиале ПАО «Ил» – «Авиастар» изготовлен и передан заказчику очередной тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, новое воздушное судно пополнило авиаполк ВТА, сообщила пресс-служба ПАО «ОАК».

    09:18Марочко: ВСУ используют гражданскую инфраструктуру в Харькове в военных целях

    Украинское командование переоборудует в Харькове гражданские складские помещения под схроны боеприпасов и места хранения техники, сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    08:58В Калуге загорелась электроподстанция

    Экстренные службы тушат пожар на электроподстанции в Калуге, часть населенных пунктов осталась без света, сообщает глава Калужского региона Владислав Шапша.

    08:54ВСУ потеряли 100 человек на Краснолиманском направлении

    Украинские войска продолжают безуспешные попытки прорвать российскую оборону на Краснолиманском направлении, атаки ведутся около Сватово, а в ходе «мясных» штурмов сел Макеевка и Терны за несколько суток ВСУ потеряли порядка 100 человек убитыми, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    11 августа 2023, 10:45

    Мощный взрыв прогремел в Киеве

    Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Жуляны в Киеве

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве прогремел мощный взрыв, сообщают очевидцы.

    Уточняется, что взрыв большой мощности прогремел со стороны аэропорта Жуляны, в прилегающих районах содрогались оконные стекла, передает ТАСС.

    По информации Telegram-канала Киевской городской военной администрации, в столице работает система ПВО.

    Накануне взрывы были слышны в Киевской и Хмельницкой областях Украины.

    10 августа 2023, 17:28
    На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин

    На Украине объяснили необходимость мобилизации еще сотен тысяч мужчин

    На Украине пообещали мобилизовать всех мужчин
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мобилизация на Украине затронет каждого мужчину, на фронт будут отправлены еще сотни тысяч человек, заявил глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью «РБК-Украина».

    По его словам, ряды войск редеют, так как кто-то покидает их по причине ранения или здоровья. Чмут назвал тотальной проблемой тот факт, что люди, которые год-полтора находятся в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении, передает РИА «Новости».

    «А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать», – заявил он.

    Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что продолжение мобилизации приведет к социальному взрыву.

    Коментарии (51)
    10 августа 2023, 21:39
    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Рогов сообщил об ударе по гостинице в Запорожье, где находились боевики ВСУ и иностранные наемники

    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    В нескольких районах города Запорожье прозвучали взрывы, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, была слышна работа ПВО ВСУ, также местные жители говорили о не менее двух прилетах, сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

    Один из взрывов произошел в гостиничном комплексе, где находились военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники.

    «На протяжении долгого времени данная гостиница использовалась в качестве располаги для боевиков ВСУ – представителей так называемых добробатов, состоящих из галицийских нацистов и вооруженного сброда со всего мира, входящего в «Иностранный легион», – рассказал он.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Запорожской области не смогли дойти до первой линии обороны ВС России.

    Коментарии (17)
    10 августа 2023, 13:50
    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft

    Герман Клименко: Лучшая санкция против Microsoft – новое отечественное ПО

    Клименко назвал способы ответа России на враждебные действия Microsoft
    @ Paco Freire/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Microsoft помогает ВСУ и создает риски для российских пользователей его продукции. Поэтому необходимо создавать отечественные аналоги зарубежного программного обеспечения (ПО) для обеспечения кибербезопасности нашей страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по развитию IT-индустрии Герман Клименко. Ранее в МИД РФ заявили, что Microsoft поддерживает Украину и вредит России.

    «Американские разработчики ПО активно помогают ВСУ. Компания Cisco предоставила свои сервисы и оборудование. Илон Маск передал терминалы спутниковой связи Starlink в пользование Украине. Microsoft имеет тысячи программ, которыми наш противник может бесплатно пользоваться», – сказал Герман Клименко, бывший советник президента России по программам развития интернета, основатель компании Liveinternet и MediaMetrics.

    «На данный момент Microsoft напрямую не действует против России, но такие риски существуют. Например, данные наших пользователей могут быть переданы третьим лицам. Также корпорация в силах ограничить доступ к своим серверам. Аналогичную опасность могут представлять и другие иностранные компании, в частности Cisco или Oracle», – подчеркнул он.

    «Самая эффективная санкция против Microsoft – замена ее сервисов на отечественные разработки. Это сложная задача, но она постепенно выполняется. Сегодня разрабатываются несколько российских операционных систем на базе Linux, также создается своя версия офисного пакета», – сказал Клименко.

    Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Microsoft поддерживает Украину и действует во вред России. Он уточнил, что с начала спецоперации компания оказывает разнообразную поддержку офису Зеленского под предлогом укрепления киберобороны страны, также корпорация регулярно обвиняет Москву в организации компьютерных атак на Украину.

    Несмотря на враждебные действия в адрес Москвы, Microsoft не желает терять российских клиентов. Несколько отечественных представительств международных компаний в 2023 году получили письма или устные предложения от американской корпорации, в которых шла речь о продолжении сотрудничества.

    Производитель сетевого оборудования и программного обеспечения из США Cisco Systems объявил о решении полностью прекратить работу в России. В январе этого года компания «физически уничтожила» свои материально-производственные запасы на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж.

    Коментарии (23)
    10 августа 2023, 19:40
    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление

    Президент Польши Дуда: ВСУ не могут вести успешное контрнаступление

    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запасы вооружений не позволяют Украине вести решительное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете The Washington Post.

    По его словам, у Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и победить. Дуда считает, что ВСУ не смогут провести успешное контрнаступление и одержать верх над российскими войсками, передает ТАСС.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ не смогли выйти даже к первой линии обороны российских войск.

    Коментарии (19)
    10 августа 2023, 20:45
    Ганчев: Силам России до Купянска остались считанные километры
    Ганчев: Силам России до Купянска остались считанные километры
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы занимают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выравнивают линию обороны на Купянском направлении, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев. Live»

    Он уточнил, что силам России до Купянска остались считанные километры, занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что штурмовые отряды Западной группировки войск на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю.

    Напомним, украинские власти объявили о принудительной эвакуации населения Купянского района.

    Коментарии (10)
    10 августа 2023, 15:29
    В Донецке заявили о готовности России к полноценному наступлению
    В Донецке заявили о готовности России к полноценному наступлению
    @ Евгений Биято/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска уже готовы к полноценному наступлению в ДНР, но на данный момент активная оборона выгоднее, заявил советник врио главы региона Ян Гагин.

    Он уточнил, что войска сейчас находятся в активной обороне. Гибель личного состава при оборонительных действиях составляет один к пяти, передает РИА «Новости».

    По словам Гагина, с учетом эшелонированной обороны, задействованных средств и обученности военных, армия готова и к наступлению, и к обороне. При этом тактика Российской армии позволяет уничтожать как можно больше сил противника. «Когда будет приказ, мы пойдем вперед», – заключил Гагин.

    Ранее Газета ВЗГЛЯД анализировала наступление России на Купянском направлении.

    Коментарии (13)
    10 августа 2023, 21:59
    США резко нарастили выпуск снарядов для Украины
    США резко нарастили выпуск снарядов для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    США увеличили выпуск поставляемых Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов с 14 до 24 тысяч в месяц, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Также он отметил, что планируется увеличить их выпуск до 80 тыс. в месяц в следующем году, сообщает РИА «Новости». США, по его словам, поставили на Украину более двух миллионов таких снарядов для артиллерийских орудий западного образца.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у американских законодателей дополнительное финансирование в размере не менее 25 млрд долларов на разные нужды, в том числе на оборонные расходы и помощь Киеву.

    Коментарии (11)
    10 августа 2023, 13:25
    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Штурмовые отряды Западной группировки на Купянском направлении войск в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние сутки отражены семь контратак подразделений 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ около Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили более 55 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артустановка М109 Paladin, а также американская артиллерийская система М777, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (15)
    10 августа 2023, 15:53
    В ВСУ усомнились в возможности выхода Украины на границы начала СВО
    В ВСУ усомнились в возможности выхода Украины на границы начала СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина не сможет выйти не только на границы 1991 года, но и на границы 24 февраля 2022 года, считает снайпер вооруженных сил Украины Константин Прошинский.

    Он также назвал популизмом все подобные заявления украинской власти. По словам Прошинского, задача сейчас – «удержать то, что есть», передает ТАСС.

    Он также считает, что армия нормально отнесется, если будет принято решение об урегулировании по «корейскому» сценарию.

    Напомним, украинские военные во время контрнаступления не смогли выйти даже к первой линии обороны ВС России, заявил на канале «Соловьев Live» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.


    Коментарии (26)
    10 августа 2023, 16:22
    Рар: Бундестаг продавит Шольца по поставкам ВСУ дальнобойных ракет Taurus

    Политолог Рар: Провоенный мейнстрим в ФРГ целиком определяет действия местных политиков

    Рар: Бундестаг продавит Шольца по поставкам ВСУ дальнобойных ракет Taurus
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Основными инициаторами давления на Олафа Шольца являются ХДС и «Зеленые». Тем не менее сторонники куда большей помощи Украине есть и в других партиях страны. Вероятно, канцлер не сможет долго сопротивляться столь сильному мейнстриму. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Бундестаге заявили о необходимости усиления давления на канцлера по поставкам ВСУ дальнобойных ракет Taurus.

    «В настоящий момент ХДС и «Зеленые» являются наиболее воинствующими по отношению к России партиями в Бундестаге. По их мнению, канцлер Шольц и его партия СДПГ до сих пор остаются мягкотелыми в вопросах взаимодействия с Москвой. При этом в ФРГ именно сложившийся мейнстрим определяет действия тех или иных политиков», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Даже представителей социал-демократов, призывающих относиться к текущей ситуации с некоторой долей сдержанности, достаточно быстро обвиняют в защите интересов России. Все основные СМИ Германии стоят на непримиримых, воинствующих позициях. По их мнению, Украина обязана победить Москву», – отмечает эксперт.

    «Шольц, опасаясь прямой войны России с НАТО, явно тормозит поставки дальнобойного оружия. Однако он также вынужден подчиниться общественному давлению. В конце концов, согласно социологическим данным, большинство граждан ФРГ выступает за оказание военной помощи Украине», – резюмирует Рар.

    Ранее депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил о намерении выступить с парламентской инициативой для усиления давления на Олафа Шольца. В частности, подчеркивается желание чиновников вынудить канцлера пересмотреть свои позиции по поставкам Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    По его словам, некоторые представители Социал-демократической партии Германии (именно в ней состоит Шольц) также выступают за передачу ВСУ указанных вооружений. Он отметил, что совместными усилиями блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также СДПГ, «Зеленых» и демократической партии можно «призвать канцлера к поставке» необходимых ракет.

    Не исключил возможность передачи вооружений ВСУ и эксперт СДПГ по внешней политике Нильс Шмид. Однако, по его мнению, в настоящий момент для этого не выполнено два условия. Во-первых, США не поставили украинцам аналогичные средства поражения.

    Во-вторых, германские военнослужащие не могут наводить ракеты на цели вместо солдат ВСУ, поскольку это было бы равносильно участию в войне. Он подчеркнул, что вопрос с обучением украинцев управлению новой техникой до сих пор остается открытым.

    Напомним, в начале августа власти ФРГ заявили, что по-прежнему придерживаются мнения, что поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не является главным приоритетом. До этого министр обороны страны Борис Писториус публично подчеркивал, что Германия отказывается отправлять ВСУ указанные вооружения.

    Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников упоминал, что страна в срочном порядке нуждается в крылатых ракетах Taurus. Тогда же он отмечал, что «если бундесвер не сможет поставить такое оружие, правительство ФРГ должно поручить промышленности производить» необходимые образцы.

    Коментарии (17)
    11 августа 2023, 03:59
    Зеленский нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова

    «Украинская правда»: Зеленский нашел двух кандидатов на замену министра обороны Резникова

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский хочет сменить министра обороны Украины, на должность, которую сейчас занимает Алексей Резников, есть по меньшей мере два претендента, пишут украинские СМИ.

    Отставка Резникова, как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники во власти, перешла из «теоретически возможной» в «практически возможную», передает РИА «Новости».

    Украинское издание утверждает, что кандидатами на пост руководителя военного ведомства Зеленский рассматривает Александра Кубракова, нынешнего министра инфраструктуры, а также Александра Камышина, который занимает должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

    Газета добавляет, что Резников «якобы не против стать послом в Великобритании». При этом уточняется, что неизвестно, рассматривается ли эта возможность всерьез.

    Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщал, что Резников, который признавался в том, что «не переживает» по поводу отставания от графика контрнаступления ВСУ, может быть отправлен в отставку и назначен послом в Британии.

    Коментарии (8)
    11 августа 2023, 02:02
    Вучич: Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя

    Президент Сербии Вучич: Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя на Украине

    Вучич: Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя
    @ IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад, используя все свои силы, не сможет победить Россию на поле боя на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    При этом Вучич оговорится, что не уверен в том, что России удастся достичь желаемого в военном и политическом планах. Лучшим вариантом, считает он, было бы достижение перемирия, причем как можно скорее, передает РИА «Новости» со ссылкой на Happy TV.

    Сербский лидер отметил, что перемирие отвечало бы интересам президента США Джо Байдена, который «хочет получить второй мандат». Вучич считает, что после заключения мира на Украине «экономика бы мгновенно расцвела», в мире установился бы такой «оптимизм», что быстрее росли бы зарплаты и пенсии, резко упали бы цены на энергоносители, «все бы было по-другому».

    Ранее Вучич заявлял, что победа России в конфликте с Украиной будет означать проигрыш всего коллективного Запада.

    Коментарии (3)
    10 августа 2023, 15:22
    Украина объявила о создании временных коридоров для судов в Черном море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для торговых судов, идущих в/из черноморских портов – Черноморск, Одесса и Южный, – выделены временные коридоры, сообщили в ВМС Украины.

    Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023,  были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из украинских портов в Черном море, передает РИА «Новости».

    В сообщении говорится, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность. До этого Украина уже предлагала эти маршруты Международной морской организации (IMO), совет которой «признал право Украины на свободное торговое судоходство», гарантированное международным морским правом.

    В первую очередь эти маршруты будут использоваться для возможности выхода гражданских судов. Капитаны судов должны будут официально подтвердить готовность к плаванию в текущих условиях. Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как пресечь украинский терроризм в Черном море.

    Коментарии (7)
    10 августа 2023, 23:42
    США остались довольны использованием Украиной кассетных боеприпасов

    Пентагон: Украина применяет полученные кассетные боеприпасы надлежащим образом

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина, по оценке американского военного ведомства, «надлежащим образом» применяет кассетные боеприпасы, полученные от западных союзников, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер заявил, что Украина использует данные боеприпасы «в соответствии со своими обещаниями», передает РИА «Новости».

    Спикер Пентагона добавил, что США намерены работать над передачей Киеву всех необходимых вооружений.

    10 августа украинская сторона передала Пентагону первый доклад о применении кассетных боеприпасов.

    Министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что США пошли на военное преступление, включив в пакет помощи Украине запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы.

    Российский военнослужащий рассказывал, что ВСУ «утюжат» кассетными боеприпасами и не берегут их.

    Коментарии (5)
    10 августа 2023, 20:54
    Во Львовской области снесли еще четыре памятника советским солдатам

    Во Львовской области демонтировали еще четыре памятника советским солдатам

    Во Львовской области снесли еще четыре памятника советским солдатам
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Четыре памятника советским солдатам демонтировали во Львовской области на западе Украины, опубликованы кадры сноса монументов в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

    Памятники снесли в населенных пунктах Балучин, Домашев, Низы и Спас, передает ТАСС со ссылкой на сообщение. С начала 2023 года в регионе снесли 123 памятника.

    Борьбу с памятниками на Украине начали после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. Ранее глава администрации Максим Козицкий говорил о планах полностью избавиться от всех памятников.

    Коментарии (7)
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    Компания Microsoft перестанет с 30 сентября продлевать лицензии российским компаниям. Причиной названа невозможность получать платежи на местный банковский счет. Об этом стало известно сразу после того, как в МИД заявили об антироссийской деятельности Microsoft. Почему американская компания пошла на такой шаг и к каким последствиям он приведет для российских пользователей? Подробности

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    Самые дальнобойные ракеты Украина ждет от Шольца

    В парламенте Германии продолжается активная дискуссия на тему поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. До сих пор ФРГ отказывалась от передачи ВСУ подобного вооружения, однако теперь сразу пять партий оказывают давление на Олафа Шольца по этому вопросу. Удастся ли канцлеру ФРГ выдержать это противостояние? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

    • Виктория Нуланд и война за Нигер

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую в России хорошо помнят по «печенькам для майдана», прилетела в Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть и отреклись от Запада. По сути Нигеру угрожают войной и введением войск. Что получится в итоге?

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